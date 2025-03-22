Зеленський відвідав командний пункт 59-ї бригади безпілотних систем. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, командир 59-ї ОШББС Богдан Шевчук доповів про обстановку в смузі відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами.
Окремо глава держави заслухав доповідь про застосування безпілотних систем, засобів РЕБ, роботизованих комплексів. Бригада має власне виробництво цих систем та активно впроваджує інноваційні технології.
Також Зеленський відзначив присутніх воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і передав нагороди іншим військовослужбовцям бригади.
"Дякую за цю можливість нагородити вас особисто, подякувати від України, від усіх українців. Дякую за захист нашої держави - за те, що стоїте стійко, міцно. Ми бажаємо здоров’я вашим рідним, близьким - це дуже важливо, - вам усім. Бажаємо перемоги. Дякую за службу", - сказав президент.
Глава держави також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема, ішлося про набір і навчання нових пілотів, а також про думки військових щодо необхідних гарантій безпеки для України. Командири озвучили потреби в окремих типах озброєння й техніки.
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Закортіло всмак покомандувати?
ненавидить пів країни, пів карїни готовить вила
як же тхне ******* риганиною, ****!
кому оплатили послуги фотосесії?
смокталкє кіріла тімощєгко?
Всі криком кричати повині, негайно штовхати . Діло термінове
мінами метер на метер і через своїх кротів зробили що б наступ був саме там. Як що
зелень хоче знайти зрадника то хай подивиться в дзеркало.
Знову той клятий дрескод!
Як же мене бісить це недолуге, яке навіть мінімальних вимог (як той самий дрескод) виконати не може!
Верховний Головнокомандувач (Господи, прости) в районі бойових дій не в однострої, а в моднявих шмотках а-ля "мілітарі стайл"
Президент країни на міжнародних зустрічах не в костюмі класичного покрою, а в модних шмотках а-ля "мілітарі стайл"...
Ну а те, що воно меле ротом (особливо "від себе", експромтом) - то, мабуть, лягає на стіл трампону, як посібник. Стиль "дичини", що несеться від цих двох, приблизно однаковий...
На міжнародному рівні показує, що у країні війна - блін ... що Вам не так ?
Згадайте що було до війни - їздив на візити згідно дрес-коду.
До речі, Порошенко теж не був "кадровим військовим, але до військових їздив в однострої з відповідними розпізнавальними знаками (є безліч фото цього). А в кабінетних спілкуваннях міг бути в костюмі.
Ну а про міжнародний рівень, то порівняйте фото того ж Черчиля під час високих зустрічей в часи Другої Світової, і найвеличнішого, якого намагаються усілякі "позитивні" з Черчилем порівнювати.
Є правила, які можна змінити, а які треба виконувати. І дрескод на міжнародній арені не бонектіком встановлений і не йому його змінювати.
Головнокомандуючий - військова.
Порошенко служив. Потім йому, мабуть, на держ. службі підвищували звання.
Король Британії прийняв Зеленського і зробив фото. І не ображався.
Виявляється сміливі вчинки "боневтіка" нормально заходять на міжнародній арені, бо він ... займає посаду Президента. І не ображаються.
Трумп чи Венс вже відкрито визнали, що вони влаштували Зеленському провокацію в Овальному кабінеті. Ііі ... зганьбилися на увесь Світ.
Заступник - цивільна посада, начальника штабу - військова (за твоєю ж анологією). Але посміявся, дякую.
Стосовно зустрічи з Його Величністю, то тут, скорш за все, була політична доцільність (в пику трампону), як то свого часу сталося з прийняттям Туреччини в НАТО та Угорщини в ЄС та НАТО.
Ну а про сприйняття ЗЕ! на міжнародній арені однозначно відповісти не можу, але тенденція на переключення спілкування з янєлоха на дєрьмака може натякати на втрату авторитету ЗЕ! Канфетно-квітковий період бурхливих оплесків закінчився ще у 2022-му році. Всі очикували дій, а були лише слова.
Якось так...
У нас після 1991 була якась дивна система перегляду звань у резервістів.
Верховний - політична посада.
Заступниця МО - цивільна, Чорногоренко, здається. Умеров - офіцер ?
Нач. ГШ, Головний тощо, військові.
Яка доцільність ? Зеленський так вже 3 роки їздить і більшість нормально сприймають.
Рашисти у Києві ?
Відповідно до законів України, які приводили у відповідність до стандартів НАТО свого часу, посада Міністра оборони - посада цивільної особи, а не військового. Скорше за все, там розписано які заступники/радники повинні бути цивільними, а які можуть бути військовими.
Доцільність - політична. У випадку з UK - відповідь на демарши трампона стосовно Європи (це як один з можливих варіантів, який мені здається цілком ймовірним).
Ну а те, що боневтік їздить так вже 3 роки, то так підняло рейтинги України на міжнародній арені, що вже європейським партнерам (та навіть Китаю) доводиться нагадувати принцип перемовин, що був при "клятому баризі": нічого про Україну без України.
До чого тут рашисти? І то є заслуга не влади, а ЗСУ.
Дії - це, в першу чергу, дотримання демократичних цінностей, а також боротьба з корупцією. Про це все спочатку натякали дуже легко, потім жорсткіше, а зараз вже відкритим текстом говорять. І які дії Банкової? Кладуть на такі вимоги те, чим янєлох імітував гру на піваніні. І після цього чекати позитивних проривів з боку західних партнерів по відношенню до влади (і, на жаль, України, бо влада представляє державу, а решті - зась) - якось малоймовірно.
Якось так.
Богдан Шевчук "уславивсь" тим, що послав на смерть начальника розвідки бригади, який намагавсь заперечувати безглуздим наказам та смертям особового складу. Послав у штурм, з якого той не повернувсь.
Жоден злочин Богдана Шевчука не був покараний. Після скандалів Сирський прислав "перевірку", яка звісно "не знайшла підтверджень". Душогуб продовжує командувати. А президент їздити піаритись на його тлі. Верховний Головнокомандувач дупля не відбиває до кого його везуть і що взагалі відбувається в армії. Лише позує на камери.
Агент Козир не спить…
Я взагалі підозрюю що зробили йому для фотосесії якийсь шалаш на кіностудії ім. Довженко і назвали це штабом.