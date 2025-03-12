Намагався переправити призовників до ЄС: в Житомирській області затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити трьох призовників через державний кордон України для нелегального переселення до ЄС.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, затриманий чоловік планував доставити трьох осіб з Києва до прикордоння, оминаючи контрольні пости. Вартість нелегальної подорожі для жителів Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей була значною. Однак його автомобіль було зупинено прикордонниками на Житомирщині.
В ході затримання у водія було вилучено грошові кошти, мобільний телефон та автівку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. "Пасажирів" було оштрафовано за порушення прикордонного законодавства.
Операція була проведена в рамках кримінального провадження за статтею 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Розслідування триває, і встановлюється коло осіб, причетних до організації нелегальної діяльності.
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