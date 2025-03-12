Від 8 до 11 тис. доларів до ЄС: на Закарпатті ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон до ЄС, організатору загрожує до дев’яти років ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що організатор схеми залучав клієнтів через особисті зв'язки та пропонував послуги з нелегального перетину кордону до Угорщини та Румунії за суму від 8 до 11 тисяч доларів США. У "пакет послуг" входили доставка до місця перетину, проживання та переправлення через "зелений кордон".
Під час спецоперації правоохоронці виявили місце тимчасового збору клієнтів у одному з сіл Закарпатської області. Там перебували особи, які готувалися до нелегального перетину кордону.
Зловмисника затримали на Закарпатті. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон та 9 500 доларів США.
Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.
Розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації нелегальних переправлень.
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Класно сказано!
А чего незаконного? Границы во время войны на выезд незаконно закрывать, если что. Это на въезд они должны закрываться.
Тобто за не повні 10 міс. 2024 року з України до ЄС виїхало 184 900 чоловіків.
Но, В ответ всем у него на столе стояла табличка - " ... это экономика, глупыш... "
Несмотря кто кого поимел в овальном кабинете, я за клинтона!
Суддям з прокурорськими забава і додаткові гроші на рахунки, а злочинцям, строго вкажуть, щоб зібрали гроші для відкупу! І щуку, кинули у річку!
Сирійці, проводять покарання таких злочинців, коротко і дієво!!
А в Україні, одні саботажників з урядового кварталу, гончарук+шмигаль з групою осіб, чисельністю, до посиленого батальйону, з 2019 року, відсиджують геморой….і лупають очима!!