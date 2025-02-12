УКР
Новини
2 678 27

Сибіга про удар РФ по Києву: Путіна можна примусити до миру лише силою

наслідки обстрілу Києва 12 лютого 2025 року

Сьогодні, 12 лютого 2025 року, о 4 ранку Росія завдала балістичного удару по столиці України.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ вдарили по Києву, намагаючись вбити мирних жителів, поки вони спали.

Він нагадує, що є загиблий та поранені, пошкоджено будівлі.

"Путін прагне лише війни, вбивств і руйнувань. І до миру його можна примусити лише силою", - наголошує Сибіга.

Також читайте: Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожим ударом по Києву, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".

Автор: 

Київ (20191) Сибіга Андрій (659) Повітряні атаки на Київ (941) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+14
І цей туди ж. Методичка у всіх одна?
12.02.2025 10:46 Відповісти
12.02.2025 10:46 Відповісти
+9
тааак....
зе!лідор відмітився.
сибіга, ставим галочку.
хто наступний?
12.02.2025 10:52 Відповісти
12.02.2025 10:52 Відповісти
+8
Дати цьому герою та його поперднику кулибі по лопаті та в окопи,, Але саме воно не піде і дітей та родичів своїх не пошле
12.02.2025 10:52 Відповісти
12.02.2025 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
12.02.2025 10:46 Відповісти
12.02.2025 10:52 Відповісти
12.02.2025 10:52 Відповісти
Зараз повилазять 🤣шмогло шось перднув теж
12.02.2025 10:54 Відповісти
12.02.2025 10:54 Відповісти
Забувають сказати хто має примусити
12.02.2025 10:55 Відповісти
12.02.2025 10:55 Відповісти
якби не було пуйла, то кінець зеленим настав би у 2024
12.02.2025 12:54 Відповісти
12.02.2025 12:54 Відповісти
А саміти миру вже все?...
12.02.2025 10:58 Відповісти
12.02.2025 10:58 Відповісти
Ну лохам по вухах поїздив.....досить..
12.02.2025 11:06 Відповісти
12.02.2025 11:06 Відповісти
А хвормула миру?
Навіщо когось вмовляти, воювати, гинути...
Застосуйте ЗЄхформулу і всьо
Кращі уми зелених її видумляли
Пора вже застосувати.
Бабок же потратили чимало на презентацію, обіди там усілякі, зустрічі
12.02.2025 11:32 Відповісти
12.02.2025 11:32 Відповісти
Зухвало було, лунало.. Ща потужний відповість.. Мирний план, обстріли не на часі.. Очікую пізд*юка з Пентагону, слідом куратора поУкраїні.. Українці.. не хвилюйтеся.. дайте пройти аудит.. Комуналку зуб даю.. до 8 березня не підніматиму.
12.02.2025 10:58 Відповісти
12.02.2025 10:58 Відповісти
Та их, что заело?
Одно и тоже. Они стреляют и вы стреляйте. Это Война. А когда (и если) будет прекращение огня, тогда перестанут стрелять и то не сразу.
12.02.2025 11:04 Відповісти
12.02.2025 11:04 Відповісти
При всій повазі, але міністр МЗС не повинен робити таких заяв. Просто не повинен. Крапка. Якщо звичайно він не підробляє ще й міністром оборони. Але хто тоді опікується дипломатією у нашій країні?
12.02.2025 11:06 Відповісти
12.02.2025 11:06 Відповісти
Ви ще не здогадалися? Пика завгоспа на усіх перемовинах та зустрічах ...
12.02.2025 11:12 Відповісти
12.02.2025 11:12 Відповісти
а дипломатією опікується міністр оборони ))..це ж очевидно ))
12.02.2025 11:18 Відповісти
12.02.2025 11:18 Відповісти
точніше що здибається..
12.02.2025 12:30 Відповісти
12.02.2025 12:30 Відповісти
Ctrl + C (копировать), Ctrl + X (вырезать) и Ctrl + V (вставить).
12.02.2025 11:13 Відповісти
12.02.2025 11:13 Відповісти
Ну так і путін примушує Україну до миру (капітуляції) силою. Це війна - хто кого пересилить.
12.02.2025 11:16 Відповісти
12.02.2025 11:16 Відповісти
Это понятно даже ребёнку, не понятно только Америке и Европе, пока путлер не даст им по башке

ракетами, они не включат мозги.
12.02.2025 11:20 Відповісти
12.02.2025 11:20 Відповісти
Саме так!
12.02.2025 11:34 Відповісти
12.02.2025 11:34 Відповісти
Якщо по-чесному, то я особисто думав, що примусити пуйла до миру потрібно не силою, а побудовою асфальтних доріг, закатуванням всіх бюджетних грошей в асфальт, що успішно всі ці роки робив Боневтік Потужний Незмамний Брехливий Нетряпка Лідор Всесвіту.
12.02.2025 11:40 Відповісти
12.02.2025 11:40 Відповісти
Битьё определяет сознание!
12.02.2025 11:59 Відповісти
12.02.2025 11:59 Відповісти
Далі що???
12.02.2025 12:55 Відповісти
12.02.2025 12:55 Відповісти
Ну ,це зрозуміло. Сила де? Трамп сказа, що вони" силою "не хочуть бути. У них тільки "сдєлкі".
12.02.2025 13:01 Відповісти
12.02.2025 13:01 Відповісти
 
 