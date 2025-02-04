Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл біля Вовчанська: поранено оператора. ФОТО
У вівторок, 4 лютого, знімальна група ТСН – журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско –– потрапили під російський обстріл поблизу Вовчанська Харківської області.
Про це повідомила Харківська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, біля Вовчанська вдень 4 лютого російська армія атакувала FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон. У цей час представники медіа проводили зйомку сюжету про українських військових.
Зазнав поранення 31-річний оператор. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
У прокуратурі повідомили, що за фактом російського воєнного злочину розпочато досудове розслідування.
Як пише ТСН, оператор дістав уламкові поранення та перелом ноги.
Зазначається, що інцидент стався під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях біля Вовчанська.
"У якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на зліт. Хлопці полетіли — ми з Пашею зняли перший старт", — розповів Моторний.
Він додав, що знімав запуск безпілотника і був біля члена екіпажу. У цей момент їх атакував російський дрон.
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Знімали сюжет про український операторів БПЛА на позиціях, та були атаковані російським FPV дроном.
Тобто.
Через цих двох дебілів, було розкрито позиції операторів БПЛА!
Шкода що не задвохсотило обох нах..й.
ТСН вже знімав репортажі, а потім туди прилітало і гинули люди.
Вони би розкрили позицію, днів так через декілька, коли повернуться в студію, змонтують та оброблять матеріал, додадуть до інших в розкладі і пустять в ефір. Коли ні тих позицій може не буде, но операторів дронів там точно не буде.
При збройних конфліктах прилітає. При повномасштабних прилітає всюди і часто. Ти не менш журналісти, оператори і фотографи працюють. Щоб таке новорегівске як ти потішило свою цікавість. Порадувалося що не там, а на затишному дивані. І болдом випорожнилося, зібравши купу овацій.
А найдрівнішою ця професія була з моменту свого створення.
хай тітушок-бусифікаторів познімають та покажуть по своєм телелайнофоні,посібникі зезлочинців
Заборонити всі зйомки і слухати про війну звіти від гламурних хлопчиків у погонах, які отримали УБД коли в Одесі три дні в готелі відпочивали? У десятихвилинному перерві трансляції серіалів і 95 кварталу?
Г+Г у всіїй красі.
на передку, взимку, у футболочках.
щеб на футболках для повного комплекту "95 квартал" написати