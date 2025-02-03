15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. Одна з плям рухається до Маріуполя. ФОТО

Днями в Азовському морі виявили концентровану пляму нафтопродуктів площею в 300 кв кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

Із середини січня триває прибирання мазут із російських танкерів в Азовському морі. Наразі 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом.

"Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте, мазут помітили знову. Зокрема, він рухається в напрямку Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні у Бердянській ВМА повідомили, що внаслідок викиду мастильних матеріалів на Бердянське узбережжя було забруднено 15 км території Коси.

Зранку 3 лютого у МНС РФ повідомили, що на 19 ділянках узбережжя Чорного моря зафіксовано нові випадки точкових викидів фракцій нафтопродуктів.





Аварія російських танкерів

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.

24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.

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