1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілів окупантами Покровська та Костянтинівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 січня, російські війська атакували Покровськ та Костянтинівку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у центрі Покровська росіяни вбили жінку.

У Костянтинівці внаслідок обстрілів поранень зазнали чотири людини від 48 до 70 років.

Також пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

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"Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.

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