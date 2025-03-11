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Чотирьом солдатам, які будували будинок для родичів командира, оголосили підозри на Тернопільщині. ФОТО

Чотирьом солдатам, які замість служби і армії  будували будинок для родичів командира військової частини, оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Замість служби в армії будували будинок родичам командира

За даними слідства,  четверо військових погодилися на незаконну пропозицію командира військової частини і замість служби в армії будували будинок для його близьких родичів на Хмельниччині.

 У той час солдатам нараховувалися передбачені законом грошові виплати. Загальна сума сягла близько 1 мільйона гривень.

Під час санкціонованих обшуків у військовій частині, у помешканнях командира і військовослужбовців, а також на об’єкті будівництва вилучено документацію та інші речові докази.

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Покарання для командира

Командиру оголошено підозру ще наприкінці 2024 року і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Наразі прокурори готують цивільний позов з метою відшкодування завданих державі збитків.

Солдати будували будинок замість служби в армії
Солдати будували будинок замість служби в армії
Солдати будували будинок замість служби в армії

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Автор: 

підозра (756) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+30
Солдатам підозри? Дивно якось. Тіпа командир їм - вперед воювати, а содати - "нє! ми будемо будувати твоєму родичу хату! Хто тут віддає накази? Ти чи ми?".
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11.03.2025 16:11
+22
Може то сон? Вщипніть мене!
Зробити винними солдатів?! Зелене божевілля вийшло з берегів....
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11.03.2025 16:18
+16
ну тут вибір у них був простий - або будувати їм котедж, або будувати собі бліндаж. А гроші тіж самі.
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11.03.2025 16:12
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Солдатам підозри? Дивно якось. Тіпа командир їм - вперед воювати, а содати - "нє! ми будемо будувати твоєму родичу хату! Хто тут віддає накази? Ти чи ми?".
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11.03.2025 16:11 Відповісти
Бойовий наказ на будівництво, не можна не виконати, ст. 403 ККУ.
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11.03.2025 16:14 Відповісти
Я ж про це і кажу. Звідки вони знали. Може це опорний пункт, замаскований під дачу.
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11.03.2025 16:20 Відповісти
Бункер связи, схрон ( запасной командный пункт)
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11.03.2025 17:44 Відповісти
Ну,генерал залужний не даром їздив в ВР,солдати раби а офіцери святі.
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11.03.2025 16:31 Відповісти
Зєрмаки головне не при чому.
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11.03.2025 16:36 Відповісти
Дяка тобі подоляцький, що сюди устаканився Залужного присунути.
Коли вибори, подоляк?
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11.03.2025 20:39 Відповісти
Військовослужбовець має право не виконувати злочинні накази.
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11.03.2025 16:41 Відповісти
Який злочин в наказі будувати опорний пункт, замаскований під дачу?
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11.03.2025 16:44 Відповісти
А був такий наказ? У кожного наказу є номер та дата і кимось підписаний. А це просто змова. Груповуха.
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11.03.2025 19:38 Відповісти
Наказ напевне був. Вони ж не просто зранку вскочили і побігли шось десь будувати в родича командира.
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12.03.2025 10:59 Відповісти
Они даже не вкурсе были, за что им деньги государство платило
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11.03.2025 19:42 Відповісти
Тіпа того, що були свідомі того, що отримували заробітну плату, за виконання службових обо'язків, свідомо невиконували їх. Не отримували, ні чого їм би небуло...
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11.03.2025 20:38 Відповісти
мародери та жлоби банкують..
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11.03.2025 16:11 Відповісти
солдати були "дезертирами в особо ізвращьонной формє" -

вони за своє дезертирство ще й гроші отримували

разом із їхнім командиром - ОДУ
"організоване дезертирське угруповання"

.
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11.03.2025 16:28 Відповісти
Таких десятки тисяч,якщо не більше
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Поверніть в ЗСУ БУДбати, командирам буде спокійніше.
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11.03.2025 16:12 Відповісти
ну тут вибір у них був простий - або будувати їм котедж, або будувати собі бліндаж. А гроші тіж самі.
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11.03.2025 16:12 Відповісти
але вони вибрали тюрму

.
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11.03.2025 16:29 Відповісти
ну так, перечекають пару років. Потім вийдуть на умовно-дострокове.
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11.03.2025 16:31 Відповісти
Нит. На фронте доплаты.
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11.03.2025 17:45 Відповісти
доплати не виправдовують ризиків, а щоб урівняти з ризиками, то треба до державних доплат ще додати свій патріотизм та принциповість, а це такі дефіцитні штуки, і далеко не у кожного вони є.
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11.03.2025 18:22 Відповісти
Брехня, вони будували укріп-район
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11.03.2025 16:16 Відповісти
Може то сон? Вщипніть мене!
Зробити винними солдатів?! Зелене божевілля вийшло з берегів....
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11.03.2025 16:18 Відповісти
Це божевілля було в головах 13 мільйонів хохлів, коли вони вибирали всяку ******* до влади.
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11.03.2025 16:25 Відповісти
Чого було? Таке не лікується...
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11.03.2025 16:26 Відповісти
То може вся справа в тому що божевілля лише в "хохлов" а в українців його не має! Та й на Рашці вся справа в кацапах котрі спочатку знищіли роССіян а тепер пруть на українців!!!
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11.03.2025 16:29 Відповісти
ущіпніть мене !
судять пересічного, простого солдата !

Гвалт !

судити треба тільки депутатів та прокурорів !
у простих людей презумпція невинності від їхньої простоти
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11.03.2025 16:32 Відповісти
Ті солдати лише виконавці наказів і розпоряджень! Питання, а вибір в них був? От чомусь сумнів, що вони могли заперечити тій пропозиції. Не знаю чому, але таки щось сумніваюсь, що той солдат міг сказати - ні, будувати не буду, хоч розстріляйте мене тут, перед строєм!
А фокус в тому, що винними назначають саме їх! Такі собі стрілочники. І винними будуть, і терміни отримають, а ті, що накази віддавали зіскочать. Чомусь є в тому впевненість.
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11.03.2025 16:40 Відповісти
Мабуть халтурили за це і отрпимал підозри
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11.03.2025 16:19 Відповісти
Виконували наказ командира!
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11.03.2025 16:30 Відповісти
Навіть не знаю як коментувати, бо вони отримали наказ командира проти якого нічого не мали, тож і звинувачення проти них дуже слизькі. Добрий адвокат доведе неправомірність звинувачень прокуратури по відношенню до солдат. Нехай спочатку командира посадять!!!
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11.03.2025 16:27 Відповісти
Це із серії не знали що в країні війна, тому не пішли в ТЦК оновить дані.
Тіпа очевидно, що виконували злочинний наказ і мали настучать на свого командира, а значить співучасники злочину. Але я їх розумію. сам такий
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11.03.2025 16:32 Відповісти
Так конституція на паузі, хто що хоче то і робе. Чи не так?
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11.03.2025 16:38 Відповісти
В світі діє право сили. Кацапи мають право вбивати та підкоряти інші народи, аналогічно ТЦК мають право ******* та бусифікувати громадян, а громадяни мають право чинити їм супротив. Хто сильніший - той і виходить переможцем
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11.03.2025 16:41 Відповісти
Но завжди виживає не сильніший, а той що краще пристосовується.
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11.03.2025 16:45 Відповісти
а наказ отримали в письмовій формі?
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11.03.2025 17:49 Відповісти
Ну а що прокурорам робити, командир приніс чемодан з доказами його невинності, а солдати ні
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11.03.2025 16:40 Відповісти
солдатам - підозри, командиру - підвищення

блд, з вибором клоуна у президенти і його прихвостнів до ВР, все навколо перетворюється на цирк
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11.03.2025 16:52 Відповісти
Стрілочники? І чому не можуть набрати штат в армію а тупо бусифікують?🤔
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11.03.2025 16:54 Відповісти
Солдат может не выполнить приказ командира части?
Напомнило анекдот про мерседес и каток: "Ну давай рассказывай, как обгонял, как подрезал".
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11.03.2025 16:54 Відповісти
Гарні ворода доречі. А командир ******** робити домашнє винце
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11.03.2025 16:56 Відповісти
забор заввишки 3 м і ворота, як у циган м.чернівці. то нам не в ЄС, а в рашку потрібно. де такі ворота є у Європі, може хтось розкаже?
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11.03.2025 17:17 Відповісти
Я мав підозру, що ******** оголошувачі підозр рано чи пізно остаточно єпануться!
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Командир просто сказал что это фортеця Бахмут, а не дом его сестры. А выплаты у них повышенные потому что они находятся в зоне боевых действий. А взрывы они не слышат просто потому что это специальные бесшумные американские ракеты которые взрываются без шума. А ещё он сказал этим бедным наивным солдатам чтобы они никому не говорили что Они получают боевые выплаты 100.000 в месяц. Потому что это Военная тайна, а за разглашение военной Тайны расстрел. В общем здесь не всё так однозначно.
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11.03.2025 18:13 Відповісти
Республіку Україна Зеленський з 2019 перетворив у "Королівство кривих дзеркал" - аки моськовія.
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11.03.2025 21:02 Відповісти
 
 