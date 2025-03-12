Наслідки нічної дронової атаки РФ на Дніпро: поранено людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
У ніч на 12 березня 2025 року ворог масовано атакував БпЛА місто Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші - ліквідовані.
На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.
Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Також пошкоджено житлові будинки.
Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.
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показати весь коментар12.03.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 0
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