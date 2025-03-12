Росіяни масовано атакували БпЛА Дніпро, пошкоджено 10 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом!", - написав Лисак.

Він додав, що області ще є ворожі БпЛА.

Згодом Лисак повідомив, що атака російських безпілотників на Дніпро триває.

"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - розповів начальник ОВА.

Пізніше Лисак заявив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася.

Станом на 00:02 повідомляється, що пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо ввечері 11 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.

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