Через війну в Україні загинули 147 митців та 95 медійники, - Мінкульт

Внаслідок російської агресії Україна втратила 147 митців і 95 медійників, серед яких 7 іноземних журналістів, що висвітлювали події для світової аудиторії.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна забрала життя 147 українських митців та 95 медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х - на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - зазначили у міністерстві.

Міністерство культури порівнює ці втрати із "Розстріляним відродженням" 1920-30-х років, наголошуючи на нищенні культурної еліти. Нинішня війна знову відбирає у нації видатних митців і талановитих людей, які збагачували українську культуру.

Також в МКСК наголошують, що журналісти працюють в умовах постійного ризику, а систематичні злочини Росії проти журналістів підривають свободу слова, інформаційну безпеку та права людини.

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Культурна спадщина

За даними міністерства культури, через російську агресію в Україні постраждали 1222 пам’ятки культурної спадщини.

Так, за інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за листопад загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 43 одиниці й наразі становить 1222 об’єкти. З них національного значення - 124, місцевого - 1024, щойно виявлених - 74.

Крім того, повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Одеській, Хмельницькій та Херсонській областях. Нові - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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Повідомляється, що на сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області - 322, Херсонській - 159, Донецькій - 164, Одеській - 136, Чернігівській - 65, Київській області та м. Києві - 81, Запорізькій - 56, Миколаївській - 41, Дніпропетровській - 49, Львівській - 60, Луганській - 32, Сумській - 31, Хмельницькій - 10, Полтавській - 6, Вінницькій та Житомирській - по 4, Кіровоградській та Черкаській - по 1.

"На кінець листопада 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали в Міністерстві.

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