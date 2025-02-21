Вимагав гроші у знайомої та видавав себе за працівника СБУ: затримано військового у Слов’янську, - ДБР. ФОТО

У Слов’янську на Донеччині правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб видурити гроші у знайомої.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військовий дізнався, що на знайому жінку складено адміністративний протокол за порушення ПДР. Він запевнив її, що є співробітником СБУ і може допомогти уникнути відповідальності.

За таку послугу просив 4 тис. доларів США, пояснюючи суму нібито "високим рівнем домовленостей" із посадовцями правоохоронних органів.

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Згодом "допомога" перетворилася на відверте вимагання – фігурант почав психологічно тиснути на жінку та погрожувати їй аби вона "пристала" на його пропозицію.

19 лютого працівники ДБР затримали його під час отримання 4,2 тис. доларів США.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням).

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Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.