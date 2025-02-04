Виробляли та збували наркотики: на Хмельниччині викрито нарколабораторію, вартість вилучених "товарів" - понад 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося виготовленням та розповсюдженням амфетаміну й канабісу на території Хмельницької та Вінницької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.







Як з’ясували слідчі, організатор угруповання вже мав судимість за аналогічні злочини. Чоловік облаштував нарколабораторію у власному будинку на Хмельниччині, де виробляли амфетамін та вирощували коноплі.

До діяльності він залучив ще сімох осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль:

Одні займалися вирощуванням конопель, виготовленням та фасуванням амфетаміну.

Інші відповідали за перевезення, збут наркотиків та розподіл отриманих коштів.

Реалізація психотропів здійснювалася шляхом "закладок" або з рук у руки.









За попередніми підрахунками, щомісячний дохід угруповання становив близько 500 тисяч гривень.

30 січня правоохоронці провели 28 обшуків у лабораторії, помешканнях та автомобілях підозрюваних. У ході слідчих дій вилучено:

6,5 кг канабісу та понад 150 г амфетаміну;

лабораторне обладнання та прекурсори;

зброю, боєприпаси, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки.

"Загальна вартість вилученого "товару" та сировини складає близько 1 000 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переодягалися у військову форму для продажу наркотиків: судитимуть двох дилерів, які організували незаконний бізнес у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж









Як повідомлється, восьми фігурантам оголошено підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів). Усіх підозрюваних взято під варту.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до діяльності наркобізнесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Взяв $1,5 тис. за призначення групи інвалідності дитині: затримано лікаря-хабарника на Хмельниччині. ФОТО