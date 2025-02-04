Гроссі відвідав підстанцію "Київська": Ядерна аварія може статися внаслідок прямого удару. ФОТОрепортаж
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 4 лютого, відвідав електричну підстанцію "Київська".
Про це він написав у X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я перебуваю на Київській електричній підстанції - важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в електропостачанні. МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику", - наголосив він.
Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.
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гроссі, в яскраво синьому луку, на фоні якоїсь згорілої херні на колесах.
а, отой клятий трамп хоче розігнати таку необхідну організацію, як магате.
то, оту херню на колесах, тобто автотрансформатор, возять за гросі для фотосесій? тому вона і на колесах.
чи, не така вже вона і пошкоджена? перебоїв же не було в електропостачанні, чи були?
чи, ядерна аварія сталася, внаслідок перебоїв в постачанні? просто, нам про це не казали.
російські рублі заважають прямо сказати "внаслідок прямого потрапляння російського дрона чи ракети" ?
"МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику"
Щоб запобігти ризику, для початку треба звертатись до росіян. А не сором'язливо вдавати, ніби аварія може статить "сама по собі". Аргентинський підр
Ты бы лучше выступал каждый день в ООН и там говорил, что рашисты это варвары 21-го века, что они могут взорвать весь мир, вот чем занимайся, господин хороший!