У боях за Україну загинув воїн 5 ОШБр та поет Михайло Микусь (Небо). ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, на фронті загинув поет із Тернополя, боєць 5 окремої штурмової бригади Михайло Микусь.

Про це повідомив волонтерський проєкт "Недописані", передає Цензор.НЕТ.

"На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій "Всесвіт тисячі мрій. Честь", - йдеться у повідомленні.

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У медіа "Читомо" зазначили, що Микусь був випускником факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Писав пісні та вірші, виступав у Тернополі з концертами.

У лютому 2022 року Микусь долучився до Збройних сил України. Він обрав для себе позивний Небо.

Обставини загибелі воїна не повідомляються.

У 2023 році була опублікована перша поетична збірка Микуся "Всесвіт тисячі мрій".





"Не хочу вірити! З Михайлом ми ще не про все договорили. Не у всіх виставах разом зіграли! Не на всі його творчі виступи зумію прийти. Михайло Микусь з лютого 2022-го року вибрав шлях воїна. А в цивільному житті неймовірно талановитий хлопець, виступав в Тернополі з концертами, писав вірші, складав пісні. До служби у Збройних силах України обрав собі творчий псевдонім НЕБО. Такий був і в нього позивний", - написав журналіст "Очевидець Медіа" Авис Вин.

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