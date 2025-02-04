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Новини
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Удар РФ по Ізюму: поранена дитина у важкому стані, загиблим дівчатам було 18 та 19 років, одна із них була вагітна. ФОТОрепортаж

Встановлено особи двох жінок, які загинули сьогодні внаслідок ракетного удару РФ по Ізюму Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", - зазначив він.

Раніше він інформував, що внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік.

За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Ізюму зросла до 55.

"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", - уточнив Синєгубов.

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наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму
наслідки удару по Ізюму

Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.

Автор: 

обстріл (29195) Ізюм (340) Харківська область (1098) Ізюмський район (90) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+18
Русня - підари.
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04.02.2025 16:40 Відповісти
+11
за це вночі портібно зупинити 2-3 нафтопереробки
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04.02.2025 16:43 Відповісти
+8
Мразі!!! Падаль з падалі!!
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04.02.2025 16:45 Відповісти
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Русня - підари.
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04.02.2025 16:40 Відповісти
за це вночі портібно зупинити 2-3 нафтопереробки
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04.02.2025 16:43 Відповісти
Додатково.
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04.02.2025 16:46 Відповісти
Цивільних кацапів в їх будинках вбивати треба. Відповідь повинна бути симетрична. А на нафтопереробки кацапам плювати.
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04.02.2025 17:24 Відповісти
Навпаки. Кацапам плювати завжди було саме на людей.
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04.02.2025 19:35 Відповісти
Якщо ти так думаєш,то чим ти відрізняєшся від них????
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04.02.2025 20:31 Відповісти
може тим, що вони агресори, а він жертва?
то що не так в бажанні справедливої відплати висловленому паном Nazar be50a418.
от коли вас особисто вбиватимуть ви кланяйтесь та дякуйте, а розвозити це миролюбне лайно не тре.
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04.02.2025 21:37 Відповісти
Я вчився в Ізюмі і знаю місто як свої п'ять пальців,а те що вбити всіх то вже маразм
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04.02.2025 21:53 Відповісти
я геть не цікавився вашою біографією. покарання має бути співмірним злочину.
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04.02.2025 22:21 Відповісти
Якщо ви так думаєте то мені вас шкода
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04.02.2025 22:40 Відповісти
нам пох на твою думку
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05.02.2025 08:50 Відповісти
Ефект буде зовсім іншим, кацапня скаже
- а ми же гаварілі что укропи - нацисти.
Як наслідок: ще більше добровольців в армію кауапстану, шавки кремля Угорщина і Словаччина будуть лобіювати зупинку будь якого фінансування для України і т.д.
Чи вартує воно того - ні.
Краще лупити по НПЗ, аеродромах, складах озброєння і т.д.
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04.02.2025 22:50 Відповісти
кацапня так й каже, лідери Угорщини та Словаччини лобіюють, щодо ще більшої кількості добровольців - не знаю та й ви не можете знати напевно, лише припускати.
я от можу припустити, що налякані тим, як справді виглядає ******* війна, побачивши вбитих та скалічених на власні очі вони відчують той жах, яких приходить до їхніх "добровольців" тільки на фронті йніякого збільшення "добровольців" не станеться. але це теж тільки припущення таке може бути, може не бути.
а от те, що населення, яке в захваті від страждань українців, населення, яке відмовляє Україні та українцям в існуванні, повинне відчути все те ж саме, що ми - от в цьому я переконаний.
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05.02.2025 10:24 Відповісти
Мразі!!! Падаль з падалі!!
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04.02.2025 16:45 Відповісти
🙏😌
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04.02.2025 16:51 Відповісти
Замість палити нафтобази,на які кацапам насрати - знести пару трійку їх багатоповерхівок ,і зразу такі жертви припиняться. Відповідати треба симетрично.
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04.02.2025 17:22 Відповісти
Ти або ідіот, або кацаський тролль. Кацапам плювати на людей. Вони це тільки використають проти України
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04.02.2025 19:36 Відповісти
суки прокляті! Хай вам, підарня лапотна, ТАК ПРИЛІТАЄ ЩОДНЯ!
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04.02.2025 23:26 Відповісти
лапотні дикуни навмисно б'ють по домівках українців, це не випадковості. По-перше: для терору населення мирного, типу стомляться та на Майдан побіжать капітуляцію вимагати в Зе, а по-друге - вони розганяють фейки про "рукожопість" нашего ППО, тип вони луплять по стратег.об'єктах а "невдхаги" з українського ППО збивають так, що все влітає в житлові будинки.
МРАЗОТА КАЦАПСЬКА, от просто гниди паскудні!. Господи, благаю, допоможи нам знищити цю гниль, цю плісняву біснувату.
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04.02.2025 23:33 Відповісти
поки не почнемо мокву бомбити нічого не зміниться
земразь геть!!!
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05.02.2025 08:52 Відповісти
 
 