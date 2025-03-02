Погіршилася ситуація на Курщині. Війська РФ тримають логістику Сил оборони під вогневим контролем, - DeepState. КАРТА

Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, починаючи з січня, війська РФ нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином.

"Противник мав можливість прорватися в Новеньке, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх. Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися - покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися", - йдеться у повідомленні.

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Також аналітики акцентують увагу, що неприємним моментом є просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно.

"Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там", - додають у DeepState.

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