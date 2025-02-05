РФ атакувала Кіровоградщину дронами: пошкоджено будинки, виникла пожежа. ФОТО
Російські окупанти атакували Кіровоградську область дронами. У Кропивницькому районі працювали сили ППО.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати", - йдеться в повідомленні.
Загиблих та травмованих внаслідок російської атаки немає.
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