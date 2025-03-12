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Від 8 до 11 тис. доларів до ЄС: на Закарпатті ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон до ЄС, організатору загрожує до дев’яти років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті ліквідовано канал нелегального переправлення осіб через кордон
На Закарпатті ліквідовано канал нелегального переправлення осіб через кордон

Встановлено, що організатор схеми залучав клієнтів через особисті зв'язки та пропонував послуги з нелегального перетину кордону до Угорщини та Румунії за суму від 8 до 11 тисяч доларів США. У "пакет послуг" входили доставка до місця перетину, проживання та переправлення через "зелений кордон".

Під час спецоперації правоохоронці виявили місце тимчасового збору клієнтів у одному з сіл Закарпатської області. Там перебували особи, які готувалися до нелегального перетину кордону.

Зловмисника затримали на Закарпатті. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон та 9 500 доларів США.

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На Закарпатті ліквідовано канал нелегального переправлення осіб через кордон
На Закарпатті ліквідовано канал нелегального переправлення осіб через кордон
На Закарпатті ліквідовано канал нелегального переправлення осіб через кордон

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації нелегальних переправлень.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) ухилянти (872) Закарпатська область (2044)


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Цікаво а яким каналом будуть переправляти Зелю в Ізраїль, після підписання ним капітуляції на умовах пуйла?
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12.03.2025 17:21 Відповісти
переправлення через "зелений кордон" Джерело: https://censor.net/ua/p3540781

Класно сказано!
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12.03.2025 17:23 Відповісти
Від 8 до 11 тис. доларів до ЄС: на Закарпатті ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон Джерело: https://censor.net/ua/p3540781

А чего незаконного? Границы во время войны на выезд незаконно закрывать, если что. Это на въезд они должны закрываться.
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12.03.2025 17:24 Відповісти
За даними Євростату станом на 31.12.24 майже 4.3 млн громадян виїхали з України до ЄС. Зростає частка чоловіків -на початок січня вона становила 23.1％, а весною 2023 року - 18.8%.
Тобто за не повні 10 міс. 2024 року з України до ЄС виїхало 184 900 чоловіків.
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12.03.2025 17:41 Відповісти
Мабуть зараз через кордон цигарки не носять. Вигідніше ухилянтів водити.
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12.03.2025 17:42 Відповісти
Какие сигареты? Я уже все велосипеды перегнал (с) 😆
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12.03.2025 17:49 Відповісти
Билл клинтон был президент так себе ...
Но, В ответ всем у него на столе стояла табличка - " ... это экономика, глупыш... "

Несмотря кто кого поимел в овальном кабинете, я за клинтона!
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12.03.2025 17:47 Відповісти
Московіти, окупанти зовнішні для Українців, о це лайно, окупант внутрішній!!
Суддям з прокурорськими забава і додаткові гроші на рахунки, а злочинцям, строго вкажуть, щоб зібрали гроші для відкупу! І щуку, кинули у річку!
Сирійці, проводять покарання таких злочинців, коротко і дієво!!
А в Україні, одні саботажників з урядового кварталу, гончарук+шмигаль з групою осіб, чисельністю, до посиленого батальйону, з 2019 року, відсиджують геморой….і лупають очима!!
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12.03.2025 18:41 Відповісти
 
 