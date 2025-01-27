Постачали заборонені ліки по всій Україні: на Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних засобів із мільйонними оборотами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП Чернівецької області разом із працівниками Слідчого управління та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили діяльність злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом сильнодіючих лікарських засобів і прекурсорів.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники встановили, що організаторка схеми - 45-річна мешканка Чернівецького району - налагодила постачання наркотичних лікарських засобів із-за кордону та продавала їх через соціальні мережі.

До складу угруповання входило семеро осіб, серед яких троє жінок і троє чоловіків віком від 32 до 51 року. Організаторка чітко розподілила обов’язки між спільниками: двоє відповідали за контрабанду наркотичних засобів в Україну, один займався легалізацією отриманих коштів, а жінки забезпечували збут товару та розширення "клієнтської бази".







За результатами спецоперації поліцейські провели обшуки в Чернівецькій та Одеській областях, вилучивши лікарські засоби, а також комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки та автомобілі. Орієнтовний щомісячний прибуток від нелегального бізнесу складав понад 5 мільйонів гривень.







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Приблизна вартість вилучених препаратів становить 1,5 мільйона гривень, а загальна вартість арештованого майна фігурантів оцінюється у 18,5 мільйонів гривень. Вилучені засоби направлено на експертизу. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за низку статей Кримінального кодексу України, зокрема:

ст. 305 - контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів,

- контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотиків,

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотиків, ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,

- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ст. 311 - незаконне виробництво, зберігання чи пересилання прекурсорів,

- незаконне виробництво, зберігання чи пересилання прекурсорів, ст. 321 - незаконний обіг отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.





Слідство триває, а всім учасникам групи найближчим часом буде вручено повідомлення про підозру.

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