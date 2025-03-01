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Казка про путінську "рєпку", кремлівський напій, рідкісноземельні тролі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Попередження

фотожаба

Сьогодення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після суперечки із Зеленським: Це буде класне шоу. ВIДЕО 

фотожаба

Рятівник та жертва війни

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

фотожаба

Відбулись деякі зміни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Венс влаштували Зеленському "засідку", щоб послабити Україну на майбутніх переговорах, - FT

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу, - Віткофф

фотожаба

Тим часом в Америці...

фотожаба

Український циферблат

фотожаба

Це вже було...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо

фотожаба

Кремлівський напій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором: "Не вживаю такі слова необдумано"

фотожаба

Рідкісноземельні тролі

фотожаба

Попереду - Перемога!

фотожаба

Болотний святий

фотожаба

Ні, дискусію треба продовжувати...

фотожаба

Ситуація у світі

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фотожаба

Просто факти...

фотожаба

Казка про путінську "репку"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4352) путін володимир (23764) фотожаба (13810) Янукович Віктор (10778) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
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01.03.2025 08:51
+18
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01.03.2025 08:41
+15
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01.03.2025 08:40
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Почалося "мочілово" Трампа? Від цього комусь стане краще? Краще від цього тільки Боневтіку, бо він "герой" і реально пуйлу, бо він буде мати можливість вбивати нас більше без супротиву без американської зброї. Хотів би нагадати, що Трамп - то вибір США, а наші вибрали Боневтіка Потужного, в народі Бубочку.
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01.03.2025 08:35 Відповісти
Не надо делать с народа США мудрость США это сборище Мордор улучшенная версия РСФСР люди убившие коренное население Америк индейцев такого геноцида и холокоста как устроили переселенцы до сих пор не побиты рекорды ... Десятки миллионов не равняйте две мировые войны там в Америках уничтожали безоружных людей огнестрельное оружие индейцам давали французы против англичан испанцы португальцы против иных племен не надо с США делать святош или икону выбрал народ США дегенерата и ублюдка новую версию Гитлера но еврея во чудеса чудесный рашка выбрала как антифашисты новый путь фашизм рашизм и что мы должны уважать выбор дефективного рабского Мордора рашки? Нет..так мы и не обязаны выбирать и уважать выбор американцев это они привели во власть ушлебка который начал свою каденцию с захвата чужих стран Канаду дай Гренландию дай сектор Газа хочу каналы хочу ископаемые хочу .....а я хочу чтобы трампон стал покойником...
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01.03.2025 09:00 Відповісти
політична карикатура, сатира - звичне явище у Цивілізованому Світі..
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01.03.2025 09:14 Відповісти
а облизування віслюка у країні мрій Зебіленського?
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01.03.2025 10:26 Відповісти
..то є сором і ганьба
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01.03.2025 10:30 Відповісти
Зеленського, м'яко кажучи, не люблю, але як би він повівся на наїзди цього рудого бика і підписав цим разом черговий "будапештський меморандум", то це був би піздец.
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01.03.2025 15:45 Відповісти
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01.03.2025 08:36 Відповісти
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01.03.2025 08:37 Відповісти
Красівая, як завжди
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01.03.2025 08:48 Відповісти
Багіня
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01.03.2025 09:15 Відповісти
Багіня то тимоха
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01.03.2025 09:44 Відповісти
ні, вАна клаповуха бахила із політично та не тільки рогатим чоловіком.
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01.03.2025 10:29 Відповісти
фуфло в малюнках
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01.03.2025 08:39 Відповісти
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01.03.2025 08:40 Відповісти
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01.03.2025 08:41 Відповісти
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01.03.2025 08:42 Відповісти
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01.03.2025 08:47 Відповісти
так тобі пора йти на російські ресурси. і брататись з мохнорилими.
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01.03.2025 09:04 Відповісти
для розмінувань є верещук. а за шашликами до зеленського. я краще цукерку рошен зїм
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01.03.2025 09:35 Відповісти
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01.03.2025 08:49 Відповісти
Наверное надо доллары в евро переменять...
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01.03.2025 11:11 Відповісти
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01.03.2025 08:51 Відповісти
Якби бідосик підписав угоду щодо копалин, то ти висравсяб накшалт:
Усьо пропало, країну продали......
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01.03.2025 09:19 Відповісти
знаю, що для тебе це буде несподіванка, але США вже підписували схожі папери із Афганістаном. А далі якось сам взнавай.
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01.03.2025 10:35 Відповісти
Схожі, але є нюанси. Далі якось сам взнавай...
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01.03.2025 16:21 Відповісти
Нас байден водів за ніс три роки.Краще так,свій-чужий,чим обіцянки.Ми втратили три рокі,чекаючи дива від байдена.Зараз будемо починати все спрочатку.Нічого,переможемо.
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01.03.2025 09:34 Відповісти
ну ось бачте який в нас призедент. професійно непридатний.
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01.03.2025 09:36 Відповісти
Бачу професійно придатного президента. в 90-х ні за що в нас відібрали ядерку. Зараз хотіли провернути теж саме, але за надрами. Але соснули.
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01.03.2025 11:53 Відповісти
Це пад*ло віддало окупантам двадцять відсотків території України, включно з найбільшою в Європі атомною електростанцією.
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02.03.2025 13:22 Відповісти
Це настільки тупи камент, що мені важко щось на нього відповісти. Напевно ви собі якось уявляєте, що друга армія світу вирішила розпочати війну з Україною, перетинають у 4-й ранку кордон, а там сивочолий з магічним посохом стоїть. Як побачили, то одарзу обісрались та самознищились.
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03.03.2025 11:08 Відповісти
переможем за умови,що ти з тилової нори теж підеш бити москаля знаменитими зелиними ракетами: рута,паляниця,маца,сапсан,грім,коршун!
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01.03.2025 11:27 Відповісти
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01.03.2025 08:59 Відповісти
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01.03.2025 09:05 Відповісти
Дебил, посмотри на позу Зеленского, он защищается...
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01.03.2025 10:53 Відповісти
Це не захист. Це впертість і не бажання дискутувати.
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01.03.2025 11:07 Відповісти
Українцям без впертості нікуди. А щодо бажання... Українська делегація бажала продовжити переговори, але трамп всрався.
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01.03.2025 16:25 Відповісти
«Ну все, тепер доведеться позакривати свої ресторани у Вашингтоні.»
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01.03.2025 09:07 Відповісти
Гарні фотожаби. Як ніколи влучні!
Дякую авторам.
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01.03.2025 09:10 Відповісти
фото жаби супер!!! але в них не вистачає Ізраелю ,який з під столу з ху* лом ,керує політикою трампа...вони вже кажуть шо треба залишити русняві бази в Сірії ,шоб протистояти Туречінні ...от так світ і буде знати, звітки війна віє ...тихим сапом ...
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01.03.2025 11:12 Відповісти
 
 