Судитимуть директорку підприємства, яке поставило ЗСУ неякісний одяг на 140 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно директорки приватного підприємства, яке поставило одній з військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на 140 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, договір на постачання одягу командир військової частини уклав з приватним підприємством без проведення тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

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"Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", - йдеться у повідомленні.

На початку січня 2025 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира частини.

Він обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Відшкодування збитків

З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Розслідування стосовно керівниці приватного підприємства також завершено.

Вона обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.