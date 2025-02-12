Окупанти атакували швидку в Гороховатці на Харківщині. ФОТО

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог обстріляв село Гороховатка Борівської тергромади. Під ударом опинилася бригада екстреної медичної допомоги. Медики не зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено карету швидкої допомоги – розбито скло, пошкоджено кузовні елементи.

