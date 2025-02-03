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Двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тис. у ексзаступника мера на Дніпропетровщині. Їх затримано. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета, які вимагали 60 000 доларів у ексзаступника мера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД і полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" - 22 000 доларів.

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вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині
вимагали гроші у заступника мера на Дніпропетровщині

Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад - керівники комунальних підприємств - вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови.

"Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги", - йдеться у повідомленні.

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Кримінального авторитета та двох депутатів правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Слідчі, ґрунтуючись на зібраних доказах, оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд відправив усіх підозрюваних під варту.

Тривають подальші заходи для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину

Автор: 

борг (2150) Нацполіція (15276) вимога (42) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+6
депутати та кримінальні авторитети брати навіки... різниця в око не впадає...
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03.02.2025 15:07 Відповісти
+3
кули бізнес є бізнес,а кажуть депутати не підготовлені до війни,готові диверсанти екстракласу
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03.02.2025 15:03 Відповісти
+3
Бізнес няні, вони такі...
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03.02.2025 15:06 Відповісти
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кули бізнес є бізнес,а кажуть депутати не підготовлені до війни,готові диверсанти екстракласу
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03.02.2025 15:03 Відповісти
Бізнес няні, вони такі...
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03.02.2025 15:06 Відповісти
депутати та кримінальні авторитети брати навіки... різниця в око не впадає...
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03.02.2025 15:07 Відповісти
кримінальний авторитет? 60 000 доларів?
це, авторитет з отої полтавської тюряги?
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03.02.2025 15:08 Відповісти
Ексзаступник мера мутив схеми і щось пішло не так....
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03.02.2025 15:22 Відповісти
А лежить гарно автарітєт чи дєпутат?
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03.02.2025 15:52 Відповісти
Хто на стрілку на Жигулю приїхав? Депутат чи авторитет?
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03.02.2025 16:01 Відповісти
Написав заяву , половину боргу віддав правоохоронцям....вирішив питання....У заммера які гроші?? Що на ринку можна вкрасти???
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03.02.2025 16:14 Відповісти
З огляду на безкінечні корупційні скандали, зловживання владою для власної вигоди, масову здачу ворогу українських інтересів, несправедливе й маніпуляційне виборче законодавство тощо, в українських реаліях лише кримінальні злочинці на жаль отримують доступ до влади.
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03.02.2025 16:46 Відповісти
Якщо не приймав участі в якихось мутках то ніхто не буде вимагати, хіба шо погрожувати. А коли вже починають вимагати то шось він робив неправомірне з ними.
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03.02.2025 18:06 Відповісти
 
 