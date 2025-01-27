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Постачали заборонені ліки по всій Україні: на Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних засобів із мільйонними оборотами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП Чернівецької області разом із працівниками Слідчого управління та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили діяльність злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом сильнодіючих лікарських засобів і прекурсорів.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Ліквідовано канал контрабанди наркотичних засобів в Україні

Оперативники встановили, що організаторка схеми - 45-річна мешканка Чернівецького району - налагодила постачання наркотичних лікарських засобів із-за кордону та продавала їх через соціальні мережі. 

До складу угруповання входило семеро осіб, серед яких троє жінок і троє чоловіків віком від 32 до 51 року. Організаторка чітко розподілила обов’язки між спільниками: двоє відповідали за контрабанду наркотичних засобів в Україну, один займався легалізацією отриманих коштів, а жінки забезпечували збут товару та розширення "клієнтської бази".

На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами

За результатами спецоперації поліцейські провели обшуки в Чернівецькій та Одеській областях, вилучивши лікарські засоби, а також комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки та автомобілі. Орієнтовний щомісячний прибуток від нелегального бізнесу складав понад 5 мільйонів гривень.

На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами

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На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами

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Ліквідовано канал контрабанди наркотичних засобів в Україні

Приблизна вартість вилучених препаратів становить 1,5 мільйона гривень, а загальна вартість арештованого майна фігурантів оцінюється у 18,5 мільйонів гривень. Вилучені засоби направлено на експертизу. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за низку статей Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ст. 305 - контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів,
  • ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотиків,
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,
  • ст. 311 - незаконне виробництво, зберігання чи пересилання прекурсорів,
  • ст. 321 - незаконний обіг отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами
На Буковині ліквідовано канал контрабанди наркотичних лікарських засобів із мільйонними оборотами

Слідство триває, а всім учасникам групи найближчим часом буде вручено повідомлення про підозру.

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Автор: 

ліки (1329) наркотики (1457) Нацполіція (15261)


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наркотики за кордоном в аптеках купували? То чому в нас заборонені
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27.01.2025 15:41 Відповісти
Конкуренцію нашим аптекам складали, які ціни втричі накручують в порівнянні з тією самою Польшею. Ой, мафія...
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27.01.2025 16:00 Відповісти
От мені потрібне снодійне, та його отримання так дико зарегулювали, що навіть сімейний лікар при випису рецепта офігіває від складнощів його оформлення, і як наслідок, аптеки відмовляються його замовляти на складах бо дико зарегульована ідіотська звітність відпуску цих ліків!!!
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27.01.2025 16:10 Відповісти
Я бы приветствовал такую новость, если бы было написано, был ликвидирован канал вместе с теми, кто его организовал, а так, очередное посмешище и не более.
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27.01.2025 17:24 Відповісти
 
 