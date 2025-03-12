Від 8 до 11 тис. доларів до ЄС: на Закарпатті ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон до ЄС, організатору загрожує до дев’яти років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.





Встановлено, що організатор схеми залучав клієнтів через особисті зв'язки та пропонував послуги з нелегального перетину кордону до Угорщини та Румунії за суму від 8 до 11 тисяч доларів США. У "пакет послуг" входили доставка до місця перетину, проживання та переправлення через "зелений кордон".

Під час спецоперації правоохоронці виявили місце тимчасового збору клієнтів у одному з сіл Закарпатської області. Там перебували особи, які готувалися до нелегального перетину кордону.

Зловмисника затримали на Закарпатті. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон та 9 500 доларів США.

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Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації нелегальних переправлень.

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