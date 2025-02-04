Удар РФ по Ізюму: поранена дитина у важкому стані, загиблим дівчатам було 18 та 19 років, одна із них була вагітна. ФОТОрепортаж

Встановлено особи двох жінок, які загинули сьогодні внаслідок ракетного удару РФ по Ізюму Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", - зазначив він.

Раніше він інформував, що внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік.

За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Ізюму зросла до 55.

"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", - уточнив Синєгубов.

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Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.