Масований обстріл Степногірська КАБами: одна з авіабомб влучила у дев’ятиповерхівку. ФОТОрепортаж
Російські війська масовано обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.
Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти били КАБами, одна з авіабомб влучила у дев'ятиповерхівку.
Внаслідок обстрілу зруйновано квартири з 5-го по 9-й поверх. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.
Обстріл Степногірська 27 січня 2025 року
Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакували Степногірськ, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.
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Luk Viktor #596152
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