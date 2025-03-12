УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5402 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака на Дніпро 11 березня
10 818 13

Росіяни масовано атакували БпЛА Дніпро, пошкоджено 10 будинків, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури. Деталі згодом!", - написав Лисак.

Він додав, що  області ще є ворожі БпЛА.

Згодом Лисак повідомив, що атака російських безпілотників на Дніпро триває.

"На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків. Під завалами, ймовірно, люди. Інформацію уточнюємо", - розповів начальник ОВА.

Пізніше Лисак заявив, що інформація про людей під завалами після атаки БпЛА по Дніпру наразі не підтвердилася. 

Станом на 00:02 повідомляється, що пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Наслідки атаки на Дніпро 11 березня

Росіяни масовано атакували Дніпро безпілотниками

Внаслідок обстрілів Дніпра пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

Нагадаємо ввечері 11 березня російські війська запустили по Україні безпілотники.

Читайте: Армія РФ обстріляла 9 громад Сумщини: поранено одну людину, зруйновано приватний будинок

Автор: 

Дніпро (3253) обстріл (28212) Дніпропетровська область (3651) Дніпровський район (57) війна в Україні (3518)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Йо@аний кремлівський злочинець ,
посилає сигнал по Дніпру та по всій Україні
вже летять шахеди !
Мразота , коли ти вже зупинишся ?
показати весь коментар
11.03.2025 22:18
+3
24 години зупинки війни та 30 день припинення вогню 😿🤬🤔
показати весь коментар
11.03.2025 22:14
+3
Для сведения, длинный это Кривой Рог, а Днепр просто большой крупный город )
показати весь коментар
11.03.2025 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
24 години зупинки війни та 30 день припинення вогню 😿🤬🤔
показати весь коментар
11.03.2025 22:14 Відповісти
Йо@аний кремлівський злочинець ,
посилає сигнал по Дніпру та по всій Україні
вже летять шахеди !
Мразота , коли ти вже зупинишся ?
показати весь коментар
11.03.2025 22:18 Відповісти
Я нахожусь в Днепре и честно сказать я не слышал чтоб удар был, но Днепр длинный город.
показати весь коментар
11.03.2025 22:28 Відповісти
бережи себе.
показати весь коментар
11.03.2025 22:55 Відповісти
Для сведения, длинный это Кривой Рог, а Днепр просто большой крупный город )
показати весь коментар
11.03.2025 23:20 Відповісти
Ты считаешь 40 км города - Это коротко, Кривой Рог самый длинный город в Европе, Так что его приводить в пример неуместно
показати весь коментар
12.03.2025 02:04 Відповісти
Дніпро не довгий, він великий
Не буду про то то де грюкнуло й де я (все в місті), але на такій відстані часто-густо коли в фури колесо пробивая поруч - гучніше ніж прильот КР на іншому березі.
Але сьогодні чутно було навіть від мене. Спочатку ППО, а потім щось таки той... не колесо у фури
показати весь коментар
11.03.2025 23:25 Відповісти
Сам видел? Сбито 12 из 20.
показати весь коментар
11.03.2025 23:51 Відповісти
Щахеди почнуть в Дніпрі збивати тільки після того як вони влучать в синагогу...
показати весь коментар
12.03.2025 05:01 Відповісти
 
 