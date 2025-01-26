УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6395 відвідувачів онлайн
Новини
3 597 24

Суд зобов’язав Мінкульт передати костел Святого Миколая у Києві римо-католикам

костел

 24 січня 2025 року в Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Римсько-католицької церкви.

У РКЦ нагадали, що у 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, попри чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним.

Під час судового засідання настоятель парафії отець Павло Вишковський виклав позицію громади: "Після 20 років оманливих обіцянок ми прийшли до суду, бо суд в Україні залишається останнім форпостом надії на справедливість та реалізацію правосуддя".

Настоятель наголосив, що те, що костел досі не повернутий в користування релігійній громаді є не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тисяч громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні "власники" довели до руїни.

Також читайте: 1255 пам’яток культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію, зокрема 33 - у грудні, - Мінкульт

Суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь. 

Костел Святого Миколая у Києві

У вересні 2021 року в костелі спалахнула пожежа. Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко поширилось на покрівлю будівлі. Наприкінці січня 2022-го протиаварійні роботи завершили. Загалом, сума отримана від благодійників становила 21 704 389,31 грн.

У листопаді  2023 року того ж року стало відомо, що костел Святого Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару Росії по Києву у п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Автор: 

католики (26) Київ (19633) Міністерство культури (762) костел (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
От цікаво, як рпц мп - то зразу і лавру передали, і купу церков ще в 90-х. А як католикам - то фіг! Один Ющенко розумів, що це треба зробити!
показати весь коментар
26.01.2025 13:23
+8
То не він передає, а Мінкульт взагалі-то... Віталік ніякого відношення до того не має! І де пруф, що він проти?
показати весь коментар
26.01.2025 13:32
+4
Варвари, хай краше зруйнується, тільки не католикам.
показати весь коментар
26.01.2025 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, що ж почекаємо ще два три роки.
от коли будівля зовсім розвалиться, тоді хай забирають.
показати весь коментар
26.01.2025 13:16 Відповісти
Варвари, хай краше зруйнується, тільки не католикам.
показати весь коментар
26.01.2025 13:22 Відповісти
Хто? Ви?
показати весь коментар
26.01.2025 13:31 Відповісти
є такі українські екземпляри - як не мені, то не дістанся ж ти нікому.
показати весь коментар
26.01.2025 14:19 Відповісти
От цікаво, як рпц мп - то зразу і лавру передали, і купу церков ще в 90-х. А як католикам - то фіг! Один Ющенко розумів, що це треба зробити!
показати весь коментар
26.01.2025 13:23 Відповісти
от польський костьол передали швидко. колись там був планетарій. я там школу прогулював, але астрофізиком не став.
і що цікаво, резиденція папи в києві є, а костьола нема.
показати весь коментар
26.01.2025 13:47 Відповісти
Ну планетарій звідти ще при совку переїхав, бо новий ж відкрили на Олімпійській...
показати весь коментар
26.01.2025 15:11 Відповісти
А чого не передав раз такий розумний?
показати весь коментар
26.01.2025 13:53 Відповісти
Треба читати всю новину, а не лише заголовок:
У РКЦ нагадали, що у 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, попри чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним.
показати весь коментар
26.01.2025 15:12 Відповісти
Погані бояри? Якби захотів передав би.
показати весь коментар
26.01.2025 15:28 Відповісти
А відбитий підалік чогось проти
показати весь коментар
26.01.2025 13:27 Відповісти
То не він передає, а Мінкульт взагалі-то... Віталік ніякого відношення до того не має! І де пруф, що він проти?
показати весь коментар
26.01.2025 13:32 Відповісти
віталік захищав щорса. пруфів овер дохеріща.
показати весь коментар
26.01.2025 13:44 Відповісти
А костьол тут до чого? Ну так скиньте хоч один лінк на те, де Віталя хоч щось про той костьол говорив...
показати весь коментар
26.01.2025 15:10 Відповісти
віталік і щорс.
показати весь коментар
26.01.2025 15:22 Відповісти
Я не про щорса питаю...
показати весь коментар
26.01.2025 15:44 Відповісти
Так де пруф про Віталю і костел? Я досі чекаю))
показати весь коментар
27.01.2025 09:25 Відповісти
ти щось сплутав.
але, як що тобі одиноко, піди в зоопарк, заведи друзів. відразу знайдеться щось, куди краще витратити час, замість очікування.
показати весь коментар
27.01.2025 10:03 Відповісти
Ясно, хтось злився)))
показати весь коментар
27.01.2025 10:04 Відповісти
постав собі героїчну зарубку на моніторі.
мені не жалко.
але ж, яке я маю відношення до віталіка і костьола?
показати весь коментар
27.01.2025 10:08 Відповісти
Ну ти ж чомусь пов'язав щорса, костьол і Віталю...
показати весь коментар
27.01.2025 10:16 Відповісти
а мне все равно
показати весь коментар
26.01.2025 14:00 Відповісти
Та все правильно. І французам, і мексиканцям також пофіг. Ну, то таке.... Чужинці...
показати весь коментар
26.01.2025 14:30 Відповісти
Ну, нарешті...
Бо там крізь дах вже небо добре видно..
показати весь коментар
26.01.2025 18:00 Відповісти
 
 