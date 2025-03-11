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Судитимуть директорку підприємства, яке поставило ЗСУ неякісний одяг на 140 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно директорки приватного підприємства, яке поставило одній з військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на 140 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, договір на постачання одягу командир військової частини уклав з приватним підприємством без проведення тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Також читайте: Постачання неякісних шоломів на 36 млн грн Держприкордонслужбі: судитимуть директора товариства та командира військової частини, - ДБР

постачання неякісного одягу ЗСУ
постачання неякісного одягу ЗСУ
постачання неякісного одягу ЗСУ
постачання неякісного одягу ЗСУ

"Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар", - йдеться у повідомленні.

На початку січня 2025 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира частини.

Він обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також читайте: Депутат міськради на Кіровоградщині організував закупівлю неякісного одягу для військових, - ДБР. ФОТО

Відшкодування збитків

З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Розслідування стосовно керівниці приватного підприємства також завершено.

Вона обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Автор: 

одяг (198) махінації (415) ДБР (3473)


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А організаторів та виконвців неякісних мін коли будуть судити.
Що за зеленожопе судочинство?!?!
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11.03.2025 14:25 Відповісти
А у командира части повылазило? Дерюгу от драпа отличить не в состоянии? Сколько ему "откатили"?
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11.03.2025 14:34 Відповісти
сталін був теран!!!! але:
при нему, директора, головбуха, виконроба, та ОТК
розстрілялиб накуууй!!!!!
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11.03.2025 14:34 Відповісти
Ох вже ж ці совкодрочери...
Все їм сраліна подавай.
Цікаво, скільки з них ждунів?!?
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11.03.2025 14:37 Відповісти
Він і командирів дорострілювався, що зупинили німців аж під Сталінградом та втратили десятки міліонів військових...
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11.03.2025 14:45 Відповісти
Звісно ніхто з них , а ні 8 , а ні 12 років сидіти не буде !
5 тисяч літрів пального викрали з військової частини у Києві: викрито посадовця в/ч, - ДБР. ФОТОрепортаж
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11.03.2025 15:56 Відповісти
З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири на Дніпропетровщині та Київщині. Джерело: https://censor.net/ua/p3540496

Звичайного мародера називати військовим явний перебір!
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11.03.2025 16:12 Відповісти
 
 