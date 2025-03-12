Росіяни масовано атакували БпЛА Дніпро, пошкоджено 10 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом!", - написав Лисак.
Він додав, що області ще є ворожі БпЛА.
Згодом Лисак повідомив, що атака російських безпілотників на Дніпро триває.
"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - розповів начальник ОВА.
Пізніше Лисак заявив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася.
Станом на 00:02 повідомляється, що пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.
Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.
Нагадаємо ввечері 11 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.
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посилає сигнал по Дніпру та по всій Україні
вже летять шахеди !
Мразота , коли ти вже зупинишся ?
Не буду про то то де грюкнуло й де я (все в місті), але на такій відстані часто-густо коли в фури колесо пробивая поруч - гучніше ніж прильот КР на іншому березі.
Але сьогодні чутно було навіть від мене. Спочатку ППО, а потім щось таки той... не колесо у фури