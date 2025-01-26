1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілів окупантами Покровська та Костянтинівки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 січня, російські війська атакували Покровськ та Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у центрі Покровська росіяни вбили жінку.
У Костянтинівці внаслідок обстрілів поранень зазнали чотири людини від 48 до 70 років.
Також пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.
"Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.
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показати весь коментар26.01.2025 21:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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