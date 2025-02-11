УКР
Сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69 на Київщині. ФОТО

Сапери знешкодили новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69, виявлену мешканцями в полі на Київщині.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Київській області місцеві жителі помітили в полі великий підозрілий об'єкт і повідомили про це Службу порятунку. На місце події прибув піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

У процесі обстеження фахівці ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69. Сапери успішно знешкодили ракету, після чого її було вилучено та передано спеціалістам для подальшого вивчення.

Крилата ракета Х-69

"Будьте пильними! У разі виявлення невідомих чи потенційно небезпечних предметів не наближайтеся до них, не чіпайте, а одразу телефонуйте за номером "101". Ваша обачність може зберегти життя!" - нагадали в ДСНС.

Крилата ракета Х-69

Київська область (4272) крилаті ракети (1096) сапер (214)
О, кацапи встигли зробити новітню ракету і бити нею по Україні. А бачили новітню українську ракету "Квартал"? Ні? Запитайте у 73%, вони знають і чекають.
11.02.2025 18:07 Відповісти
- Як цю хреновину назвемо?
- А давай так назвемо - "Хреновина-1"
- Довго. Давай скоротимо. "Х-1", і так далі.
11.02.2025 19:12 Відповісти
Армат х69!
Х69Армат!
Полудурки....
11.02.2025 19:16 Відповісти
 
 