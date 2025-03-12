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Новини Фото Контракт 18-24
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До трьох місяців підготовки: Міноборони про навчання за програмою "Контракт 18-24". ІНФОГРАФІКА

У рамках реалізації експериментального проєкту "Контракт 18-24" підготовка громадян, залучених на військову службу, відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої становить до 3 місяців. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Підготовка громадян за програмою Контракт 18-24

Відповідно до встановлених стандартів, підготовка військовослужбовців відбувається за чітким порядком та передбачає

Три послідовні рівні:

  • базова загальновійськова підготовка (БЗВП);
  • фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю (ВОС);
  • курс адаптації.

БЗВП є обов’язковою для осіб без попереднього військового досвіду та спрямована на набуття первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби. Підготовка триває 1.5 місяці за програмою, затвердженою Головнокомандувачем ЗС України.

Навчання здійснюється у військових частинах з належною матеріально-технічною базою, а за умови відсутності необхідних умов – в навчальних центрах. Військовослужбовці навчаються у взводах по 25-30 осіб під керівництвом досвідчених інструкторів, офіцерів та сержантів бойових підрозділів.

Підготовка громадян за програмою Контракт 18-24

Фахова підготовка готує військовослужбовців до виконання специфічних завдань відповідно до обраної військово-облікової спеціальності.

Програми розробляються органом військового управління та адаптована під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводиться у військових частинах із належним обладнанням або у навчальному центрі, із залученням кваліфікованих інструкторів та бойових офіцерів.

Підготовка громадян за програмою Контракт 18-24

Дивіться: Перші військовослужбовці за контрактом "18-24" склали присягу. ФОТОрепортаж

Курс адаптації спрямований на вдосконалення навичок узгоджених дій у складі малих тактичних груп в умовах напруженої психологічної напруги бойових дій. Програма навчання розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни і затверджена начальником Генерального штабу ЗСУ.

Курс триває 14 діб та проводиться безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки. Навчання здійснюється під керівництвом інструкторів, офіцерів та сержантів з бойовим досвідом.

Підготовка громадян за програмою Контракт 18-24

Оперативне командування забезпечує щоденний контроль процесу підготовки. Додатково моніторинг можуть здійснювати органи військового управління та Генштаб ЗСУ за рішенням керівництва.

"Таким чином повний цикл підготовки військовослужбовців триває до 3 місяців. Критично важливо: участь військовослужбовців у бойових діях без проходження визначених видів підготовки категорично забороняється!", - наголосили у відомстві.

Дивіться: "Контракт 18-24": перші добровольці отримали виплати. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Автор: 

Міноборони (7306) військові навчання (2775) мобілізація (3023)


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Практично те саме, що вже кілька років? Щось змінилося?
Куди зникли гроші за підписання контракту? Вже не будуть виплачувати?
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12.03.2025 13:42 Відповісти
Козаччина чи Рекрутчина ?

Козаки- люди , на якими владу мали тільки безпосердні військові командири,яких вони обирали. Добровільно-контрактна участь . Гетьмана обирали на виборах .

Рекрути - система комплектування регулярного війська в Московії з податних верств населення ,часто кріпаків - на 20-25 років . Не мали жодних прав.

Для мислячих людей є привід замислитися
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12.03.2025 14:23 Відповісти
 
 