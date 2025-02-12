Ракетний удар по Києву: рятувальники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Наразі надзвичайники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі Києва після ракетного удару РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що внаслідок ворожої атаки, виникла пожежа та частково зруйновані офісні будівлі.

"На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них - дитина", - додають у ДСНС.

















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".