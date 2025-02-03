Маскували наркотики під продукти харчування: на Дніпропетровщині викрито наркотрафік до виправної колонії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські спільно з оперативниками виправної колонії викрили злочинну схему постачання наркотиків засудженим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.





За даними слідства, організатором схеми був 35-річний "смотрящий", який відбуває покарання за майнові злочини. Використовуючи свій авторитет, він залучив раніше судимого знайомого із Запоріжжя. Останній на волі формував "замовлення" та маскував наркотики в продуктах харчування, після чого передавав їх до колонії.

Під час обшуків у місцях утримання та проживання фігурантів правоохоронці вилучили наркотичні речовини - канабіс та метадон, які були приховані в їжі та цукерках. Також знайдено мобільні телефони, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оформлювали фіктивні документи: викрито 11 осіб, які організували корупційні схеми в ТЦК, медичних та навчальних закладах, - Нацполіція. ФОТОрепортаж







Як повідомляється, обом зловмисникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів у великих розмірах). Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб до злочинної діяльності.







Заходи з викриття проводили слідчі Національної поліції, оперативники Департаменту карного розшуку, управління карного розшуку в Запорізькій та Дніпропетровській областях, працівники районного підрозділу поліції, оперативний відділ ДУ "Дніпровська виправна колонія №89" за сприяння Південно-Східного міжрегіонального управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Забезпечили функціонування найбільшої катівні в Херсоні: судитимуть 11 співробітників МВС РФ, - Нацполіція. ФОТО