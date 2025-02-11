УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8835 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 210 14

Націоналізовано активи екскерівника охорони Януковича Заневського на понад 100 млн грн: готель у Буковелі, земельні ділянки та квартири, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, в дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти у сумі, еквівалентній більше ніж 300 тис грн. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арештовані активи тепер спрямовуватимуть на реабілітацію військових, - АРМА

готель Заневського в Буковелі

Що встановило розслідування?

За даними правоохоронців, обвинувачений упродовж 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії РФ він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину - діючому співробітнику ФСБ РФ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.

У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.

Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також читайте: АРМА оцінила вартість активів в управлінні у 12 мільярдів гривень

Прізвища особи, чиє майно стягнуто в дохід держави, Офіс генпрокурора не називає. Втім, за даними ЗМІ, мова про активи В’ячеслава Заневського, який був керівником охорони Віктора Януковича.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Антикорупційний суд конфіскував в дохід держави активи ексохоронця Януковича Заневського

Автор: 

конфіскація (897) Янукович Віктор (10789) актив (250) Офіс Генпрокурора (3440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
на понад 100 млн грн

???
в десятеро більші суми лежать під матрацами у лікарів. в багажниках у авто бухгалтерів, на дачах у комісарів.....
але ж прокуратура працює, зарплатня капає, убд пишеться.
показати весь коментар
11.02.2025 13:23 Відповісти
+4
в дохід держави

В дохід інших папиків.
показати весь коментар
11.02.2025 13:26 Відповісти
+4
готельний комплекс у Буковелі, 5 об'єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб
=====

Щодо потрібних людей, зверніть увагу, що все описане оцінили в 100 млн. Як ви думаєте, скільки реально один тільки той готель на фото коштує?

Ну ось, за такими ж цінами (а то й менше) відійде правильним пацанам
показати весь коментар
11.02.2025 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на понад 100 млн грн

???
в десятеро більші суми лежать під матрацами у лікарів. в багажниках у авто бухгалтерів, на дачах у комісарів.....
але ж прокуратура працює, зарплатня капає, убд пишеться.
показати весь коментар
11.02.2025 13:23 Відповісти
готельний комплекс у Буковелі, 5 об'єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб
=====

Щодо потрібних людей, зверніть увагу, що все описане оцінили в 100 млн. Як ви думаєте, скільки реально один тільки той готель на фото коштує?

Ну ось, за такими ж цінами (а то й менше) відійде правильним пацанам
показати весь коментар
11.02.2025 13:34 Відповісти
Експропріація експропріаторів. Причому тих, що далеко. А нові обличчя запливають смальцем.
показати весь коментар
11.02.2025 13:45 Відповісти
І куди все те майно завжди розчиняється в "державі".
показати весь коментар
11.02.2025 13:25 Відповісти
в дохід держави

В дохід інших папиків.
показати весь коментар
11.02.2025 13:26 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 13:27 Відповісти
Тільки но я почув про "націоналізацію квартир" як все стало зрозумілим.В дев"яностих цей процес був ще простіший - затягували до нотаріуса,питали чи є в кабінеті розетка,вставляли в неї штепсель від паяльника,сам паяльник теж кудись вставляли і таким чином націоналізовували" все шо тільки могли...Зараз маятник хитнувся в другу сторону і пішов зворотній процес.
показати весь коментар
11.02.2025 13:32 Відповісти
Мля... Пройшло вже 11 років як петухович зечара бєглий втік, а шобла його до сих пір бабло стриже...
показати весь коментар
11.02.2025 13:39 Відповісти
Какой-то задрипанный охранник имел столько денег, а сколько же у государства украли чиновники,

за 33 года независимости, кто угадает?
показати весь коментар
11.02.2025 13:46 Відповісти
Астанавітесь!!!!!!?????? Не хило Вітьок єнакієвський державою торгував... мабуть була коронка у Янічка( зіграв у піддавки в шахмати з ************ бамбаським і потім проси шо хочеш).. Садівник головний ветеринар головний... так прикинути то якби самородок бамбаський ще покомандував Україною, то конюх би мав Моршанськ і половину берегів Дніпра
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
100 млн гривен... Это всего лишь 2,8 млн. €. Это просто мелочь, а в масштабах тцк и мсэк, - это ничего.
показати весь коментар
11.02.2025 15:26 Відповісти
Це як? Вже розграбовано, чи під когось віддати вже знайшли?
показати весь коментар
11.02.2025 16:21 Відповісти
Точно не на Ермака фунта Колюбаева перекинули? Надо проверить информацию, бо некоторые активы Медведчука перекинули на партнера Ермака Калюбаева
показати весь коментар
11.02.2025 19:12 Відповісти
А забыл, зато пока мы на дроны донатим Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку
показати весь коментар
11.02.2025 19:15 Відповісти
 
 