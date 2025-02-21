Ворог атакував цивільну інфраструктуру Полтавщини. ФОТОрепортаж
У ніч проти 21 лютого ворог вчергове атакував Полтавщину. Працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Полтавській ОВА
"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 лютого завдали ракетного удару по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.
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