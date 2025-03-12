До трьох місяців підготовки: Міноборони про навчання за програмою "Контракт 18-24". ІНФОГРАФІКА
У рамках реалізації експериментального проєкту "Контракт 18-24" підготовка громадян, залучених на військову службу, відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої становить до 3 місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.
Відповідно до встановлених стандартів, підготовка військовослужбовців відбувається за чітким порядком та передбачає
Три послідовні рівні:
- базова загальновійськова підготовка (БЗВП);
- фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю (ВОС);
- курс адаптації.
БЗВП є обов’язковою для осіб без попереднього військового досвіду та спрямована на набуття первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби. Підготовка триває 1.5 місяці за програмою, затвердженою Головнокомандувачем ЗС України.
Навчання здійснюється у військових частинах з належною матеріально-технічною базою, а за умови відсутності необхідних умов – в навчальних центрах. Військовослужбовці навчаються у взводах по 25-30 осіб під керівництвом досвідчених інструкторів, офіцерів та сержантів бойових підрозділів.
Фахова підготовка готує військовослужбовців до виконання специфічних завдань відповідно до обраної військово-облікової спеціальності.
Програми розробляються органом військового управління та адаптована під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводиться у військових частинах із належним обладнанням або у навчальному центрі, із залученням кваліфікованих інструкторів та бойових офіцерів.
Курс адаптації спрямований на вдосконалення навичок узгоджених дій у складі малих тактичних груп в умовах напруженої психологічної напруги бойових дій. Програма навчання розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни і затверджена начальником Генерального штабу ЗСУ.
Курс триває 14 діб та проводиться безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки. Навчання здійснюється під керівництвом інструкторів, офіцерів та сержантів з бойовим досвідом.
Оперативне командування забезпечує щоденний контроль процесу підготовки. Додатково моніторинг можуть здійснювати органи військового управління та Генштаб ЗСУ за рішенням керівництва.
"Таким чином повний цикл підготовки військовослужбовців триває до 3 місяців. Критично важливо: участь військовослужбовців у бойових діях без проходження визначених видів підготовки категорично забороняється!", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
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Куди зникли гроші за підписання контракту? Вже не будуть виплачувати?
Козаки- люди , на якими владу мали тільки безпосердні військові командири,яких вони обирали. Добровільно-контрактна участь . Гетьмана обирали на виборах .
Рекрути - система комплектування регулярного війська в Московії з податних верств населення ,часто кріпаків - на 20-25 років . Не мали жодних прав.
Для мислячих людей є привід замислитися