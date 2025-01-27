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Масований обстріл Степногірська КАБами: одна з авіабомб влучила у дев’ятиповерхівку. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти били КАБами, одна з авіабомб влучила у дев'ятиповерхівку. 

Внаслідок обстрілу зруйновано квартири з 5-го по 9-й поверх. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.

Обстріл Степногірська 27 січня 2025 року

Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакували Степногірськ, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.

Також читайте: Удар по Запоріжжю 8 січня: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Обстріл Степногірська 27 січня 2025 року
Обстріл Степногірська 27 січня 2025 року
Обстріл Степногірська 27 січня 2025 року

Автор: 

війна (1427) обстріл (29006) Запорізька область (3701) КАБ (379) Василівський район (48) Степногірськ (19) війна в Україні (4586)


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Висновок: далекобійні ракети "повітря-повітря" на F-16 нам нет надали...(((((
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27.01.2025 16:56 Відповісти
Ви тільки зараз помітили?
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27.01.2025 17:03 Відповісти
мені ж сирок і умєров не доповідають про стан справ....
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27.01.2025 17:05 Відповісти
Дали. Шукайте під колонами Абрамсів
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27.01.2025 17:45 Відповісти
Свої закупляємо. Так і дешевше і ефективніше. (с) умєров.
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27.01.2025 18:02 Відповісти
 
 