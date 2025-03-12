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Намагався переправити призовників до ЄС: в Житомирській області затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Затримано організатора переправлення призовників через кордон в ЄС

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити трьох призовників через державний кордон України для нелегального переселення до ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Затримано організатора переправлення призовників через кордон в ЄС

Як зазначається, затриманий чоловік планував доставити трьох осіб з Києва до прикордоння, оминаючи контрольні пости. Вартість нелегальної подорожі для жителів Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей була значною. Однак його автомобіль було зупинено прикордонниками на Житомирщині.

В ході затримання у водія було вилучено грошові кошти, мобільний телефон та автівку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. "Пасажирів" було оштрафовано за порушення прикордонного законодавства.

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Затримано організатора переправлення призовників через кордон в ЄС

Операція була проведена в рамках кримінального провадження за статтею 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Розслідування триває, і встановлюється коло осіб, причетних до організації нелегальної діяльності.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) Євросоюз (13313) ухилянти (872) Житомирська область (1255)


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Переселення народів - колись це вже проходили
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12.03.2025 13:35 Відповісти
свабоду патріотам -інтурістам зеленськава!
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12.03.2025 13:40 Відповісти
Іпсо? Чи службова недбалість .
Знову хочуть очорнити славетних чиновників найдемокоатичної країни Мрій
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12.03.2025 13:40 Відповісти
 
 