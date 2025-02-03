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Привласнили 1,5 млн КМДА: викрито схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт укриття ліцею, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему розкрадання бюджетних коштів, які розпорядники міського бюджету спрямовували на облаштування укриттів у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві викрили схему розкрадання 1,5 млн грн, виділених на укриття

Слідство встановило, що навесні 2022 року очільниця місцевого управління освіти уклала договір із директором будівельної компанії на капітальний ремонт підземного укриття для одного з ліцеїв Києва. Загальна сума угоди становила майже 4 млн грн.

Проте, як з’ясували правоохоронці, посадовці привласнили 38% цієї суми - майже 1,5 млн грн. Для цього вони штучно завищили вартість виконаних робіт та оформили відповідні акти. Щоб легалізувати цю схему, до справи залучили інженера технагляду, який надав фіктивний висновок про відповідність витрат реальним ремонтним роботам.

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У Києві викрили схему розкрадання 1,5 млн грн, виділених на укриття

Як повідомляється, комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили злочинний характер дій фігурантів.

Наразі всім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;
  • ч. 2 ст. 366 - службове підроблення;
  • ч. 2 ст. 367 - службова недбалість.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення інших можливих учасників злочинної схеми.

У Києві викрили схему розкрадання 1,5 млн грн, виділених на укриття
У Києві викрили схему розкрадання 1,5 млн грн, виділених на укриття

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Автор: 

КМДА (2379) СБУ (12979) незаконне збагачення (196) укриття (307)


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03.02.2025 12:30 Відповісти
в мо чєбурєк мільярдами краде, ссучєне сбу не "помічає."
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03.02.2025 12:34 Відповісти
зрозуміли, чим займається сбу?
нєнє. не державною безпекою. не знищенням кацапських генералів. не пошук та нейтралізацією ворожих агентів.
сбу займається розкраданням при ремонті укриття. і саме у кмда.
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03.02.2025 12:41 Відповісти
А Трамп з Маском винні що не дають задарма грошей таким особам при владі, нехай і місцевій.
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03.02.2025 12:47 Відповісти
Якось слабенько поцілував маска і трумпа у дупу.
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03.02.2025 12:55 Відповісти
******* у держави гроші зі збитків під час війни- це результат природньої еволюції українського суспільства за останні 30 років. "Іліта" наша така, не вкрасти вона вже не може. В Харкові будують підземні школи- а в 40 км від міста хлопці лопатами риють шанці та сидять без мін та снарядів. В Дніпрі "зуби дракона" замість ЛБЗ набережну яхт клубу зміцнюють. В інших містах мабуть таке ж саме. Страшно стає за Україну, ***.
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03.02.2025 13:29 Відповісти
А Віталька знову ні в чому не винен...
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03.02.2025 13:59 Відповісти
 
 