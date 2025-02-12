УКР
Ракетний удар по Києву: рятувальники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Наразі надзвичайники продовжують розбирати будівельні конструкції в Оболонському районі Києва після ракетного удару РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Нагадується, що внаслідок ворожої атаки, виникла пожежа та частково зруйновані офісні будівлі.

"На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них - дитина", - додають у ДСНС.

наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву
наслідки удару РФ по Києву

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Києву: є загиблий, поранено 9-річну дитину. У трьох районах пожежі. За даними рятувальників, є руйнування в офісних будівлях в Оболонському районі, в Голосіївському палає склад.

Також повідомлялося, що рашисти атакували Київщину ракетами та дронами. В Обухівському районі пожежа, в Бориспільському - пошкоджено будинки. Окрім того, росіяни напередодні атакували Кривий Ріг ракетами, є пошкодження житлової інфраструктури.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 6 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 70 "Шахедів".

Київ (20191) ДСНС (5290) Повітряні атаки на Київ (941)
Ось тут на фото справжні герої, а не численні чистесенькі позитивні військові блогери!
12.02.2025 13:51 Відповісти
+ таких офисных курятников с минваты и пластмассы что они быстро восстанавливаються)здания аля стены в голливуд фильмах с фанеры
12.02.2025 13:52 Відповісти
Де наші Вільха (130-200км), Нептун (300-500км), Сапсан (500-1000км). Де розробки крилатих ракет на 2000+км? Де випробування гіперзвукових ракет?
12.02.2025 13:59 Відповісти
Клоунська влада все це заблокувала ще в серпні 2019 р.. На думку квартальних потвор гинути під обстрілами повинні тільки мешканці нашої країни, а россіяни не повинні виходити із зони комфорту.
12.02.2025 14:17 Відповісти
та хто ж дозволить розробляти конкурента таурусам, томагавкам та скалпам? Там же де і КРаЗ. Літаки АН та МоторСіч. Кораблі з Кузні.
12.02.2025 14:24 Відповісти
Де наша «Зірка смерті»?!
12.02.2025 14:26 Відповісти
Как работало сегодня ППО!!!
Дякую ,что защищаете нас!
Молюсь за вас !!!!
12.02.2025 14:04 Відповісти
потужний кластерний гундосий голуб миру не може піти на обстріл маскви! у нього там пройшли кращі годи існування.
точніше, йому забороняє завхоз єрмачина.
12.02.2025 14:19 Відповісти
 
 