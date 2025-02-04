Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл біля Вовчанська: поранено оператора. ФОТО

У вівторок, 4 лютого, знімальна група ТСН – журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско –– потрапили під російський обстріл поблизу Вовчанська Харківської області.

Про це повідомила Харківська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, біля Вовчанська вдень 4 лютого російська армія атакувала FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон. У цей час представники медіа проводили зйомку сюжету про українських військових.

Зазнав поранення 31-річний оператор. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

У прокуратурі повідомили, що за фактом російського воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

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Як пише ТСН, оператор дістав уламкові поранення та перелом ноги.

Оператор ТСН Павло Бориско

Зазначається, що інцидент стався під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях біля Вовчанська.

"У якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на зліт. Хлопці полетіли — ми з Пашею зняли перший старт", — розповів Моторний.

Він додав, що знімав запуск безпілотника і був біля члена екіпажу. У цей момент їх атакував російський дрон.

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