Казка про путінську "рєпку", кремлівський напій, рідкісноземельні тролі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Попередження
Сьогодення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після суперечки із Зеленським: Це буде класне шоу. ВIДЕО
Рятівник та жертва війни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна, - лідер демократів у Сенаті США Шумер
Відбулись деякі зміни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Венс влаштували Зеленському "засідку", щоб послабити Україну на майбутніх переговорах, - FT
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу, - Віткофф
Тим часом в Америці...
Український циферблат
Це вже було...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має просити вибачення після суперечки у Білому домі, - Рубіо
Кремлівський напій
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором: "Не вживаю такі слова необдумано"
Рідкісноземельні тролі
Попереду - Перемога!
Болотний святий
Ні, дискусію треба продовжувати...
Ситуація у світі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - Зеленському: Ми на межі третьої світової, ви не поважаєте США. ВIДЕО
Просто факти...
Казка про путінську "репку"
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усьо пропало, країну продали......
Дякую авторам.