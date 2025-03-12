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Новини Фото Атака на Дніпро 11 березня
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Наслідки нічної дронової атаки РФ на Дніпро: поранено людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 березня 2025 року ворог масовано атакував БпЛА місто Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші - ліквідовані.

На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.

Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Також пошкоджено житлові будинки.

Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків.

Також читайте: 12 з 20 безпілотників збили над Дніпропетровщиною, - ОВА

наслідки атаки на Дніпро 12 березня 2025 року
наслідки атаки на Дніпро 12 березня 2025 року
наслідки атаки на Дніпро 12 березня 2025 року
наслідки атаки на Дніпро 12 березня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро, є руйнування інфраструктури.

Автор: 

Дніпро (3253) ДСНС (5085) Дніпропетровська область (3651) Дніпровський район (57)


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Я не вчу писати журналістів, але все ж таки є різниця між словами "безпілотники рф атакували місто" та "російські війська атакували місто". Це не одне і те ж!
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12.03.2025 08:47 Відповісти
 
 