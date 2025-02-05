Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 844 070 осіб (+1140 за добу), 9947 танків, 22 707 артсистем, 20 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 844 070 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.02.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 844070 (+1140) осіб,
танків - 9947 (+9) од,
бойових броньованих машин - 20721 (+12) од,
артилерійських систем - 22707 (+52) од,
РСЗВ - 1269 (+0) од,
засоби ППО - 1053 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24102 (+99),
крилаті ракети - 3054 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 36078 (+157) од,
спеціальна техніка - 3735 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Так вже гуляє відео, де кацап розповідає що їм в підрозділ видали віслюка для транспортування БК....
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С июня 1941 года по август 1944 года Тувинская Народная Республика поставила в СССР 50 тысяч коней, а также около 750 тысяч голов скота, из которых почти 650 тысяч - безвозмездно. (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
232!!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 844 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Може ще буде щось сьогодня. Почекаємо інформації.
Перші чотири доби лютого 449 од...
З огляду на тенденцію, велика вірогідність, що втрати по чумардосам зовсім скоро будуть менше тисячі за добу.