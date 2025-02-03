Затримано 15 ділків, які організували незаконний збут "трофейної" зброї та боєприпасів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція припинили низку спроб незаконного збуту зброї та вибухівки в різних областях України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За результатами комплексних заходів, було затримано 15 осіб, які намагалися продати "трофейну" зброю криміналітету, включаючи снайперські гвинтівки, бойові гранати, автомати АК-12, а також тротил і протитанкові міни.

Як зазначається, затримання відбулися на Полтавщині, Закарпатті, Херсонщині та Буковині. Зокрема, у Полтавській області виявили підпільну майстерню зі зброєю, а на Закарпатті затримано кілька осіб, які намагалися продати вибухівку та зброю з бойових дій.







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Також на Херсонщині затримано особу, яка планувала перепродаж протитанкових мін з деокупованих територій, а на Буковині було викрито демобілізованого військового, що привіз трофейну зброю з фронту.









Правоохоронці повідомили про підозру затриманим за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Всі вилучені засоби ураження будуть передані Збройним Силам України для подальшого використання.

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