Продавали авто, призначені для ЗСУ: У Києві викрито двох зловмисників. ФОТОрепортаж

У Києві затримано чоловіка та жінку, яких підозрюють у продажі гуманітарних авто, призначених для військових.

Про це повідомили у Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Вони використовували документи благодійного фонду, керівник якого на початку 2024 року помер. Протягом двох років вони ввезли в Україну щонайменше 200 авто.

Правоохоронці викрили 42-річну жінку, яка відповідала за ввезення авто на територію України та його оформлення, а також керувала процесами продажу. 35-річний чоловік на імпровізованому майданчику для стоянки авто безпосередньо особисто працював з покупцями та брав гроші за машини.

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"Автомобілі спільники завозили з різних країн Європейського союзу. А при розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи одного з благодійних фондів. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами. При цьому понад 140 автомобілів було оформлено з використанням електронного підпису на той час вже померлого очільника благодійної організації.

Поліцейські здійснили контрольну закупку двох автомобілів – мікроавтобуса Ford Transit та позашляховика Mitsubishi Pajero, ввезені під виглядом благодійної допомоги для сил оборони України, які зловмисники оцінили у майже 17 тисяч доларів.

Крім того, у рамках провадження правоохоронці провели низку обшуків в ході яких виявили і вилучили 17 автомобілів, які кримінальні компаньйони планували продати", - йдеться в повідомленні.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201 - 2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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