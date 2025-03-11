Справа про відрядження Шабуніна: суд обрав заставу на суму понад 60 тис. грн для колишнього командира ТрО Києва Юшка. ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва обрав для колишнього командира 207-го батальйону територіальної оборони Києва Віктора Юшка запобіжний захід у вигляді застави розміром 60 560 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Віктор Юшко підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем. За даними слідства, він видавав накази на фіктивні відрядження для військовослужбовців, зокрема для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який служив у 207-му батальйоні в 2022 році.

"Юшко підозрюється, що в супереч нормам, направив одного з своїх підлеглих під час мобілізації, а саме Віталія Шабуніна у відрядження. В той час, як інші військові виконували свої обов’язки, Шабунін цього не робив. У Юшка виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним", - заявив прокурор Олег Зоря.

Як зазначається, сума збитків, завданих державі, перевищує 224 тисячі гривень.

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Адвокати Юшка заперечують підозру, вказуючи на відсутність елементів злочину. Вони оскаржили запобіжний захід, наполягаючи на меншому розмірі застави.

Юшко заявив, що всі відрядження здійснювалися законно, відповідно до норм військової служби. Він зазначив, що під час мобілізації для військовослужбовців, зокрема Шабуніна, виплачувалася додаткова грошова винагорода.

Центр протидії корупції вважає, що запобіжний захід є надмірним і спрямованим на те, щоб змусити Юшка дати неправдиві свідчення проти Шабуніна.

"Обрання застави у справі, де прокурор навіть не зміг пояснити в чому склад злочину, свідчить про те, що єдиною метою є бажання схилити Юшка надати неправдиві свідчення щодо Віталія Шабуніна", - йдеться в дописі ЦПД в телеграмі.

Нагадаємо, нешодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру комбату Київської ТРО, куди у перші дні повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався глава ЦПК Віталій Шабунін.

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