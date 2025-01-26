Суд зобов’язав Мінкульт передати костел Святого Миколая у Києві римо-католикам

24 січня 2025 року в Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Римсько-католицької церкви.

У РКЦ нагадали, що у 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, попри чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним.

Під час судового засідання настоятель парафії отець Павло Вишковський виклав позицію громади: "Після 20 років оманливих обіцянок ми прийшли до суду, бо суд в Україні залишається останнім форпостом надії на справедливість та реалізацію правосуддя".

Настоятель наголосив, що те, що костел досі не повернутий в користування релігійній громаді є не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тисяч громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні "власники" довели до руїни.

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Суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь.

Костел Святого Миколая у Києві

У вересні 2021 року в костелі спалахнула пожежа. Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко поширилось на покрівлю будівлі. Наприкінці січня 2022-го протиаварійні роботи завершили. Загалом, сума отримана від благодійників становила 21 704 389,31 грн.

У листопаді 2023 року того ж року стало відомо, що костел Святого Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару Росії по Києву у п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.