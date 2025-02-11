Сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69 на Київщині. ФОТО
Сапери знешкодили новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69, виявлену мешканцями в полі на Київщині.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Київській області місцеві жителі помітили в полі великий підозрілий об'єкт і повідомили про це Службу порятунку. На місце події прибув піротехнічний розрахунок Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
У процесі обстеження фахівці ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69. Сапери успішно знешкодили ракету, після чого її було вилучено та передано спеціалістам для подальшого вивчення.
"Будьте пильними! У разі виявлення невідомих чи потенційно небезпечних предметів не наближайтеся до них, не чіпайте, а одразу телефонуйте за номером "101". Ваша обачність може зберегти життя!" - нагадали в ДСНС.
