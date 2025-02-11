1 млн грн за 500 іспитів: затримано посадовців, які організували масштабну схему хабарів на видачі посвідчень мисливцям, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань затримали трьох посадовців Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, які організували корупційну схему поборів за видачу посвідчень мисливців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дніпропетровський волонтер обіцяв знайомому за $11 тис. "розв’язати питання" щодо фіктивної інвалідності. ФОТО

Як зазначається, схема діяла з початку 2024 року, коли начальник управління, у змові з заступником і ще одним підлеглим, запустили "потік" поборів за складання іспиту та отримання мисливських посвідчень. Члени екзаменаційної комісії були змушені брати "плату" від кандидатів на полювання за успішну здачу іспиту. Посадовці погрожували звільненням тим, хто відмовлявся брати гроші, після чого зароблені кошти ділили між собою.

За даними ДБР, посадовці встигли заробити щонайменше мільйон гривень за видачу 500 посвідчень мисливцям. Затримання відбулося під час розподілу 30 тисяч гривень, отриманих за позитивні оцінки.







Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Для них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави: начальнику міжрегіонального управління - 10 млн гривень, а співучасникам - по 6 млн гривень.

Санкції статті покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $6,5 тис. хабаря "списували" військових зі служби: керівника комунальної установи та двох лікарів викрито у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хабар ексголові Чернівецької облради: суд зобов’язав підприємця переказати 15 млн грн на ЗСУ