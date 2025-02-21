Організував схему ухилення від мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР у співпраці з Нацполіцією та СБУ затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації, який організував схему, за якою військовозобов’язані могли отримати статус обмежено придатних за гроші.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що посадовець входив до складу комісії, яка розглядала питання відстрочки від призову у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.

Як зазначається, наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Чиновник повідомив, що бронювання тимчасово зупинене, але запропонував альтернативу - оформлення статусу обмежено придатного за 1,5 тис. доларів США за людину.

Посадовець вимагав надати медичні документи, які він передавав голові військово-лікарської комісії. Для потрібного висновку чиновник пропонував "домалювати" діагноз та знайти лікаря, який підготує необхідні довідки.

Повідомляється, що 18 лютого працівники ДБР затримали посадовця під час отримання 1,6 тис. доларів США за "оформлення" статусу.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди), що передбачає до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід та його відсторонення від посади. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до корупційної схеми.

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