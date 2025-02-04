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Знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл біля Вовчанська: поранено оператора. ФОТО

У вівторок, 4 лютого, знімальна група ТСН – журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско –– потрапили під російський обстріл поблизу Вовчанська Харківської області.

Про це повідомила Харківська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, біля Вовчанська вдень 4 лютого російська армія атакувала FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон. У цей час представники медіа проводили зйомку сюжету про українських військових.

Зазнав поранення 31-річний оператор. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

У прокуратурі повідомили, що за фактом російського воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

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Як пише ТСН, оператор дістав уламкові поранення та перелом ноги. 

Знімальна група ТСН потрапила під російський удар дроном неподалік Вовчанська
Оператор ТСН Павло Бориско

Зазначається, що інцидент стався під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиціях біля Вовчанська.

"У якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на зліт. Хлопці полетіли — ми з Пашею зняли перший старт", — розповів Моторний.

Він додав, що знімав запуск безпілотника і був біля члена екіпажу. У цей момент їх атакував російський дрон.

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Російський дрон атакував знімальну групу ТСН на фронті 4 лютого
Російський дрон атакував знімальну групу ТСН на фронті 4 лютого

Автор: 

обстріл (29195) ТСН (7) Вовчанськ (437) Харківська область (1098) Чугуївський район (138) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+10
Вони були на передовій.
Знімали сюжет про український операторів БПЛА на позиціях, та були атаковані російським FPV дроном.

Тобто.
Через цих двох дебілів, було розкрито позиції операторів БПЛА!
Шкода що не задвохсотило обох нах..й.

ТСН вже знімав репортажі, а потім туди прилітало і гинули люди.
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04.02.2025 22:41 Відповісти
+9
Це журналісти тих каналів,де брехня 24/7???
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04.02.2025 22:44 Відповісти
+7
це коли було шо вони в тенісках на фото?
хай тітушок-бусифікаторів познімають та покажуть по своєм телелайнофоні,посібникі зезлочинців
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04.02.2025 22:42 Відповісти
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Вони були на передовій.
Знімали сюжет про український операторів БПЛА на позиціях, та були атаковані російським FPV дроном.

Тобто.
Через цих двох дебілів, було розкрито позиції операторів БПЛА!
Шкода що не задвохсотило обох нах..й.

ТСН вже знімав репортажі, а потім туди прилітало і гинули люди.
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04.02.2025 22:41 Відповісти
Хто їх туди допускає?
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04.02.2025 22:43 Відповісти
шобло зеДєрмаче
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04.02.2025 23:20 Відповісти
Вони були на передовій. А ти не був. І ніколи не будеш.

Вони би розкрили позицію, днів так через декілька, коли повернуться в студію, змонтують та оброблять матеріал, додадуть до інших в розкладі і пустять в ефір. Коли ні тих позицій може не буде, но операторів дронів там точно не буде.

При збройних конфліктах прилітає. При повномасштабних прилітає всюди і часто. Ти не менш журналісти, оператори і фотографи працюють. Щоб таке новорегівске як ти потішило свою цікавість. Порадувалося що не там, а на затишному дивані. І болдом випорожнилося, зібравши купу овацій.
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05.02.2025 01:01 Відповісти
ти не порівнюй журналістів і дурналістів зі журнашлюхами марафонськими
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05.02.2025 08:06 Відповісти
Всі вони журналісти.
А найдрівнішою ця професія була з моменту свого створення.
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05.02.2025 10:47 Відповісти
це коли було шо вони в тенісках на фото?
хай тітушок-бусифікаторів познімають та покажуть по своєм телелайнофоні,посібникі зезлочинців
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04.02.2025 22:42 Відповісти
Знаємо: журналістів завше має бути жальче за усіх інших!
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04.02.2025 22:43 Відповісти
Якщо це і правда, то тоді питання не до них, а до командування і самих військових. Тому що, суто теоретично, можна і прямий стрім знімати, як працює снайперський розрахунок, або хаймерс, або патріот у реальному бою... Але хто їх допустить до цього
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05.02.2025 00:25 Відповісти
Це журналісти тих каналів,де брехня 24/7???
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04.02.2025 22:44 Відповісти
ну а якій жеж, улюблений канал дЄрмаківськіх ботів на цензорі що виправдовують тітушок-бусифікаторів під кожним новим дописам.
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04.02.2025 23:19 Відповісти
А взагалі, нахіба журналісти шляються по позиціях? Щоби що? Перетворили війну на шоу
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04.02.2025 22:49 Відповісти
Ви наче тільки сьогодні узнали про професію журналіста. Це їхня робота. Навіть у ДСВ знімали документальні хроніки
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04.02.2025 23:17 Відповісти
Журналісти не мають права вештатись по предедовій,та ще й змімати роботу операторів дронів.І ті хто їх туди допустив,повинні понести покарання.
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04.02.2025 23:24 Відповісти
Раз знімають, значить мають право з певного ракурсу. Звісно, терміново доповім в ГШ, щоб порадилися з користувачами форуму "Цензор.нет"
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04.02.2025 23:26 Відповісти
Перед тим як серйозно відповідати, варто дату реєстрації подивитися, щоб у всяке не вступати, не маючи на те свідомого наміру.
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05.02.2025 01:06 Відповісти
Так, не глянув...
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05.02.2025 01:12 Відповісти
Я теж ще років десять тому не дивився. Аж поки після крьімнаш не з'явилися десятки сайтів ххх.ua майже одночасно. Які цитували кацапські СМІ і боти (лахтінський, ольгінскі і т.д.). Про нє все так однозначно та з десяток версій сбиття Боінгу. С того часу дивлюся уважно. А після 24/02/22 і поготів.
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05.02.2025 01:31 Відповісти
Це не шоу - це захист нашої держави. Люди там на межі життя і смерті щодня. І ці події також на передовиці всіх і всі хочуть знати про це.

Заборонити всі зйомки і слухати про війну звіти від гламурних хлопчиків у погонах, які отримали УБД коли в Одесі три дні в готелі відпочивали? У десятихвилинному перерві трансляції серіалів і 95 кварталу?
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05.02.2025 00:30 Відповісти
"артилерійський обстріл... буде штурм...команда на зліт...перший старт...російський дрон..."
Г+Г у всіїй красі.
на передку, взимку, у футболочках.
щеб на футболках для повного комплекту "95 квартал" написати
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04.02.2025 22:50 Відповісти
то фотки ще з літа і тут фуло підсунули якесь
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04.02.2025 22:52 Відповісти
точно. зеленка... ну, Г+Г
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04.02.2025 23:00 Відповісти
Чого туди поперли? Бажають безглуздої смерті. Краще хай мобілізуються
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04.02.2025 22:59 Відповісти
кацап, у тебе гуглоперекладач заклинило
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04.02.2025 23:01 Відповісти
Тепер будуть учасники і герої війни?
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04.02.2025 23:18 Відповісти
А вони тупо думали, що кацапи по своїх не б'ють?
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04.02.2025 23:51 Відповісти
Шкода що брудноротої Мусійчучки там не було. Дебіли і є дебіли
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05.02.2025 08:38 Відповісти
чому до цих журналістів у мене немає жалю? тому що це телеканал гімно+гівно зеленої гниди.
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05.02.2025 09:02 Відповісти
 
 