Наслідки нічної дронової атаки РФ на Дніпро: поранено людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 березня 2025 року ворог масовано атакував БпЛА місто Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші - ліквідовані.

На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.

Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Також пошкоджено житлові будинки.

Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.