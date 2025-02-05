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Глава МЗС Британії Леммі прибув із візитом до Києва. ФОТО

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі прибув із візитом до Києва.

Про це повідомив посол Валерія Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України.

Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", - зазначив він.

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Девід Леммі прибув до Києва 5 лютого 2024 року

Автор: 

Велика Британія (5663) візит (1613) Залужний Валерій (726) Леммі Девід (62)


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Топ коментарі
+4
Помилку виправте у тексті будь ласка, автори.
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05.02.2025 09:24 Відповісти
+2
Це гарна новина.
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05.02.2025 10:04 Відповісти
+1
А чого Валерія?
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05.02.2025 09:53 Відповісти
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Помилку виправте у тексті будь ласка, автори.
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05.02.2025 09:24 Відповісти
''Пістони'' для зелених привіз
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05.02.2025 09:51 Відповісти
А чого Валерія?
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05.02.2025 09:53 Відповісти
Побит в Європі не пройшов дарма
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05.02.2025 10:06 Відповісти
Так він там вже сьо? Чи я шось пропустив?
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05.02.2025 10:23 Відповісти
Не можу нічого сказати точно, бо то можливо є наш новий кумир і гетьман, а я тут ляпну лишнього.
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05.02.2025 10:24 Відповісти
Ну виходить знову чекати обстріл((
Орда кожного приїзду значущої особи до України повинна продемонструвати своєму стаду " мощщу" рашазброї
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05.02.2025 10:02 Відповісти
Це гарна новина.
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05.02.2025 10:04 Відповісти
 
 