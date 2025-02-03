УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 200 14

15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. Одна з плям рухається до Маріуполя. ФОТО

Днями в Азовському морі виявили концентровану пляму нафтопродуктів площею в 300 кв кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

Із середини січня триває прибирання мазут із російських танкерів в Азовському морі. Наразі 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом.

"Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте, мазут помітили знову. Зокрема, він рухається в напрямку Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні у Бердянській ВМА повідомили, що внаслідок викиду мастильних матеріалів на Бердянське узбережжя було забруднено 15 км території Коси.

Зранку 3 лютого у МНС РФ повідомили, що на 19 ділянках узбережжя Чорного моря зафіксовано нові випадки точкових викидів фракцій нафтопродуктів.

Мазут в Азовському морі
Мазут в Азовському морі

Аварія російських танкерів

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.

24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Севастополі вже зібрали понад 590 тонн забрудненого мазутом ґрунту

Автор: 

Азовське море (1619) мазут (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Цього літа в Криму будуть в моді повністю закриті, герметичні купальники з бензостійкої тканини А також шампуні для волосся "Альонушка" з добавками розчинника 647
показати весь коментар
03.02.2025 11:40 Відповісти
+7
Нужно прямо сказать, что Азовское и Чёрное моря рашисты угробили на долги годы, вопрос в другом, почему все те государства, которые находятся на черноморском побережье молчат и не выставляют быдлостану иски на возмещение нанесённого ущерба?
показати весь коментар
03.02.2025 11:42 Відповісти
+5
Та вже якось насрати на екологію Азовського і Чорного морів, якщо вони під окупантами і ми їх не збираємось звільняти
показати весь коментар
03.02.2025 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та вже якось насрати на екологію Азовського і Чорного морів, якщо вони під окупантами і ми їх не збираємось звільняти
показати весь коментар
03.02.2025 11:31 Відповісти
Можна лише порадіти за крисян і поздоровити з новим курортним сезоном.
показати весь коментар
03.02.2025 11:36 Відповісти
Цього літа в Криму будуть в моді повністю закриті, герметичні купальники з бензостійкої тканини А також шампуні для волосся "Альонушка" з добавками розчинника 647
показати весь коментар
03.02.2025 11:40 Відповісти
або сольвенту
показати весь коментар
03.02.2025 11:41 Відповісти
Нужно прямо сказать, что Азовское и Чёрное моря рашисты угробили на долги годы, вопрос в другом, почему все те государства, которые находятся на черноморском побережье молчат и не выставляют быдлостану иски на возмещение нанесённого ущерба?
показати весь коментар
03.02.2025 11:42 Відповісти
Виходить якщо скинути діжки з відпрацьованим ядерним паливом у Чорна мора, то ВАУ-ефкту вже не буде?
показати весь коментар
03.02.2025 11:56 Відповісти
Всі проковтнули навіть дрейфуючі де попало міни по всьому Чорному морі. А ви хочете, щоб кацапам якусь там нафтову пляму згадували. Сидять тільки дивляться, куди пляма піде, не до них і добре. Зв'язуватися зі скаженими фашистами ніхто не хоче.
показати весь коментар
03.02.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 11:56 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2025 12:34 Відповісти
А насправді з чорним кольором поря та свастикою мав бути малюнок з аквафрешем...
показати весь коментар
03.02.2025 11:56 Відповісти
чорним кольором моря (вибачте, змерзли пальці)
показати весь коментар
03.02.2025 11:57 Відповісти
Да насрати. Зеленський ще у літку 2019 року під оплиски вкраїнчиків святковою стрічкою пов'язав Азов і Приазов'я для москалів.
показати весь коментар
03.02.2025 11:57 Відповісти
Це кацапськи мрії: вкрасти, роз'*****,засрати.
показати весь коментар
03.02.2025 12:22 Відповісти
 
 