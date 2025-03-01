Казка про путінську "рєпку", кремлівський напій, рідкісноземельні тролі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Сьогодення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після суперечки із Зеленським: Це буде класне шоу. ВIДЕО

Рятівник та жертва війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Відбулись деякі зміни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Венс влаштували Зеленському "засідку", щоб послабити Україну на майбутніх переговорах, - FT

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу, - Віткофф

Тим часом в Америці...

Український циферблат

Це вже було...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо

Кремлівський напій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором: "Не вживаю такі слова необдумано"

Рідкісноземельні тролі

Попереду - Перемога!

Болотний святий

Ні, дискусію треба продовжувати...

Ситуація у світі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - Зеленському: Ми на межі третьої світової, ви не поважаєте США. ВIДЕО

Просто факти...

Казка про путінську "репку"

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