Суд обязал Минкульт передать костел Святого Николая в Киеве римо-католикам

24 января 2025 года в Днепропетровский окружной административный суд постановил вернуть здание костела святого Николая в полноценное пользование религиозной общине Римско-Католической Церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Римско-католической церкви.

В РКЦ напомнили, что в 2005 году Указом Президента Украины Виктора Ющенко было поручено правительству и местным органам власти принять необходимые меры для возвращения костела Святого Николая общине. Однако, несмотря на четкие инструкции, поручение оставалось до сих пор невыполненным.

Во время судебного заседания настоятель прихода отец Павел Вышковский изложил позицию общины: "После 20 лет обманчивых обещаний мы пришли в суд, потому что суд в Украине остается последним форпостом надежды на справедливость и реализацию правосудия".

Настоятель отметил, что то, что костел до сих пор не возвращен в пользование религиозной общине является не только нарушением прав прихода, но и обманом более 25 тысяч граждан, которые год назад подписали петицию в поддержку возвращения и спасения костела, который предыдущие "владельцы" довели до руины.

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Суд, детально изучив все предоставленные доказательства, признал правомерность требований общины и принял решение в ее пользу.

Костел Святого Николая в Киеве

В сентябре 2021 года в костеле вспыхнул пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. В конце января 2022-го противоаварийные работы завершили. В общем, сумма полученная от благотворителей составила 21 704 389,31 грн.

В ноябре 2023 года того же года стало известно, что костел Святого Николая в Киеве будет передан в пользование прихода Римско-католической церкви после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.

Напомним, в результате ракетного удара России по Киеву в пятницу, 20 декабря, было повреждено фасадное витражное стекло на костеле Святого Николая - памятнике архитектуры национального значения Украины.