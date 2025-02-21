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Вимагав гроші у знайомої та видавав себе за працівника СБУ: затримано військового у Слов’янську, - ДБР. ФОТО

У Слов’янську на Донеччині правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб видурити гроші у знайомої.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військовий дізнався, що на знайому жінку складено адміністративний протокол за порушення ПДР. Він запевнив її, що є співробітником СБУ і може допомогти уникнути відповідальності.

За таку послугу просив 4 тис. доларів США, пояснюючи суму нібито "високим рівнем домовленостей" із посадовцями правоохоронних органів.

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ДБР затримало військовослужбовця у Слов'янську: що відомо

Згодом "допомога" перетворилася на відверте вимагання – фігурант почав психологічно тиснути на жінку та погрожувати їй аби вона "пристала" на його пропозицію.

19 лютого працівники ДБР затримали його під час отримання 4,2 тис. доларів США.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням).

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ДБР

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Автор: 

шахрайство (1125) Донецька область (8954) військовослужбовці (4834) ДБР (3591) Краматорський район (430) Слов’янськ (637)


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Топ коментарі
+6
Цікаво яке адмінпорушення потягне на 4200 долярів?
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21.02.2025 16:56 Відповісти
+3
Маячня якась, а що знайомий не знав що він не СБУшник
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21.02.2025 16:58 Відповісти
+2
чомусь секрет...
а військовий якої частини???
може військовий тцк,
чи є військовий УБД???
чому військовий шариться по місту без військових справ??
а може це ті 400-600 військових які не воюють нікуя, (тилові)
дуже потрібні не на фронті???
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21.02.2025 17:13 Відповісти
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Цікаво яке адмінпорушення потягне на 4200 долярів?
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21.02.2025 16:56 Відповісти
Наприклад, дії, які
- тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника.
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21.02.2025 17:19 Відповісти
Конкретний приклад такої дії
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22.02.2025 17:12 Відповісти
Маячня якась, а що знайомий не знав що він не СБУшник
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21.02.2025 16:58 Відповісти
развєдчік-шпійон
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Плохой паступок
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21.02.2025 16:59 Відповісти
працівник СБУ видавав себе за військового Джерело: https://censor.net/ua/p3537185
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21.02.2025 17:10 Відповісти
чомусь секрет...
а військовий якої частини???
може військовий тцк,
чи є військовий УБД???
чому військовий шариться по місту без військових справ??
а може це ті 400-600 військових які не воюють нікуя, (тилові)
дуже потрібні не на фронті???
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21.02.2025 17:13 Відповісти
PS/ 400-600 тисяч яких нема на передовій
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21.02.2025 17:14 Відповісти
Кацапів, з голови не виведеш...
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21.02.2025 17:31 Відповісти
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21.02.2025 19:55 Відповісти
 
 