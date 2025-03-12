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Новини Фото Викриття колаборантів Поширення інформації про ЗСУ
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Встановив камеру з доступом для ворога на даху власного будинку: викрито мешканця Хмельниччини, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки на Хмельниччині. Він шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про ворожого поплічника відомо?

Як зазначається, за даними військової контррозвідки СБУ, фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавала геолокацію ЗСУ: на Херсонщині інформаторці російського "куратора" Кастюкевича присудили 11 років тюрми, - СБУ

зрадник з Хмельниччини
зрадник з Хмельниччини

"В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону", - наголошують у СБУ.

Для цього зрадник обладнав "спостережний пункт" прямо у власному будинку, який розташовано поблизу режимного об’єкта ЗСУ.

Встановив на даху камеру з доступом для РФ

Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського гру.

Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) біля місцевого ТЦК.

"Щоб здійснити теракт, зрадник отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з "підручних" засобів та мобільного телефону", - додають у СБУ.

Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі.

У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як "зайвого свідка".

Як зловмисника затримали?

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його, запобігши злочинам. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру. Також у нього виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.

Також читайте: Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: у Миколаєві чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12772) шпигунство (984) аеродром (299) колабораціонізм (1157) Хмельницька область (49)


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Топ коментарі
+16
Боже,скільки ще такої нечисті на нашій багатостраждальній землі!(((
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12.03.2025 10:29
+8
Засунуть ему эту камеру в анальное отверстие, с доступом в быдлостан и пусть они ежедневно смотрят оттуда прямые передачи.
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12.03.2025 10:33
+6
сказали А, то кажіть і Б: випещеної комуняками із зброду сирисири переселеної жеброти із дюрок ерефійських у хати розкуркулених бо ґаздами були...
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12.03.2025 10:43
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Боже,скільки ще такої нечисті на нашій багатостраждальній землі!(((
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12.03.2025 10:29 Відповісти
сказали А, то кажіть і Б: випещеної комуняками із зброду сирисири переселеної жеброти із дюрок ерефійських у хати розкуркулених бо ґаздами були...
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12.03.2025 10:43 Відповісти
Йому 30 років, яке срср,просто тупе, аморальне чмо, хіба що нащадок батьків совкодрочерів...
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12.03.2025 11:06 Відповісти
із пробірки виліз значить чи вважаєте, що віслюк, що народився у конюшні із арабськими скакунами теж мерин?
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12.03.2025 11:10 Відповісти
Засунуть ему эту камеру в анальное отверстие, с доступом в быдлостан и пусть они ежедневно смотрят оттуда прямые передачи.
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12.03.2025 10:33 Відповісти
Там пів Старкону вата
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12.03.2025 10:35 Відповісти
мразь смердюча! Як же ж хочеться хоч раз побачити як таку гидоту стратять при намаганні "втекти" !!!!
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12.03.2025 11:08 Відповісти
Скільки цієї мерзоти і незалено від регіону ,тільки фізичне знищення зупинить цю заразу ,а телеграм канали не можна вичислити по яких ворог вербує бидло ?
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12.03.2025 11:09 Відповісти
Скільки цієї мерзоти в залежності від регіону..
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12.03.2025 11:11 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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12.03.2025 11:18 Відповісти
Щоб більше такого не було, потрібно вносити до кримінального закону, а то наші так звані проросіянські суди ще й відпускають цих росіянських шпигунів!
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12.03.2025 11:22 Відповісти
Сирійці, одразу на місці, вирішують Суд на зрадником!
А в Україні, упродовж 10 років московської війни, провладними з Урядового кварталу, проводиться мляве судочинство=торгівля, над зрадниками та убивцями, щоб потім, усі вони, опинилися на території московії! Мертвечук, Бай, Мехеда, беркутня, …..та ще сотні, їм подібним!
Пильнуймо Україну від привладної зради!
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12.03.2025 11:44 Відповісти
 
 