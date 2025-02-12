Російська ракета зруйнувала офіс кримськотатарського телеканалу ATR у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 лютого під час ракетної атаки на Київ російські війська влучили в будівлю кримськотатарського телеканалу ATR. Журналісти не постраждали, однак редакція зазнала значних руйнувань.

Про це повідомив журналіст і заступник генерального директора каналу Айдер Муждабаєв, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що вибухом пошкоджено внутрішні приміщення каналу, включаючи редакцію новин, студію, гримерку та кабінети співробітників.

"Тут були книги з історії кримських татар, які телеканал видавав ще у 2013 році. Пошкоджено приміщення редакції новин, наша студія, звідки ми виходили в ефір. Тепер тут усе в руїнах", – розповів Муждабаєв.

Журналіст показав розтрощений кабінет головної редакторки Гульсум Халілової. Він наголосив, що жоден працівник телеканалу не постраждав.

Муждабаєв переконаний, що удар по кримськотатарському телеканалу був цілеспрямованим.

Не може бути випадковістю те, що ракета влучила саме сюди. Спочатку російський спецназ штурмував ATR у Криму, потім телеканал змушений був покинути півострів. Його фінансувала Україна, але згодом цю підтримку припинили. А тепер нас просто знищили фізично", – сказав він.

Він наголосив, що ATR залишався важливим медіаресурсом кримських татар, і російська влада сприймала його як "кістку в горлі".

"Ворогам заважає незалежне телебачення корінного народу Криму, і вони вирішили його ліквідувати", - резюмував Муждабаєв.

Довідка

ATR — перший кримськотатарський телеканал, який розпочав мовлення 1 вересня 2006 року в Сімферополі. Після анексії Криму Росією у 2014 році канал зіткнувся з тиском з боку окупаційної влади та був змушений припинити мовлення у Криму 1 квітня 2015 року. Згодом ATR відновив свою діяльність у Києві, продовжуючи інформувати про події, пов'язані з кримськотатарським народом та Україною.

Зазначимо, що Офіс українського іномовлення, який розташований за 5 км від офісу ATR, також постраждав внаслідок удару РФ по Києву 12 лютого.