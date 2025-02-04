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Виробляли та збували наркотики: на Хмельниччині викрито нарколабораторію, вартість вилучених "товарів" - понад 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося виготовленням та розповсюдженням амфетаміну й канабісу на території Хмельницької та Вінницької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію

Як з’ясували слідчі, організатор угруповання вже мав судимість за аналогічні злочини. Чоловік облаштував нарколабораторію у власному будинку на Хмельниччині, де виробляли амфетамін та вирощували коноплі.

До діяльності він залучив ще сімох осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль:

  • Одні займалися вирощуванням конопель, виготовленням та фасуванням амфетаміну.
  • Інші відповідали за перевезення, збут наркотиків та розподіл отриманих коштів.
  • Реалізація психотропів здійснювалася шляхом "закладок" або з рук у руки.

На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію

За попередніми підрахунками, щомісячний дохід угруповання становив близько 500 тисяч гривень.

30 січня правоохоронці провели 28 обшуків у лабораторії, помешканнях та автомобілях підозрюваних. У ході слідчих дій вилучено:

  • 6,5 кг канабісу та понад 150 г амфетаміну;
  • лабораторне обладнання та прекурсори;
  • зброю, боєприпаси, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки.

"Загальна вартість вилученого "товару" та сировини складає близько 1 000 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

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На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію
На Хмельниччині викрили нарколабораторію

Як повідомлється, восьми фігурантам оголошено підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів). Усіх підозрюваних взято під варту.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до діяльності наркобізнесу.

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Автор: 

наркотики (1462) Нацполіція (15276)


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Такі "розкриття" відбуваються тоді, коли цей "бізнес" вже в корінь дістає сусідів нарколабораторії.
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04.02.2025 11:56 Відповісти
Виробяли на збували наркотики

Йа!
Український мова йє дуже важке!
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04.02.2025 11:56 Відповісти
Не по темі звичайно, але є приємна новина. Шрьодер попив чайку у ***** і потрапив в лікарню. Як пишуть кацапсячі пропагандони, мовою оригіналу:

У Шредёра «типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения», говорится в заявлении представителя (цитата по Bild). Он добавил, что Шредер не может справиться с физическим и психологическим стрессом после того, как он стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG.

Также у бывшего канцлера трудности с концентрацией внимания и проблемы со сном, говорится в заключении врача, которое опубликовало DPA. Доктор указал на «снижение эмоциональной устойчивости» у Шредера (цитата по Focus).
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04.02.2025 12:03 Відповісти
Через які тільки експерименти той кіт Шредінгера не пройшов...
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04.02.2025 12:23 Відповісти
Вимагаю смертну кару!
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04.02.2025 13:53 Відповісти
 
 