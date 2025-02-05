Глава МЗС Британії Леммі прибув із візитом до Києва. ФОТО
Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі прибув із візитом до Києва.
Про це повідомив посол Валерія Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України.
Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар05.02.2025 09:24 Відповісти Посилання
+2 Frenk Rex
показати весь коментар05.02.2025 10:04 Відповісти Посилання
+1 Грицько Злий
показати весь коментар05.02.2025 09:53 Відповісти Посилання
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