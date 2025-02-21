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Ворог атакував цивільну інфраструктуру Полтавщини. ФОТОрепортаж

У ніч проти 21 лютого ворог вчергове атакував Полтавщину. Працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Полтавській ОВА 

"Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 лютого завдали ракетного удару по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

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Полтавщина
Полтавщина
Полтавщина
Полтавщина

Автор: 

обстріл (29575) Полтавська область (1162) Полтавський район (57)


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