Чотирьом солдатам, які будували будинок для родичів командира, оголосили підозри на Тернопільщині. ФОТО

Чотирьом солдатам, які замість служби і армії будували будинок для родичів командира військової частини, оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Спецпрокуратури Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Замість служби в армії будували будинок родичам командира

За даними слідства, четверо військових погодилися на незаконну пропозицію командира військової частини і замість служби в армії будували будинок для його близьких родичів на Хмельниччині.

У той час солдатам нараховувалися передбачені законом грошові виплати. Загальна сума сягла близько 1 мільйона гривень.

Під час санкціонованих обшуків у військовій частині, у помешканнях командира і військовослужбовців, а також на об’єкті будівництва вилучено документацію та інші речові докази.

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Покарання для командира

Командиру оголошено підозру ще наприкінці 2024 року і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Наразі прокурори готують цивільний позов з метою відшкодування завданих державі збитків.







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