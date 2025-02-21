Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок ворожих ударів по півночі Донеччини, пошкоджено понад 100 будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, російські війська, атакували населені пункти Донецької області, зокрема під ударами перебували Слов'янськ, Краматорськ та Никанорівка, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Слов'янську поранено 7 людей від 51 до 83 років, пошкоджено 62 приватні будинки і адмінбудівлю.



У Краматорську поранено 39-річного чоловіка, пошкоджено 46 приватних будинків і 2 автомобілі.

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У Никанорівці Миколаївської громади відомо про 1 загиблу людину і 1 поранену, зруйновано будинок.



"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

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