Чотирьом солдатам, які будували будинок для родичів командира, оголосили підозри на Тернопільщині. ФОТО
Чотирьом солдатам, які замість служби і армії будували будинок для родичів командира військової частини, оголошено підозри.
Про це повідомила пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Замість служби в армії будували будинок родичам командира
За даними слідства, четверо військових погодилися на незаконну пропозицію командира військової частини і замість служби в армії будували будинок для його близьких родичів на Хмельниччині.
У той час солдатам нараховувалися передбачені законом грошові виплати. Загальна сума сягла близько 1 мільйона гривень.
Під час санкціонованих обшуків у військовій частині, у помешканнях командира і військовослужбовців, а також на об’єкті будівництва вилучено документацію та інші речові докази.
Покарання для командира
Командиру оголошено підозру ще наприкінці 2024 року і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Наразі прокурори готують цивільний позов з метою відшкодування завданих державі збитків.
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Коли вибори, подоляк?
вони за своє дезертирство ще й гроші отримували
разом із їхнім командиром - ОДУ
"організоване дезертирське угруповання"
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Зробити винними солдатів?! Зелене божевілля вийшло з берегів....
судять пересічного, простого солдата !
Гвалт !
судити треба тільки депутатів та прокурорів !
у простих людей презумпція невинності від їхньої простоти
А фокус в тому, що винними назначають саме їх! Такі собі стрілочники. І винними будуть, і терміни отримають, а ті, що накази віддавали зіскочать. Чомусь є в тому впевненість.
Тіпа очевидно, що виконували злочинний наказ і мали настучать на свого командира, а значить співучасники злочину. Але я їх розумію. сам такий
блд, з вибором клоуна у президенти і його прихвостнів до ВР, все навколо перетворюється на цирк
Напомнило анекдот про мерседес и каток: "Ну давай рассказывай, как обгонял, как подрезал".