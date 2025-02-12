Сибіга про удар РФ по Києву: Путіна можна примусити до миру лише силою

Сьогодні, 12 лютого 2025 року, о 4 ранку Росія завдала балістичного удару по столиці України.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ вдарили по Києву, намагаючись вбити мирних жителів, поки вони спали.

Він нагадує, що є загиблий та поранені, пошкоджено будівлі.

"Путін прагне лише війни, вбивств і руйнувань. І до миру його можна примусити лише силою", - наголошує Сибіга.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".