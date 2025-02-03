Двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тис. у ексзаступника мера на Дніпропетровщині. Їх затримано. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета, які вимагали 60 000 доларів у ексзаступника мера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД і полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" - 22 000 доларів.

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Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад - керівники комунальних підприємств - вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови.

"Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги", - йдеться у повідомленні.

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Кримінального авторитета та двох депутатів правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Слідчі, ґрунтуючись на зібраних доказах, оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд відправив усіх підозрюваних під варту.

Тривають подальші заходи для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину