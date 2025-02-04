Гроссі відвідав підстанцію "Київська": Ядерна аварія може статися внаслідок прямого удару. ФОТОрепортаж

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 4 лютого, відвідав електричну підстанцію "Київська".

Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю на Київській електричній підстанції - важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в електропостачанні. МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику", - наголосив він.

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.

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