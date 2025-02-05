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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 844 070 осіб (+1140 за добу), 9947 танків, 22 707 артсистем, 20 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 844 070 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 844070 (+1140) осіб,

танків - 9947 (+9) од,

бойових броньованих машин - 20721 (+12) од,

артилерійських систем - 22707 (+52) од,

РСЗВ - 1269 (+0) од,

засоби ППО - 1053 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24102 (+99),

крилаті ракети - 3054 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 36078 (+157) од,

спеціальна техніка - 3735 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Здичавілі свині шматують ліквідованих російських загарбників. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+21
Минув 4004 день москальсько-української війни.
232!!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 844 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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05.02.2025 08:35 Відповісти
+16
Судячи по звіту, учора кацапам зробили "день автомобіліста"!
Достроково...
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05.02.2025 08:10 Відповісти
+12
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05.02.2025 08:37 Відповісти
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Судячи по звіту, учора кацапам зробили "день автомобіліста"!
Достроково...
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05.02.2025 08:10 Відповісти
Скоро масово будуть переходить на коней...
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05.02.2025 08:13 Відповісти
Яр Холодний
Так вже гуляє відео, де кацап розповідає що їм в підрозділ видали віслюка для транспортування БК....
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05.02.2025 08:16 Відповісти
Я бачив... В принципі, вигідний варіант... ККД у віслюка вищий, ніж у коня. Їсть менше, а нести може не набагато менше за коня... Про це мені таке узбеки казали...
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05.02.2025 08:25 Відповісти
Батько розказував, що у дитинстві, під час війни, бачив, як румуни пеневозили на ослах міномети. С одного боку - ствол, а з іншого - опорна плита з "сошками. У розрахунок входило кілька віслюків, що транспортували міни. Або два ящики по боках, або просто міни на мотузках, через спину... Іде віслюк з мінометом, а заним - три-чотири осла з мінами, зв"язані "вервечкою"...
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05.02.2025 08:53 Відповісти
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05.02.2025 09:37 Відповісти
Хитрий тактичний хід. Наша фпвшка знищить транспорт з бк, а кацапня отримає привід для звинувачення ЗСУ у жорстокому поводженні з тваринами.
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05.02.2025 08:58 Відповісти
Вони вже збирали радбез ООН на цей рахунок - жорстокого поводження з тваринами, на той момент було приблизно 800 тисяч тварюк.
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05.02.2025 09:21 Відповісти
А коней де братимуть? Новобранців призначатимуть "конями"?
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05.02.2025 10:00 Відповісти
Тува знову допоможе... (як у ІІ Світову).
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05.02.2025 10:05 Відповісти
???? У "совок" з Монголії переганяли на м'ясокомбінати, а скільки там тієї Туви?
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05.02.2025 10:11 Відповісти
І, якщо серйозно, ще проблема з фуражем.
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05.02.2025 10:12 Відповісти
Тува за роки війни дала Червоній Армії близько півтора мільйона коней...
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05.02.2025 10:15 Відповісти
Тыва во время Второй мировой войны[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0&veaction=edit&section=12 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=12 править код]

Основная статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Тува во Второй мировой войне

С июня 1941 года по август 1944 года Тувинская Народная Республика поставила в СССР 50 тысяч коней, а также около 750 тысяч голов скота, из которых почти 650 тысяч - безвозмездно. (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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05.02.2025 20:48 Відповісти
Ну - помилився я у цифрах (хоча Вікіпедія - доволі сумнівне джерело інформації). Але суть сказаного, від того, не змінилася...
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05.02.2025 21:15 Відповісти
У кінці кожної статті Вікіпедії є перелік джерел, з яких було взято інформацію.
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05.02.2025 21:23 Відповісти
Знаю... Однак, не завжди ці джерела є достатньо об"єктивними...
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05.02.2025 21:33 Відповісти
Ну, питання кількості поставлених Тувою коней не є дискусійним, щоб там виникли такі розбіжності: 1,5 млн і 50 тис.
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06.02.2025 09:14 Відповісти
Почтав-би ти вчорашні "рассуждєнія" одного мого "опонента" - він, взагалі, всю історію, до 14 ст. н.е., повністю в смітник викинув... Правда, хоч на Вікіпедію не посилався...
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06.02.2025 09:34 Відповісти
А я тут до чого? А воно мені треба?
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06.02.2025 11:46 Відповісти
Я просто приводжу приклад, щоб пояснить, що майже ВСЕ у світі - ВІДНОСНЕ...
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06.02.2025 11:53 Відповісти
Простіше було визнати, що стратив - пам'ять підвела, буває, ніж наводити якісь притягнуті за вуха приклади. Чи ні?
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06.02.2025 12:32 Відповісти
"Близько" - означає "припущення". Саме тому я застосував цей термін... В різних джерелах - різні цифри. Можливо, той автор, якого я читав, сплутав "голови скота" і "коней". Та ще й перебільшив. Тому я і виклав "припущення". І не писав, що твоє ствердження - ХИБНЕ...
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06.02.2025 12:56 Відповісти
Справа у тім, що я надав своє джерело, а ти надав своє "припущення". Виглядає ну ДУЖЕ "переконливо". Було б для тебе краще, якби ти визнав,що ти "стратив", або, взагалі, припинив дискусію, але ти, замість того, перекладаєш зі своєї голови на видуманого тобою "автора". Ай-ай-ай!
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07.02.2025 08:20 Відповісти
Так, та шось суттєво знизилась кількість вбитої підарусні... Надіємось, що інтенсивність атак знижається та кількість поголів'я...
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05.02.2025 08:13 Відповісти
так, трохи знижується. На Куп'янському начебто інтнсивність зберігається. Будемо дивитись далі.
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05.02.2025 08:32 Відповісти
Да і св'ято пушкаря непогано на декілька днів затянулось
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05.02.2025 08:14 Відповісти
Минув 4004 день москальсько-української війни.
232!!! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 844 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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05.02.2025 08:35 Відповісти
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05.02.2025 08:37 Відповісти
з ураженнями на кацапії сьогодня не дуже рибний день - одна нафтобаза у Краснодарському краю горить у станиі Новомінській - https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B019'53.5%22N+38%C2%B056'38.5%22E/@46.3315333,38.9414461,487m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.3315296!4d38.9440264?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Албашнєфть". Подробиць нема, там двіа резервуарних майданчика по обидві сторони залізниці.
Може ще буде щось сьогодня. Почекаємо інформації.
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05.02.2025 08:41 Відповісти
Ювілей по танчикам наближається невпинно.
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05.02.2025 09:08 Відповісти
У січні був місячний рекорд по авто, а в перші чотири доби було 265 од.
Перші чотири доби лютого 449 од...
З огляду на тенденцію, велика вірогідність, що втрати по чумардосам зовсім скоро будуть менше тисячі за добу.
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05.02.2025 09:15 Відповісти
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05.02.2025 09:20 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.02.2025 12:40 Відповісти
Мордован автівками та артою замінюють?
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05.02.2025 14:02 Відповісти
 
 