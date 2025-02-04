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Гроссі відвідав підстанцію "Київська": Ядерна аварія може статися внаслідок прямого удару. ФОТОрепортаж

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 4 лютого, відвідав електричну підстанцію "Київська".

Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю на Київській електричній підстанції - важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в електропостачанні. МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику", - наголосив він.

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гроссі повідомив, що розпочав свій візит до України: відвідає підстанцію "Київська". ФОТО

Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав підстанцію Київська 4 лютого 2025 року
Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав підстанцію Київська 4 лютого 2025 року
Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав підстанцію Київська 4 лютого 2025 року
Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав підстанцію Київська 4 лютого 2025 року

Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (735) Галущенко Герман (540) Гроссі Рафаель (308)


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Топ коментарі
+9
Його єдиного як найціннішого чолов'ягу на планеті запакували у броню по самі вуха.
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04.02.2025 15:45 Відповісти
+9
Судячи з фото в той АТ вже прилітало і горів він не раз
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04.02.2025 15:46 Відповісти
+7
бачите, як професійно працює фотограф.
гроссі, в яскраво синьому луку, на фоні якоїсь згорілої херні на колесах.
а, отой клятий трамп хоче розігнати таку необхідну організацію, як магате.
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04.02.2025 15:59 Відповісти
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Його єдиного як найціннішого чолов'ягу на планеті запакували у броню по самі вуха.
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04.02.2025 15:45 Відповісти
Судячи з фото в той АТ вже прилітало і горів він не раз
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04.02.2025 15:46 Відповісти
Ой напевне ''брудну бімбу'' винюхують.
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04.02.2025 15:54 Відповісти
бачите, як професійно працює фотограф.
гроссі, в яскраво синьому луку, на фоні якоїсь згорілої херні на колесах.
а, отой клятий трамп хоче розігнати таку необхідну організацію, як магате.
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04.02.2025 15:59 Відповісти
То автотрансформатор. Серце підстанції. Без отої херні на колесах вона ніщо
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04.02.2025 16:02 Відповісти
Ядерна аварія може статися внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в електропостачанні.

то, оту херню на колесах, тобто автотрансформатор, возять за гросі для фотосесій? тому вона і на колесах.
чи, не така вже вона і пошкоджена? перебоїв же не було в електропостачанні, чи були?
чи, ядерна аварія сталася, внаслідок перебоїв в постачанні? просто, нам про це не казали.
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04.02.2025 16:21 Відповісти
Не возять. Вона стаціонарна. А оті колеса, там ще колія мабуть є. Колія для установки або для виведення в ремонт. Підстанція живить АЄС, тому якщо її роз"їбати не будуть працювати охолодження на АЄС, якщо там закінчиться паливо для насосів резервного генератора
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04.02.2025 16:42 Відповісти
А чого тільки фото з п.драми, а координати... Шапіто...
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04.02.2025 16:02 Відповісти
и так все в гугле есть,то же мне новость координаты електроподстанции,я даже могу по секрету дать ссылку на сайт где все заводы кацапов с их координатами))
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04.02.2025 16:10 Відповісти
Это какойто ....позор!?
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04.02.2025 16:11 Відповісти
"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого потрапляння в станцію"

російські рублі заважають прямо сказати "внаслідок прямого потрапляння російського дрона чи ракети" ?

"МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику"

Щоб запобігти ризику, для початку треба звертатись до росіян. А не сором'язливо вдавати, ніби аварія може статить "сама по собі". Аргентинський підр
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04.02.2025 16:30 Відповісти
мабуть поїхав геомітку поставити
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04.02.2025 16:41 Відповісти
Щоб вже вас усіх накрило мідним, ядерним москал...м тазом! Контролери хрінові!
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04.02.2025 16:51 Відповісти
Зачем этих бездельников и болтунов пускают к нам в страну, чтобы попугать украинцев, чтобы они быстрее сдались рашистам, а то вдруг станция рванёт?

Ты бы лучше выступал каждый день в ООН и там говорил, что рашисты это варвары 21-го века, что они могут взорвать весь мир, вот чем занимайся, господин хороший!
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04.02.2025 17:32 Відповісти
 
 