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Затримано 15 ділків, які організували незаконний збут "трофейної" зброї та боєприпасів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція припинили низку спроб незаконного збуту зброї та вибухівки в різних областях України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні

За результатами комплексних заходів, було затримано 15 осіб, які намагалися продати "трофейну" зброю криміналітету, включаючи снайперські гвинтівки, бойові гранати, автомати АК-12, а також тротил і протитанкові міни.

Як зазначається, затримання відбулися на Полтавщині, Закарпатті, Херсонщині та Буковині. Зокрема, у Полтавській області виявили підпільну майстерню зі зброєю, а на Закарпатті затримано кілька осіб, які намагалися продати вибухівку та зброю з бойових дій.

СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні

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СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні

Також на Херсонщині затримано особу, яка планувала перепродаж протитанкових мін з деокупованих територій, а на Буковині було викрито демобілізованого військового, що привіз трофейну зброю з фронту.

СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні
СБУ та Нацполіція затримали 15 осіб за спробу нелегального продажу зброї в Україні

Правоохоронці повідомили про підозру затриманим за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Всі вилучені засоби ураження будуть передані Збройним Силам України для подальшого використання.

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Автор: 

зброя (7535) Нацполіція (15276) СБУ (12979)


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Всі підари призовного віку. Всіх на передову рити окопи та на мінні поля!
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03.02.2025 14:31 Відповісти
Ти вже там?
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03.02.2025 15:05 Відповісти
А ти цих підАрів захищаєш?
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03.02.2025 17:08 Відповісти
На 4-у фото гвинтівка - явний антикваріат ...
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03.02.2025 15:36 Відповісти
Преступление совершает власть и парламент, не давая возможности действовать закону так и не принятому в раде- зраде о свободной продажи оружия и с правом ношения!!! Право это Конституционное, защита личности, семьи и собственности. Законопроект доработанный давно, несколько лет так и лежит в парламенте. Вас твари вы, однажды за это потянут за ноги на Гревскую площадь --- ведь классика жанра это любой революции или войны! Здрыснуть не успеете. Народ в окопах уже созрел! И на местах тоже.
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03.02.2025 15:46 Відповісти
Тоді напишу СБУ-Коли ситуація в країні погіршиться,бажано щоб ви не тікали з міст які от-от опиняться під окупацією і не роздавали зброю всім хто забажає з Камазів.як це робили в лютому 2022 року.Бо як завжди виявляється, що Україна потрібна тільки тим,хто від держави жодних пільг і плюшок не отримував.
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03.02.2025 16:19 Відповісти
 
 