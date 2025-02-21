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Продаж фіктивних меддовідок та "маршрутів" втечі: ліквідовано чотири "схеми для ухилянтів", - СБУ. ФОТОрепортаж

У різних регіонах України Служба безпеки та Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного "списання" діючих військових за станом здоров’я.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано сімох організаторів оборудок.

Так, зловмисники торгували фіктивними медичними довідками або "маршрутами" втечі за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тисяч доларів з ухилянта.

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Викрито схеми для ухилянтів

Київ

На хабарі затримано невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК). Посадовець брав гроші за оформлення фейкових діагнозів, що обмежують участь у бойових діях на передовій.

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Також військова контррозвідка СБУ спільно з поліцейськими затримала двох мешканців столиці, які продавали ухилянтам геолокації "обхідних" стежок на кордоні України та Євросоюзу.

Викрито схеми для ухилянтів

Кропивницький

Затримано трьох учасників злочинної групи, які торгували підробленими меддовідками ВЛК для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Також дивіться: Допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду: викрито злочинну групу на Одещині. ФОТОрепортаж

Вінниця

Затримано 34-річного директора кондитерської фірми, який намагався безпідставно включити підприємство до переліку критично важливих, щоб потім оформити "бронь" ухилянтам. Він штучно завищував кількість укладених контрактів на постачання власної продукції та загальні прибутки компанії.

Викрито схеми для ухилянтів
Викрито схеми для ухилянтів

Повідомляється, що під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисників виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудок.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Викрито схеми для ухилянтів

У СБУ зазначили, що фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Викрито схеми для ухилянтів
Викрито схеми для ухилянтів
Викрито схеми для ухилянтів
Викрито схеми для ухилянтів

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1034) затримання (4357) Київ (19795) Кропивницький (350) СБУ (13061) ухилянти (1031) Кіровоградська область (586) Вінницький район (25) Кропивницький район (16)


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21.02.2025 16:53 Відповісти
Ухилянство - це головна проблема України під час війни. І боротись з ним треба максимально жорстко і невблаганно.
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21.02.2025 16:55 Відповісти
За 8 тис. кілометрів звідси краще видно, як треба боротись?
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21.02.2025 17:16 Відповісти
Ти дешевий бот з таким же дешевим ніком. Назвися краще Дефіцитом Шашликів.
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21.02.2025 17:53 Відповісти
На період воєнного стану скасувати заборону на смертну кару для таких "продажних осіб" і можна забути про такі злочини.....
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21.02.2025 16:57 Відповісти
А кажуть ми бідна країна. Такі хабарі Європі і не снилися.
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21.02.2025 17:03 Відповісти
 
 