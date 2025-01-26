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1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілів окупантами Покровська та Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 січня, російські війська атакували Покровськ та Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у центрі Покровська росіяни вбили жінку.

У Костянтинівці внаслідок обстрілів поранень зазнали чотири людини від 48 до 70 років.

Також пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Також читайте: Росіяни намагаються обійти Покровськ із заходу, щоб перерізати важливі траси, - ОСУВ "Хортиця"

Обстріл Донеччини 26 січня

"Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.

Також читайте: Доба на Донеччині: ворог обстріляв 4 райони. У Покровську росіяни вбили людину

Обстріл Донеччини 26 січня
Обстріл Донеччини 26 січня

Автор: 

обстріл (29006) Донецька область (8744) Покровськ (667) Покровський район (675) Костянтинівка (30)


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26.01.2025 21:18 Відповісти
 
 