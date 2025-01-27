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У боях за Україну загинув воїн 5 ОШБр та поет Михайло Микусь (Небо). ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, на фронті загинув поет із Тернополя, боєць 5 окремої штурмової бригади Михайло Микусь.

Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані", передає Цензор.НЕТ.

"На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій "Всесвіт тисячі мрій. Честь", - йдеться у повідомленні. 

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Український поет Михайло Небо Микусь загинув на війні
Український поет Михайло Небо Микусь загинув на війні

У медіа "Читомо" зазначили, що Микусь був випускником факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Писав пісні та вірші, виступав у Тернополі з концертами.

У лютому 2022 року Микусь долучився до Збройних сил України. Він обрав для себе позивний Небо.

Обставини загибелі воїна не повідомляються.

У 2023 році була опублікована перша поетична збірка Микуся "Всесвіт тисячі мрій".

Український поет Михайло Небо Микусь загинув на війні
Український поет Михайло Небо Микусь загинув на війні

"Не хочу вірити! З Михайлом ми ще не про все договорили. Не у всіх виставах разом зіграли! Не на всі його творчі виступи зумію прийти. Михайло Микусь з лютого 2022-го року вибрав шлях воїна. А в цивільному житті неймовірно талановитий хлопець, виступав в Тернополі з концертами, писав вірші, складав пісні. До служби у Збройних силах України обрав собі творчий псевдонім НЕБО. Такий був і в нього позивний", - написав журналіст "Очевидець Медіа" Авис Вин.

Український поет Михайло Небо Микусь загинув на війні

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Автор: 

поезія (38) втрати (4435) 5 ОШБр (111) війна в Україні (4586)


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Дякую тобі Героє за мужність! Мої співчуття рідним(
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27.01.2025 15:21 Відповісти
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27.01.2025 15:27 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям.
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27.01.2025 15:38 Відповісти
На жаль гинуть кращі в той час як в ворога біосміття .Вічна память воїну світла.
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27.01.2025 16:00 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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27.01.2025 16:08 Відповісти
Вічна пам'ять! Слава Герою! Мій зять, Роман. загинув будучи в 5 штурмовій пару місяців назад, 29 років. Молоді хлопці, цвіт нашого народу... Велика шана і повага усім Воїнам.
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27.01.2025 16:14 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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27.01.2025 16:32 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни і талановитій Людині 😪😪😪
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27.01.2025 17:59 Відповісти
 
 