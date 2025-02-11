УКР
1 млн грн за 500 іспитів: затримано посадовців, які організували масштабну схему хабарів на видачі посвідчень мисливцям, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань затримали трьох посадовців Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, які організували корупційну схему поборів за видачу посвідчень мисливців. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, схема діяла з початку 2024 року, коли начальник управління, у змові з заступником і ще одним підлеглим, запустили "потік" поборів за складання іспиту та отримання мисливських посвідчень. Члени екзаменаційної комісії були змушені брати "плату" від кандидатів на полювання за успішну здачу іспиту. Посадовці погрожували звільненням тим, хто відмовлявся брати гроші, після чого зароблені кошти ділили між собою.

За даними ДБР, посадовці встигли заробити щонайменше мільйон гривень за видачу 500 посвідчень мисливцям. Затримання відбулося під час розподілу 30 тисяч гривень, отриманих за позитивні оцінки.

Затримано посадовців за організацію схеми хабарів на видачі посвідчень мисливців
Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Для них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави: начальнику міжрегіонального управління - 10 млн гривень, а співучасникам - по 6 млн гривень.

Санкції статті покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

хабар (4792) іспити (121) ДБР (3737)
Топ коментарі
+6
Під час війни кожен громадянин мусить мати право володіти будь-якою зброєю безо всяких іспитів і умов: чи то мисливською, чи автоматичною. Якби у всіх була б зброя то і Буч ніяких не було б.
11.02.2025 15:01 Відповісти
+6
і мародерів не було б, і Конституції на паузі.
11.02.2025 15:08 Відповісти
+3
Так полювання ж закрито, кому стільки посвідчень знадобилось?
11.02.2025 15:00 Відповісти
організували корупційну схему поборів

Побіраются тоісь...
11.02.2025 14:57 Відповісти
Так полювання ж закрито, кому стільки посвідчень знадобилось?
11.02.2025 15:00 Відповісти
Під час війни кожен громадянин мусить мати право володіти будь-якою зброєю безо всяких іспитів і умов: чи то мисливською, чи автоматичною. Якби у всіх була б зброя то і Буч ніяких не було б.
11.02.2025 15:01 Відповісти
і мародерів не було б, і Конституції на паузі.
11.02.2025 15:08 Відповісти
Не розказуй дурниць, що всі мисливці стануть на захист населеного пункту в якому живуть.В населеному пункті в якому я проживаю, не вийшов, а ні один.
11.02.2025 15:12 Відповісти
Коли в твою хату ломиться бурят чи мародер, то зі зброєю воно якось спокійніше
11.02.2025 15:14 Відповісти
демагогія..
11.02.2025 15:14 Відповісти
А там де я живу, всі записалися в тероборону села і чергували ночами... тому дядьку не піз..ь.
11.02.2025 15:30 Відповісти
В сусідньому населеному пункті мисливці, які будували блокпост, та ходили на чергування, а в моєму ''качатники'', які поховались по норах, під спідницями своїх жінок!тому дядьку не піз..ь.
11.02.2025 16:28 Відповісти
Як отримати мисливську зброю, то здорові, а як тільки чують слово мобілізація, то зразу стають інвалідами.
11.02.2025 15:06 Відповісти
А яким чином неоновлення даних впливає на керування транспортним засобом? Так і тут
11.02.2025 15:10 Відповісти
ну, і де звязок одне з одним???
11.02.2025 15:16 Відповісти
неоновив дані - забороняють кермувать
непрошов лк не дадуть полювать
11.02.2025 15:17 Відповісти
ти про себе, чи про тцк?
11.02.2025 15:15 Відповісти
ну насмішили, по дві тищі з мисливця... таможня с носа і то більше бере при перевозі... вони скоро бабуль з насінням будуть лапати для звітності по корупції перед США
11.02.2025 15:18 Відповісти
Трамп дав на корупцію бабло
11.02.2025 15:23 Відповісти
Ніколи б не подумав що в нас скільки охочих стати "мисливцями".
З іншого боку - чого б не брати гроші з дурнів.
Поле для "роботи" не міряне.
11.02.2025 15:25 Відповісти
справді, чим більше тих, хто видає хоч якийсь дозвіл, тим більше "дурнів", що мусять мати із цим діло...
11.02.2025 15:46 Відповісти
Служити немає кому, а мисливцяпи купа чоловіків хоче стати...
11.02.2025 15:29 Відповісти
Ну якщо вони зберуться десь в лісі, поділяться на дві команди та почнуть полювання один на одного - то хто б був проти?
А на звірів - так то не їхне а належить всім.
Я б ще дозволив полювання на качок свиней корів та своїх собак. Вирощуй - випускай в город і полюй.
11.02.2025 15:53 Відповісти
в ******** умовах, мисливство - зло, узаконений розстріл беззахисних створінь Божих, просто так, для втіхи збочених бажань жлобів-сцикунів..
11.02.2025 16:11 Відповісти
 
 