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Суд обязал Минкульт передать костел Святого Николая в Киеве римо-католикам

костел

24 января 2025 года в Днепропетровский окружной административный суд постановил вернуть здание костела святого Николая в полноценное пользование религиозной общине Римско-Католической Церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Римско-католической церкви.

В РКЦ напомнили, что в 2005 году Указом Президента Украины Виктора Ющенко было поручено правительству и местным органам власти принять необходимые меры для возвращения костела Святого Николая общине. Однако, несмотря на четкие инструкции, поручение оставалось до сих пор невыполненным.

Во время судебного заседания настоятель прихода отец Павел Вышковский изложил позицию общины: "После 20 лет обманчивых обещаний мы пришли в суд, потому что суд в Украине остается последним форпостом надежды на справедливость и реализацию правосудия".

Настоятель отметил, что то, что костел до сих пор не возвращен в пользование религиозной общине является не только нарушением прав прихода, но и обманом более 25 тысяч граждан, которые год назад подписали петицию в поддержку возвращения и спасения костела, который предыдущие "владельцы" довели до руины.

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Суд, детально изучив все предоставленные доказательства, признал правомерность требований общины и принял решение в ее пользу.

Костел Святого Николая в Киеве

В сентябре 2021 года в костеле вспыхнул пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. В конце января 2022-го противоаварийные работы завершили. В общем, сумма полученная от благотворителей составила 21 704 389,31 грн.

В ноябре 2023 года того же года стало известно, что костел Святого Николая в Киеве будет передан в пользование прихода Римско-католической церкви после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.

Напомним, в результате ракетного удара России по Киеву в пятницу, 20 декабря, было повреждено фасадное витражное стекло на костеле Святого Николая - памятнике архитектуры национального значения Украины.

Автор: 

католики (57) Киев (25655) Министерство культуры и информационной политики (778)


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Топ комментарии
+12
От цікаво, як рпц мп - то зразу і лавру передали, і купу церков ще в 90-х. А як католикам - то фіг! Один Ющенко розумів, що це треба зробити!
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26.01.2025 13:23
+8
То не він передає, а Мінкульт взагалі-то... Віталік ніякого відношення до того не має! І де пруф, що він проти?
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26.01.2025 13:32
+4
Варвари, хай краше зруйнується, тільки не католикам.
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26.01.2025 13:22
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ну, що ж почекаємо ще два три роки.
от коли будівля зовсім розвалиться, тоді хай забирають.
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26.01.2025 13:16 Ответить
Варвари, хай краше зруйнується, тільки не католикам.
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26.01.2025 13:22 Ответить
Хто? Ви?
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26.01.2025 13:31 Ответить
є такі українські екземпляри - як не мені, то не дістанся ж ти нікому.
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26.01.2025 14:19 Ответить
От цікаво, як рпц мп - то зразу і лавру передали, і купу церков ще в 90-х. А як католикам - то фіг! Один Ющенко розумів, що це треба зробити!
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26.01.2025 13:23 Ответить
от польський костьол передали швидко. колись там був планетарій. я там школу прогулював, але астрофізиком не став.
і що цікаво, резиденція папи в києві є, а костьола нема.
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26.01.2025 13:47 Ответить
Ну планетарій звідти ще при совку переїхав, бо новий ж відкрили на Олімпійській...
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26.01.2025 15:11 Ответить
А чого не передав раз такий розумний?
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26.01.2025 13:53 Ответить
Треба читати всю новину, а не лише заголовок:
У РКЦ нагадали, що у 2005 році Указом Президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, попри чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним.
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26.01.2025 15:12 Ответить
Погані бояри? Якби захотів передав би.
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26.01.2025 15:28 Ответить
А відбитий підалік чогось проти
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26.01.2025 13:27 Ответить
То не він передає, а Мінкульт взагалі-то... Віталік ніякого відношення до того не має! І де пруф, що він проти?
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26.01.2025 13:32 Ответить
віталік захищав щорса. пруфів овер дохеріща.
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26.01.2025 13:44 Ответить
А костьол тут до чого? Ну так скиньте хоч один лінк на те, де Віталя хоч щось про той костьол говорив...
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26.01.2025 15:10 Ответить
віталік і щорс.
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26.01.2025 15:22 Ответить
Я не про щорса питаю...
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26.01.2025 15:44 Ответить
Так де пруф про Віталю і костел? Я досі чекаю))
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27.01.2025 09:25 Ответить
ти щось сплутав.
але, як що тобі одиноко, піди в зоопарк, заведи друзів. відразу знайдеться щось, куди краще витратити час, замість очікування.
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27.01.2025 10:03 Ответить
Ясно, хтось злився)))
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27.01.2025 10:04 Ответить
постав собі героїчну зарубку на моніторі.
мені не жалко.
але ж, яке я маю відношення до віталіка і костьола?
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27.01.2025 10:08 Ответить
Ну ти ж чомусь пов'язав щорса, костьол і Віталю...
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27.01.2025 10:16 Ответить
а мне все равно
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26.01.2025 14:00 Ответить
Та все правильно. І французам, і мексиканцям також пофіг. Ну, то таке.... Чужинці...
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26.01.2025 14:30 Ответить
Ну, нарешті...
Бо там крізь дах вже небо добре видно..
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26.01.2025 18:00 Ответить
 
 