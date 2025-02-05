УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11575 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 239 0

РФ атакувала Кіровоградщину дронами: пошкоджено будинки, виникла пожежа. ФОТО

Російські окупанти атакували Кіровоградську область дронами. У Кропивницькому районі працювали сили ППО.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Атака шахедів на Кіровоградщині 5 лютого 2025 року

Загиблих та травмованих внаслідок російської атаки немає.

Читайте: Рашисти випустили 104 БПЛА по Україні. 57 цілей збито, 42 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) Кіровоградська область (582) Кропивницький район (15) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 