Привласнили 1,5 млн КМДА: викрито схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт укриття ліцею, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему розкрадання бюджетних коштів, які розпорядники міського бюджету спрямовували на облаштування укриттів у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що навесні 2022 року очільниця місцевого управління освіти уклала договір із директором будівельної компанії на капітальний ремонт підземного укриття для одного з ліцеїв Києва. Загальна сума угоди становила майже 4 млн грн.

Проте, як з’ясували правоохоронці, посадовці привласнили 38% цієї суми - майже 1,5 млн грн. Для цього вони штучно завищили вартість виконаних робіт та оформили відповідні акти. Щоб легалізувати цю схему, до справи залучили інженера технагляду, який надав фіктивний висновок про відповідність витрат реальним ремонтним роботам.

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Як повідомляється, комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили злочинний характер дій фігурантів.

Наразі всім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою; ч. 2 ст. 366 - службове підроблення;

- службове підроблення; ч. 2 ст. 367 - службова недбалість.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення інших можливих учасників злочинної схеми.





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