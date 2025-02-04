Удар РФ по Ізюму: поранена дитина у важкому стані, загиблим дівчатам було 18 та 19 років, одна із них була вагітна. ФОТОрепортаж
Встановлено особи двох жінок, які загинули сьогодні внаслідок ракетного удару РФ по Ізюму Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", - зазначив він.
Раніше він інформував, що внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік.
За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Ізюму зросла до 55.
"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", - уточнив Синєгубов.
Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.
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то що не так в бажанні справедливої відплати висловленому паном Nazar be50a418.
от коли вас особисто вбиватимуть ви кланяйтесь та дякуйте, а розвозити це миролюбне лайно не тре.
- а ми же гаварілі что укропи - нацисти.
Як наслідок: ще більше добровольців в армію кауапстану, шавки кремля Угорщина і Словаччина будуть лобіювати зупинку будь якого фінансування для України і т.д.
Чи вартує воно того - ні.
Краще лупити по НПЗ, аеродромах, складах озброєння і т.д.
я от можу припустити, що налякані тим, як справді виглядає ******* війна, побачивши вбитих та скалічених на власні очі вони відчують той жах, яких приходить до їхніх "добровольців" тільки на фронті йніякого збільшення "добровольців" не станеться. але це теж тільки припущення таке може бути, може не бути.
а от те, що населення, яке в захваті від страждань українців, населення, яке відмовляє Україні та українцям в існуванні, повинне відчути все те ж саме, що ми - от в цьому я переконаний.
МРАЗОТА КАЦАПСЬКА, от просто гниди паскудні!. Господи, благаю, допоможи нам знищити цю гниль, цю плісняву біснувату.
земразь геть!!!