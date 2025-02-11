Націоналізовано активи екскерівника охорони Януковича Заневського на понад 100 млн грн: готель у Буковелі, земельні ділянки та квартири, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, в дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти у сумі, еквівалентній більше ніж 300 тис грн. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.
Що встановило розслідування?
За даними правоохоронців, обвинувачений упродовж 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії РФ він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину - діючому співробітнику ФСБ РФ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.
У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.
Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).
Прізвища особи, чиє майно стягнуто в дохід держави, Офіс генпрокурора не називає. Втім, за даними ЗМІ, мова про активи В’ячеслава Заневського, який був керівником охорони Віктора Януковича.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Антикорупційний суд конфіскував в дохід держави активи ексохоронця Януковича Заневського
в десятеро більші суми лежать під матрацами у лікарів. в багажниках у авто бухгалтерів, на дачах у комісарів.....
але ж прокуратура працює, зарплатня капає, убд пишеться.
=====
Щодо потрібних людей, зверніть увагу, що все описане оцінили в 100 млн. Як ви думаєте, скільки реально один тільки той готель на фото коштує?
Ну ось, за такими ж цінами (а то й менше) відійде правильним пацанам
В дохід інших папиків.
за 33 года независимости, кто угадает?