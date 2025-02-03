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Переодягалися у військову форму для продажу наркотиків: судитимуть двох дилерів, які організували незаконний бізнес у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві затримано двох наркодилерів, які під час продажу наркотиків переодягалися у військову форму, щоб уникнути підозр. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У Києві затримали наркодилерів, які маскувалися під військових
У Києві затримали наркодилерів, які маскувалися під військових

Як зазначається, організатором схеми виявився 31-річний мешканець Київської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він залучив до незаконного бізнесу свого знайомого, який безпосередньо здійснював збут наркотичних речовин, зокрема кокаїну, амфетаміну та канабісу.  Щоб зменшити ризик викриття, вони одягали військову форму, вводячи в оману оточуючих.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Олександра Легенького, зловмисників затримали у жовтні минулого року в результаті спецоперації.

"Спочатку ми затримали одного з них, коли він приїхав до Києва для продажу чергової партії психотропів. У його автомобілі виявили пів кілограма амфетаміну. Пізніше другого фігуранта затримали за місцем проживання, де під час обшуків вилучили додаткові партії наркотиків, бойову гранату та пістолет із набоями", - повідомив Легенький.

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У Києві затримали наркодилерів, які маскувалися під військових
У Києві затримали наркодилерів, які маскувалися під військових
У Києві затримали наркодилерів, які маскувалися під військових

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконний обіг наркотичних засобів у великих розмірах) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

наркотики (1462) Нацполіція (15276)


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Чого в полковника поліції не переодяглись.
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03.02.2025 15:44 Відповісти
у полковників поліції інші "об"єми"
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03.02.2025 15:45 Відповісти
тому що, мєнт полковник торгує крупним оптом, а не в роздріб.
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03.02.2025 15:47 Відповісти
А яких оточуючих вони вводили в оману? Якось стаття написана через дупу.
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03.02.2025 16:00 Відповісти
Вони відміняли "військовий стан" та вводили "наркотичний стан" 😁
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03.02.2025 16:11 Відповісти
а наркотики вони маскували під бургери.
на передостанньому фото, бігмаки, два?
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03.02.2025 16:05 Відповісти
А де ''доблесні бусифікатори''?
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03.02.2025 16:08 Відповісти
Ну чого так іномовно?
Під ТЦКашників вони маскувалися!
Скажить "спасибо" що були БЕЗ автоматів!
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03.02.2025 16:12 Відповісти
общевойсковая форма пиксель в мультикаме могут и рыбаки ходить
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03.02.2025 17:09 Відповісти
 
 