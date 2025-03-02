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Новини Фото Бойові дії на Курщині Оновлені карти DeepState Операція ЗСУ на Курщині
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Погіршилася ситуація на Курщині. Війська РФ тримають логістику Сил оборони під вогневим контролем, - DeepState. КАРТА

Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

бої на Курщині

Як зазначається, починаючи з січня, війська РФ нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином.

"Противник мав можливість прорватися в Новеньке, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх. Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися - покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Особисто переконував військових розпочати наступ на Курщину, - Сирський

Також аналітики акцентують увагу, що неприємним моментом є просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно.

"Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там", - додають у DeepState.

Також читайте: Ворог окупував 192 кв км території України у лютому, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Курськ (1089) DeepState (78)


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Топ коментарі
+16
То таке кацапи на фронтах це роблять кругом - обходять з боків якиись населении пункт - перерізають логістику - наші ше місяць - другии тримаються - потім з втратами вириваються з мішка - для чого це допускати - хто ше не навчився
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02.03.2025 07:53
+11
Це той, якому наказали проводити контрнаступ наявними недостатніми засобами, щоб в світі не почали відкрито глузувати з Шашличного, анонсувавшого кілька місяців цей контнаступ у кожному своєму публічному виступі .
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02.03.2025 08:57
+11
Над Обсерським є Верховний головнокомандувач з Криворізьким ПТУ і Ставка дизертирів, яка і дня не служила в армії, але кожен з них напялив військову форму. Їх основна задача-брехати і протриматися чим довше, бо кожен день для них це мільйони в кишеню, а комусь і мільярди. А нарід? Який нарід, вони його вважають за дурнів, хіба вумний нарід вибрав би собі поводирями мародерів і могильщиків?
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02.03.2025 09:07
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Обсерський рулить. Потужно обсераються кругом.
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02.03.2025 07:41 Відповісти
Та хто там обсирається? Обсирається тільки мудрий нарід, який вважає зрадників і ворогів дурнями.
А Обсерський чітко виконує своє завдання.
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02.03.2025 07:46 Відповісти
Над Обсерським є Верховний головнокомандувач з Криворізьким ПТУ і Ставка дизертирів, яка і дня не служила в армії, але кожен з них напялив військову форму. Їх основна задача-брехати і протриматися чим довше, бо кожен день для них це мільйони в кишеню, а комусь і мільярди. А нарід? Який нарід, вони його вважають за дурнів, хіба вумний нарід вибрав би собі поводирями мародерів і могильщиків?
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02.03.2025 09:07 Відповісти
Він не обсирається, а підсирає. Розумієш різницю?
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02.03.2025 16:17 Відповісти
Затягування операції там все дорожче обходиться.Зрозуміло,що торгів не буде,як і угоди мирної.Нема розширення зони ,а лиш звуження,що веде до поразки тут.Може варто якось оцінити інакше ціль цього плацдарму зараз?
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02.03.2025 07:52 Відповісти
Залужний казав, що він давно пропонував зайти на територію рашки.
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02.03.2025 08:28 Відповісти
Зайти, наробити шороху і відійти-це одне.
Залізти в глибину рашки і там тримати кругову оборону-це вже інше.
Сирський вчора давав інтерв'ю, що особисто переконував військових, про проведення курської операції.
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02.03.2025 08:48 Відповісти
В 2022, коли йшла нормальна маневрова війна, були успіхи, а у рашиста обвал фронту. Подякуємо корєшкам дєрьмака, саліванушкам, які зупинили наш контрнаступ
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02.03.2025 08:57 Відповісти
Упсь, як невдобно вийшло )
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02.03.2025 09:41 Відповісти
Хто це має оцінити громадянин росії, в якого батьки і син на боці кацапів? Чи ларьочнік, який якимсь чудом по головах наріду дорвався до найвищого поста, а батько якого служив і вірно служить кацапам? Чи ще одне, яке органзоіую ботоферми, брат якого воював проти України? Чи можливо головний, який створив бізнес на Цапії і весь менталітет його - Цапія і половина "кварталу" громадяни Цапії чи територія зрадників ОРДЛО? То колись пильний та мудрий нарід кончав Порошенка за те, що у якогось посадовця Семочка у дружини колись був російський паспорт. Вони навіть на 5-го президента за це порушили кримінальну справу. Справа звичайно успіху в суде не мала, навіть туди не потрапила, але по телевізору Бені-Медведчука "1+1" на той час був шаленний успіх по оболванюванню баранів і вівців.
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02.03.2025 09:13 Відповісти
«Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще - показує справжніх друзів» - Залужний поділився фото зустрічі з Зеленським
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02.03.2025 07:53 Відповісти
Яка "стійкість" ? Гасла в стилі пропаганди
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02.03.2025 09:03 Відповісти
А що має робити посол? Не ліпіть до шановного Залужного нарциса і руйнатора України. Що може зробити Залужний, коли мудрий наріт вибрав Оце і підтримує його по цей день, навіть ціною знищення дружби зі США - надійного і найголовнішого партнера? Для них Бубочка головніше за їх дітей і цінніший за Україну. Все що вміє бубочка - це обалванювання зі сцени і екранів телевізора, пульт якого в руках Бубчки. Ось він їх і накачує зеленим лайном. Колись підтримувачам Бубочки в еміграції і окупації буде дуже соромно за свої дії, але то буде колись.
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02.03.2025 09:19 Відповісти
ну можно було видати вдосталь БК замість 3 магазинів на Чонгарі в 2022 році . передивіться інтерв'ю свідків подій .
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02.03.2025 09:32 Відповісти
То таке кацапи на фронтах це роблять кругом - обходять з боків якиись населении пункт - перерізають логістику - наші ше місяць - другии тримаються - потім з втратами вириваються з мішка - для чого це допускати - хто ше не навчився
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02.03.2025 07:53 Відповісти
Поверніть Залужного !
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02.03.2025 07:56 Відповісти
Це той, якому наказали проводити контрнаступ наявними недостатніми засобами, щоб в світі не почали відкрито глузувати з Шашличного, анонсувавшого кілька місяців цей контнаступ у кожному своєму публічному виступі .
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02.03.2025 08:57 Відповісти
В такому разі треба подавати рапорт про звільнення з посади головнокомандувача.
А якщо виконав наказ - значить несе таку ж відповідальність як і той хто цей наказ дав.
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02.03.2025 12:45 Відповісти
Випустила твоя хрипата хня, якою керує дєрьмак - друг саліванушки, що вигадала ядерну ескалацію від *****. Читайте зарубіжну пресу і навіть вже випущені про це книги, як у нас вкрали перемогу в 2022, і менше свого рота на Генерала відкривайте, використовуйте отвір як завжди, - для смоктання прутня міши падалЬюки
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02.03.2025 09:00 Відповісти
Нічого вже Залужний не зробить. Метастази роз'ли всю систему. Якщо щось змінювати, то потрібно з Венрховного і всієї Ставки, а потім повертати Залужного і всіх звільнених генералів Генштабу. В такому випадку ми в змозі захистити хоч те, що залишилося.
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02.03.2025 09:21 Відповісти
Суть не в тому, що кацапи роБлять, а що є паскуди, які цьому сприяють.
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02.03.2025 16:21 Відповісти
Не буде з Сцирського толку й надалі(
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02.03.2025 07:56 Відповісти
Кукуй , зрадник один , а ті , призначені особисто ЗЕЛЕНСЬКИМ і ПОВНІСТЬЮ під ойго захистом - підручні ! Цє ж ФАКТ ! Барани тупі і не розуміють , що не бояр треба міняти
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02.03.2025 08:20 Відповісти
Торецьк а ле про це мовчимо да ?там десь до 400 рил орків в оточені опинились
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02.03.2025 07:59 Відповісти
В оточенні опинилися орки, чи орки взяли в оточення зсу?
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02.03.2025 08:25 Відповісти
ти читати не вміешь ще раз 400 орків в оточені
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02.03.2025 09:05 Відповісти
100500- прямо як про Вовчанський завод писали, а перед тим про Ізюм і Херсонщину
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02.03.2025 14:40 Відповісти
в Ізюмі вони втікали швидше ніж ми наступали
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02.03.2025 22:55 Відповісти
Не переживай. Сирок випустить. З Херсона випустив тищ 20, з Ізюма десяток тищ і нічо, а 400 штук для нього, як два пальці об афальт.
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02.03.2025 16:26 Відповісти
Ждем очередного видосика от "потужного лидера", который опять расскажет про "гениальность операции" и как он обменяет несколько сел на ЗАЭС или на все оккупированные территории...
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02.03.2025 08:11 Відповісти
Чомусь про "геніальну операцію" на тому місці, де колись були Кринки, давно нічого не пишуть.
Там теж все було "потужно та ефективно".
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02.03.2025 08:53 Відповісти
То що, переговори не потрібні, так?
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02.03.2025 08:32 Відповісти
Небуде шо міняти скоро. Тобто курщини
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02.03.2025 08:46 Відповісти
Ліс, болото, місцеві алкаші...
Як це нічого цінного?
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02.03.2025 08:54 Відповісти
Таке добро тільки для сирка цінне - родіной воняєт.
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02.03.2025 16:30 Відповісти
"Кринки-Содоль"
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02.03.2025 09:03 Відповісти
Я так поняв наших накрили бо всі гудять що втрати там колосальні
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02.03.2025 09:07 Відповісти
Скільки диванних експертів... аж смедить.
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02.03.2025 09:09 Відповісти
і що найсмішніше,найпотужніші і наймудріші аналітики, біженці-експерти зі Щвейцарії,Німеччини,Чехії......а от ухилянти-експерти ті не по стратегії,вони спеціалісти з оперативного військового мистецтва-як вміло переховуватися від страшного ТЦК...
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02.03.2025 09:23 Відповісти
Для чого сточувати найкращі підрозділи не на важливому напрямку ? кацапи дійсно перекинули сюди багато сил. І начебто вони не потраплять на Донеччину. ОК, а ті наші, що зараз в Курську хіба не будуть на Донеччині ? Міняється що ? Лише дислокація. Проте логістика в Україні для наших бригад краща ніж там на Курщині. Звісно менше втрат, зберігаємо техніку для майбутніх дій. Ворог вже стягнув все, щоб звільнити територію. І та легкість ведення боїв як у минулому втрачена. То нам треба втратити ще й наших захисників ? Для чого ? Ні Трамп, ні ЄС не сприймає позитивно, що роблять наші хлопці. Хвалитись нічим зрештою. Треба ОПТИМІЗУВАТИ наші сили, як це зробили кацапи "тікаючи" з півдня. Ми не тікаємо. Ми закінчуємо операцію.
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02.03.2025 09:30 Відповісти
а що ти виставиш на переговорах по поверненню Донбаса?свою дупу?
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02.03.2025 09:32 Відповісти
Обмін територіями - ось це дупа ! Нам локшину вішають, а ми й раді. кацапи роблять все, щоб наші бригади вже не повернулись в Україну. І це буде їх перемога. Над "окупантом". ***** не піде на переговори ! Скільки можна вірити у маячню ! ? Не слухай експертів-кашперовських.
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02.03.2025 09:37 Відповісти
який ти смішний. ***** піде на переговори з Трампом - як ділити Україну.
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02.03.2025 13:31 Відповісти
Так тобі треба "перемовини обіцяні експертами" чи життя наших захисників ?
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02.03.2025 09:40 Відповісти
ну дурне... "мудрий нарід" - одним словом...
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02.03.2025 10:58 Відповісти
Так переговори накрились мідним тазом.
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02.03.2025 11:02 Відповісти
вони будуть в будь якому разі
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02.03.2025 13:29 Відповісти
Смердить від геніальності тухлого сирка. До речі навіть далеко від фронту.
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02.03.2025 16:35 Відповісти
опять ДикПик у которого всё пропало
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02.03.2025 09:39 Відповісти
Сирського на курщину в окопи.
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02.03.2025 10:21 Відповісти
Унтєр-пришібєєв Сирник догрався у вєлікого палкаводца ,***** було пертись на ту Суджанщину ,за таке потрібно Сирника розжалувати в солдата і в штурмову роту ,щоб цей доморщений жуков на своїй шкурі відчув своє самодурство.
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02.03.2025 16:18 Відповісти
Заданіє с родіни, нє мог отказать
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02.03.2025 16:36 Відповісти
 
 