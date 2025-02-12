УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9037 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 956 17

Російська ракета зруйнувала офіс кримськотатарського телеканалу ATR у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 лютого під час ракетної атаки на Київ російські війська влучили в будівлю кримськотатарського телеканалу ATR. Журналісти не постраждали, однак редакція зазнала значних руйнувань. 

Про це повідомив журналіст і заступник генерального директора каналу Айдер Муждабаєв, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що вибухом пошкоджено внутрішні приміщення каналу, включаючи редакцію новин, студію, гримерку та кабінети співробітників.

"Тут були книги з історії кримських татар, які телеканал видавав ще у 2013 році. Пошкоджено приміщення редакції новин, наша студія, звідки ми виходили в ефір. Тепер тут усе в руїнах", – розповів Муждабаєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: рятувальники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Київ 12 лютого: зруйновано офіс телеканалу ATR

Журналіст показав розтрощений кабінет головної редакторки Гульсум Халілової. Він наголосив, що жоден працівник телеканалу не постраждав.

Муждабаєв переконаний, що удар по кримськотатарському телеканалу був цілеспрямованим.

Не може бути випадковістю те, що ракета влучила саме сюди. Спочатку російський спецназ штурмував ATR у Криму, потім телеканал змушений був покинути півострів. Його фінансувала Україна, але згодом цю підтримку припинили. А тепер нас просто знищили фізично", – сказав він.

Він наголосив, що ATR залишався важливим медіаресурсом кримських татар, і російська влада сприймала його як "кістку в горлі".

"Ворогам заважає незалежне телебачення корінного народу Криму, і вони вирішили його ліквідувати", - резюмував Муждабаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удар РФ по Києву: Путіна можна примусити до миру лише силою

Атака РФ на Київ 12 лютого: зруйновано офіс телеканалу ATR
Атака РФ на Київ 12 лютого: зруйновано офіс телеканалу ATR

Довідка

ATR — перший кримськотатарський телеканал, який розпочав мовлення 1 вересня 2006 року в Сімферополі. Після анексії Криму Росією у 2014 році канал зіткнувся з тиском з боку окупаційної влади та був змушений припинити мовлення у Криму 1 квітня 2015 року. Згодом ATR відновив свою діяльність у Києві, продовжуючи інформувати про події, пов'язані з кримськотатарським народом та Україною.

Зазначимо, що Офіс українського іномовлення, який розташований за 5 км від офісу ATR, також постраждав внаслідок удару РФ по Києву 12 лютого. 

Автор: 

обстріл (30991) телебачення (1176) кримські татари (2005) Муждабаєв Айдер (21) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
які ж кацапи мерзенні потвори... ракетою в будівлю телеканалу..., ненависть просто зашкалює...
показати весь коментар
12.02.2025 15:50 Відповісти
+3
Муджабаєв не казав, що ракета у нього цілила, бо він не живе на роботі. Тому не бреши.
А от що з приводу того, що ракета могла цілити саме у приміщення, яке займає АТР - вірогідність цього досить висока, бо РФ надає велике значення пропаганді і тим, хто протидіє цій проаганді.
показати весь коментар
12.02.2025 17:30 Відповісти
+2
Чомусь мені здається, що всім по барабану на твоє ставлення до Муждабаєва.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у мене неоднозначне ставлення до муждабаєва.
показати весь коментар
12.02.2025 15:41 Відповісти
Кримтатари наші ситуативні союзники. Але ми всі розуміємо чому вони за Україну. Бо з росії для них буде неможливо вийти у статусі незалежної кримськотатарської країни. А Україну вони вважають більш привабливою у сенсі подібної події. Бо залежна від могутніх, бо фінансово нестабільна, бо... Тому, як їм здається, в знак подяки за допомогу Україні вони набудуть бажаного статусу.
показати весь коментар
12.02.2025 15:55 Відповісти
я, категорично проти будь якої автономії на території унітарної україни!
чи, ще кримом не нажерлись з 1991 року?
показати весь коментар
12.02.2025 16:08 Відповісти
Чомусь мені здається, що всім по барабану на твоє ставлення до Муждабаєва.
показати весь коментар
12.02.2025 17:34 Відповісти
я впевнений, що мені абсолютно по барабану на ставлення всіх до мого ставлення до муждабаєва.
показати весь коментар
12.02.2025 17:58 Відповісти
які ж кацапи мерзенні потвори... ракетою в будівлю телеканалу..., ненависть просто зашкалює...
показати весь коментар
12.02.2025 15:50 Відповісти
збитою ракетою.
не в канал атр, а поруч з будівлею, де був канал атр.
а от як що б на кілометр правіше лівіше, то попало б в житлову будівлю.
показати весь коментар
12.02.2025 15:57 Відповісти
Це балістика - її якщо й збивають - то беспосередньо над ціллю, на яку вона летить. При цьому уламки завдають меншої шкоди цілі, але завдають ці ушкодження саме тій цілі, у яку летіла ракета, або поряд з ціллю.
показати весь коментар
12.02.2025 16:01 Відповісти
в минулому, це взуттєва фабрика перебудована на великий офісний центр. нічого цікаво, для балістики там немає.
а от навколо, є багато чого різного.
так що соплі, що ракета цілила в муждабаєва, хай залишить для своїх спонсорів.
показати весь коментар
12.02.2025 16:07 Відповісти
да на подоле промзона все окна побиты уже давно(думаю многие догадываються куда пытаються попасть ),а тут все никак не могут в обиженку с крашеными ногтями попасть.
он мне напоминет гордона с заявлениями что он путину личный враг
показати весь коментар
12.02.2025 16:15 Відповісти
В тилу все ж кращє кримські татари, ніж москвороті.
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
Муджабаєв не казав, що ракета у нього цілила, бо він не живе на роботі. Тому не бреши.
А от що з приводу того, що ракета могла цілити саме у приміщення, яке займає АТР - вірогідність цього досить висока, бо РФ надає велике значення пропаганді і тим, хто протидіє цій проаганді.
показати весь коментар
12.02.2025 17:30 Відповісти
Найперше завдання іпсячої ботви - сіяти розбрат маскуючись під місцевих. Вони так само на американські вибори впливали - реєструвались на місцевих ресурсах і видаваючи себе за американців створювали видимість суспільного дискурсу на гострі теми: носіння зброї, мігрантів, вакцинації. Таким чином вони накачують суспільства ненавистю до самих себе за допомогою простих коментарів і ChatGPT.
показати весь коментар
12.02.2025 17:40 Відповісти
муждабаєв для тебе місцевий?
показати весь коментар
12.02.2025 17:59 Відповісти
щось подібне отримав ще у 2022му березні під Києвом від кацапів, звісно, масштаби не ті, та й хата - аж геть не та.. але, звісно, розумію і співчуваю втратам.. тримаймося.. що тут казати... основну частину полагодив самотужки, щоб не руйнувалося й надалі від погоди - і ось вже третій рік якось тримаємося... співчуття.... чув ті вибухи, це досить поряд, усе двигтіло - чув усе і відверто тоді подумав про "орєшнік", бо було 4-5 вибухів за пару секунд, як тоді по Дніпру....(
показати весь коментар
12.02.2025 16:49 Відповісти
Це біля бізнес-центру "Технопром". Куренівський провулок 19/5.
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
 
 