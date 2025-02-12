Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожим ударом по Києву, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського ракетного удару по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, близько 120 надзвичайників та 30 одиниць техніки були залучені в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Займання та руйнування сталися в офісних будівлях, складському приміщенні та на даху багатоповерхівки. Всі пожежі ліквідовані.

"На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 1 людина, ще 4 - постраждали, серед них дитина", - наголошують у ДСНС.











Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".