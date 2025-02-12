Пропонував два варіанти втечі за кордон: судитимуть організатора схеми з незаконного переправлення військовозобов’язаних, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині судитимуть 60-річного мешканця Трускавця, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за 20 тисяч доларів він взявся виготовити пакет документів, що дозволяв би легально перетнути державний кордон України в межах пункту пропуску.

Зловмисник пропонував "клієнтам" два варіанти виїзду:

нелегальний перетин кордону поза межами пунктів пропуску за 14 тисяч доларів;

оформлення як водія вантажного автомобіля для виїзду через офіційний пункт пропуску за 20 тисяч доларів.

Чоловіка затримали 12 вересня 2024 року в м. Самбір після отримання обумовленої суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано рецидивіста-"сплячого" агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська, - СБУ





Досудове розслідування за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна та забороною займати певні посади чи здійснювати певну діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малюк затримав зрадника, який працював в СБУ та передавав інформацію ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж