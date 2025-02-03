Маскували наркотики під продукти харчування: на Дніпропетровщині викрито наркотрафік до виправної колонії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині поліцейські спільно з оперативниками виправної колонії викрили злочинну схему постачання наркотиків засудженим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За даними слідства, організатором схеми був 35-річний "смотрящий", який відбуває покарання за майнові злочини. Використовуючи свій авторитет, він залучив раніше судимого знайомого із Запоріжжя. Останній на волі формував "замовлення" та маскував наркотики в продуктах харчування, після чого передавав їх до колонії.
Під час обшуків у місцях утримання та проживання фігурантів правоохоронці вилучили наркотичні речовини - канабіс та метадон, які були приховані в їжі та цукерках. Також знайдено мобільні телефони, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.
Як повідомляється, обом зловмисникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів у великих розмірах). Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб до злочинної діяльності.
Заходи з викриття проводили слідчі Національної поліції, оперативники Департаменту карного розшуку, управління карного розшуку в Запорізькій та Дніпропетровській областях, працівники районного підрозділу поліції, оперативний відділ ДУ "Дніпровська виправна колонія №89" за сприяння Південно-Східного міжрегіонального управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
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