Ліквідовано 4 "схеми для ухилянтів": серед затриманих – рецидивістка-росіянка, яка видавала себе за чоловіка. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. У різних регіонах України правоохоронці затримали чотирьох організаторів оборудок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що за хабарі від 3 до 20 тис. доларів США вони оформлювали ухилянтам підроблені документи або переправляли їх за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Так, у Києві "на гарячому" затримано громадянку РФ, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів.

СБУ та Нацполіція затримали організаторів схем для ухилянтів
Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка – зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася вигаданим ім’ям.

За даними слідства, до вчинення цього злочину росіянка вже притягалась раніше до кримінальної відповідальності за викрадення людей та шахрайства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переправа через Тису за 11 000$: на Закарпатті викрито організатора незаконного перетину кордону до Румунії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині підозру отримав 32-річний місцевий мешканець, який пропонував потенційним призовникам втекти за кордон "в обхід" пунктів пропуску.

Зловмисник запевняв своїх клієнтів, що за межами України їх зустріне його спільник, який допоможе ухилянтам "легалізуватися" в країнах ЄС.

В Полтавській області затримано місцевого жителя, який вирішив підзаробити на "торгівлі" фіктивними меддовідками про інвалідність.

Для підробки документів фігурант використовував особисті зв’язки серед лікарів.

Дивіться також: Перехід кордону за 12 000$: у Львові затримано організатора, який доставляв військовозобов’язаних у Закарпатську область, - ДПСУ. ВIДЕО

У Тернополі військова контррозвідка СБУ затримала місцевого ділка, який за допомогою спільників у ТЦК "списував" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

За всіма фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон та замах на вчинення цього злочину).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Ще 17 організаторів "схем для ухилянтів" у різних регіонах України затримали правоохоронці. ФОТОрепортаж

