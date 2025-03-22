Зеленський відвідав командний пункт 59-ї бригади безпілотних систем. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, командир 59-ї ОШББС Богдан Шевчук доповів про обстановку в смузі відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами.

Окремо глава держави заслухав доповідь про застосування безпілотних систем, засобів РЕБ, роботизованих комплексів. Бригада має власне виробництво цих систем та активно впроваджує інноваційні технології.

Також Зеленський відзначив присутніх воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і передав нагороди іншим військовослужбовцям бригади.

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"Дякую за цю можливість нагородити вас особисто, подякувати від України, від усіх українців. Дякую за захист нашої держави - за те, що стоїте стійко, міцно. Ми бажаємо здоров’я вашим рідним, близьким - це дуже важливо, - вам усім. Бажаємо перемоги. Дякую за службу", - сказав президент.











Глава держави також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема, ішлося про набір і навчання нових пілотів, а також про думки військових щодо необхідних гарантій безпеки для України. Командири озвучили потреби в окремих типах озброєння й техніки.