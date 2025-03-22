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Новини Фото Зеленський на фронті
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Зеленський відвідав командний пункт 59-ї бригади безпілотних систем. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, командир 59-ї ОШББС Богдан Шевчук доповів про обстановку в смузі відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами.

Окремо глава держави заслухав доповідь про застосування безпілотних систем, засобів РЕБ, роботизованих комплексів. Бригада має власне виробництво цих систем та активно впроваджує інноваційні технології.

Також Зеленський відзначив присутніх воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і передав нагороди іншим військовослужбовцям бригади.

Також читайте: Зеленський прибув на Донеччину та заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку (оновлено). ВIДЕО

"Дякую за цю можливість нагородити вас особисто, подякувати від України, від усіх українців. Дякую за захист нашої держави - за те, що стоїте стійко, міцно. Ми бажаємо здоров’я вашим рідним, близьким - це дуже важливо, - вам усім. Бажаємо перемоги. Дякую за службу", - сказав президент.

Зеленський на Донбасі
Зеленський на Донбасі
Зеленський на Донбасі
Зеленський на Донбасі
Зеленський на Донбасі

Глава держави також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема, ішлося про набір і навчання нових пілотів, а також про думки військових щодо необхідних гарантій безпеки для України. Командири озвучили потреби в окремих типах озброєння й техніки.

Автор: 

Зеленський Володимир (23659) Донецька область (8302) Сили безпілотних систем (87)


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Топ коментарі
+16
Значно оптимістичнішою була б новина: "Зеленський відвідав Умєрова і Єрмака у буцегарні та принагідно пригледів камеру і для себе".
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22.03.2025 16:41
+15
Що там гарного? Купа народу, замість бойової роботи, зайняті організацією "вояжу" цих мутнорилих тіпочків...
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22.03.2025 17:20
+13
Дуже добре, чотирижди ухилянт ,той хто все своє свідоме життя займався висьміюванням України на догоду рашиським політтехнологам ,тепер верховний головнокомандувач.
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22.03.2025 16:41
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Зеленський відвідав командний пункт

Закортіло всмак покомандувати?
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22.03.2025 16:25 Відповісти
кловнов я був до війни, а тепер за мною сила
ненавидить пів країни, пів карїни готовить вила
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22.03.2025 16:30 Відповісти
А хутін знає що зебіл там ? Мабуть сьогодні тиша
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22.03.2025 16:29 Відповісти
Хтось до виборів готується?
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22.03.2025 16:36 Відповісти
Дописувачі цензору…
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22.03.2025 16:42 Відповісти
Цікаво чи приб'ють оце лайно яке на укрсайті обзиває українських військових....
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22.03.2025 16:42 Відповісти
Навряд чи ...
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22.03.2025 16:45 Відповісти
Andrew звісно що приберуть, але щоб прискорити процес потрібно таке поміщати у "спам", тоді модератор швидше побачить.
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22.03.2025 17:37 Відповісти
будь який військовослужбовець повинен затримати або знищити зрадника? чи ні?
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22.03.2025 18:32 Відповісти
Ваньок, бояри нема - скебенізіруйся на хрін.
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22.03.2025 16:44 Відповісти
Дуже добре, чотирижди ухилянт ,той хто все своє свідоме життя займався висьміюванням України на догоду рашиським політтехнологам ,тепер верховний головнокомандувач.
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22.03.2025 16:41 Відповісти
Значно оптимістичнішою була б новина: "Зеленський відвідав Умєрова і Єрмака у буцегарні та принагідно пригледів камеру і для себе".
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22.03.2025 16:41 Відповісти
Або зеленський відправився до пекла, слідом за умеровим і єрмаком. Їх там чорти давно ждуть.
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24.03.2025 07:17 Відповісти
Гарна новина - Президент на позиціях бойової бригади - "зради" нема ... хоча комусь дуже хочеться
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22.03.2025 16:46 Відповісти
Що там гарного? Купа народу, замість бойової роботи, зайняті організацією "вояжу" цих мутнорилих тіпочків...
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22.03.2025 17:20 Відповісти
Гарна новина в тому, що по позиціям цієї бригади припинився обстріл на час візиту зеленої нежиті. Погана новина, ніхто з бійців ЗСУ не наважився пристрелити ту патороч.
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24.03.2025 07:20 Відповісти
Навіщо тратити кулю? Завести в окоп, взяти за сраку і підняти над бруствером. Єдина і остання користь від нього: ворожий снайпер витратить кулю, як могла би влучити у справжнього нашого Воїна.
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24.03.2025 12:58 Відповісти
А де ж потужний бронежилет?
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22.03.2025 16:57 Відповісти
в очах
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22.03.2025 17:21 Відповісти
Ці очі розгледіли "мир" десь там у ху#ла, не варто їх недооцінювати.
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22.03.2025 17:24 Відповісти
я про зіниці які в темноті світитсь будуть, але Ви також не менш праві.
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22.03.2025 17:26 Відповісти
І не боїться ж, падло, що хтось по яйцях з носаря вріже.
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22.03.2025 17:23 Відповісти
ой 🤡 сцицяааа ....
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22.03.2025 19:45 Відповісти
До речі, нормальний бронежилет.
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23.03.2025 10:51 Відповісти
Міг би вже весь комплект вдягнути, йому ж не цілий день його носити.
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23.03.2025 12:22 Відповісти
А його взагалі хтось носить ? Я не у війську, тому не знаю. На відео за 3 роки може 2 рази бачив.
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23.03.2025 15:39 Відповісти
світ, кращий вид, ракурс, що там ще у фото бізнесі?
як же тхне ******* риганиною, ****!
кому оплатили послуги фотосесії?
смокталкє кіріла тімощєгко?
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22.03.2025 16:59 Відповісти
Пусть уже примут дату когда выборы и в открытую готовятся )) А скорее всего будут Дию проталкивать ))
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22.03.2025 17:02 Відповісти
Негайно міняйте дислокацію...а зробіть ритул очищення від нечистого бідоносця....бо будуть проблеми
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22.03.2025 17:05 Відповісти
В рамках передвиборчої кампанії буратінка почав об'їжджати військових на фронті. А щоби усе пішло за планом, у ВР штовхають закон про застосування вогнепалу проти мітингуючих на вулиці.
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22.03.2025 17:21 Відповісти
Змінюйте розташування пункту.
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22.03.2025 17:24 Відповісти
100 % !!
Всі криком кричати повині, негайно штовхати . Діло термінове
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22.03.2025 17:30 Відповісти
Мразюки! Єрмак підбирається до координат центру керування??
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22.03.2025 17:28 Відповісти
Якщо у ОПі взнали точне місце знаходження КП - змінювати треба локацію. Зеленський сам на прес-конференції визнав що десь є зрадник біля нього словами "рашисти знали про план контр-наступу ще до його початку" , але нікого так й не заарештували, виходить зрадник й досі десь поруч. Змінюйте локацію.
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22.03.2025 17:34 Відповісти
То західні партнери.
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23.03.2025 10:52 Відповісти
Не тільки знали про план ,а навіть напрямок головного удару ,набудували там укріплень,засіяли
мінами метер на метер і через своїх кротів зробили що б наступ був саме там. Як що
зелень хоче знайти зрадника то хай подивиться в дзеркало.
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23.03.2025 18:40 Відповісти
Когда у зеликуколда проёбы в Украине он всегда прётся на фронт чтобы спустить пар, типо он с народом... обосранный говнокомандующий...
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22.03.2025 17:53 Відповісти
ДРЕСКОД!!!!
Знову той клятий дрескод!
Як же мене бісить це недолуге, яке навіть мінімальних вимог (як той самий дрескод) виконати не може!

Верховний Головнокомандувач (Господи, прости) в районі бойових дій не в однострої, а в моднявих шмотках а-ля "мілітарі стайл"
Президент країни на міжнародних зустрічах не в костюмі класичного покрою, а в модних шмотках а-ля "мілітарі стайл"...

Ну а те, що воно меле ротом (особливо "від себе", експромтом) - то, мабуть, лягає на стіл трампону, як посібник. Стиль "дичини", що несеться від цих двох, приблизно однаковий...
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22.03.2025 17:55 Відповісти
Він не кадровий військовий, тому однострій не носить. Усе вірно тут.
На міжнародному рівні показує, що у країні війна - блін ... що Вам не так ?
Згадайте що було до війни - їздив на візити згідно дрес-коду.
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23.03.2025 10:55 Відповісти
Він - Верховний Головнокомандувач. Це - військова посада.
До речі, Порошенко теж не був "кадровим військовим, але до військових їздив в однострої з відповідними розпізнавальними знаками (є безліч фото цього). А в кабінетних спілкуваннях міг бути в костюмі.

Ну а про міжнародний рівень, то порівняйте фото того ж Черчиля під час високих зустрічей в часи Другої Світової, і найвеличнішого, якого намагаються усілякі "позитивні" з Черчилем порівнювати.

Є правила, які можна змінити, а які треба виконувати. І дрескод на міжнародній арені не бонектіком встановлений і не йому його змінювати.
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23.03.2025 11:17 Відповісти
Верховний - політична посада.
Головнокомандуючий - військова.
Порошенко служив. Потім йому, мабуть, на держ. службі підвищували звання.
Король Британії прийняв Зеленського і зробив фото. І не ображався.
Виявляється сміливі вчинки "боневтіка" нормально заходять на міжнародній арені, бо він ... займає посаду Президента. І не ображаються.
Трумп чи Венс вже відкрито визнали, що вони влаштували Зеленському провокацію в Овальному кабінеті. Ііі ... зганьбилися на увесь Світ.
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23.03.2025 14:28 Відповісти
військові звання запасу підвищувалися офіцерам за умови перепідготовки (їх ще "партизанами" називали свого часу). У пороха - лише строкова служба і, навіть якщо він звільнився старшиною, то ніхто йому звання в запасі не підвищував, оскільки військова і державна служби не тотожні.

Заступник - цивільна посада, начальника штабу - військова (за твоєю ж анологією). Але посміявся, дякую.

Стосовно зустрічи з Його Величністю, то тут, скорш за все, була політична доцільність (в пику трампону), як то свого часу сталося з прийняттям Туреччини в НАТО та Угорщини в ЄС та НАТО.

Ну а про сприйняття ЗЕ! на міжнародній арені однозначно відповісти не можу, але тенденція на переключення спілкування з янєлоха на дєрьмака може натякати на втрату авторитету ЗЕ! Канфетно-квітковий період бурхливих оплесків закінчився ще у 2022-му році. Всі очикували дій, а були лише слова.

Якось так...
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23.03.2025 15:50 Відповісти
Ющенко закінчив політичну кар"єру у званні капітана. Строкову при Союзі - сержантом.
У нас після 1991 була якась дивна система перегляду звань у резервістів.

Верховний - політична посада.
Заступниця МО - цивільна, Чорногоренко, здається. Умеров - офіцер ?
Нач. ГШ, Головний тощо, військові.

Яка доцільність ? Зеленський так вже 3 роки їздить і більшість нормально сприймають.

Рашисти у Києві ?
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24.03.2025 18:07 Відповісти
Президент - політична, а Верховний Головнокомандувач - військова. До того ж він є ще й Головою РНБО. Таким чином він очолює військово-політичне керівництво держави.

Відповідно до законів України, які приводили у відповідність до стандартів НАТО свого часу, посада Міністра оборони - посада цивільної особи, а не військового. Скорше за все, там розписано які заступники/радники повинні бути цивільними, а які можуть бути військовими.

Доцільність - політична. У випадку з UK - відповідь на демарши трампона стосовно Європи (це як один з можливих варіантів, який мені здається цілком ймовірним).

Ну а те, що боневтік їздить так вже 3 роки, то так підняло рейтинги України на міжнародній арені, що вже європейським партнерам (та навіть Китаю) доводиться нагадувати принцип перемовин, що був при "клятому баризі": нічого про Україну без України.

До чого тут рашисти? І то є заслуга не влади, а ЗСУ.
Дії - це, в першу чергу, дотримання демократичних цінностей, а також боротьба з корупцією. Про це все спочатку натякали дуже легко, потім жорсткіше, а зараз вже відкритим текстом говорять. І які дії Банкової? Кладуть на такі вимоги те, чим янєлох імітував гру на піваніні. І після цього чекати позитивних проривів з боку західних партнерів по відношенню до влади (і, на жаль, України, бо влада представляє державу, а решті - зась) - якось малоймовірно.
Якось так.
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24.03.2025 20:16 Відповісти
Так що там з званням Ющенко ?
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25.03.2025 22:59 Відповісти
Бач, сдія Довженко як розрослася.
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22.03.2025 18:11 Відповісти
Богдан Шевчук - потвора з потвор. Це той молодий фаворит Сирського, що розвалив командування колись крутої бригади. Від якого пішли "Птахи Мадяра" (формально через реорганізацію). За якого парамедикиня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Катерина Поліщук «Пташка» писала про факти «злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоров'ям особового складу».
Богдан Шевчук "уславивсь" тим, що послав на смерть начальника розвідки бригади, який намагавсь заперечувати безглуздим наказам та смертям особового складу. Послав у штурм, з якого той не повернувсь.
Жоден злочин Богдана Шевчука не був покараний. Після скандалів Сирський прислав "перевірку", яка звісно "не знайшла підтверджень". Душогуб продовжує командувати. А президент їздити піаритись на його тлі. Верховний Головнокомандувач дупля не відбиває до кого його везуть і що взагалі відбувається в армії. Лише позує на камери.
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22.03.2025 18:13 Відповісти
Якраз момент, пристрелити зеленого виродка!
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22.03.2025 19:31 Відповісти
Незабаром ці панорами стануть масштабними і музейними. "Культ особистості"; навіть слуга на таке спроможен.
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22.03.2025 19:41 Відповісти
Тепер кацапи знають, де цей командний пункт.
Агент Козир не спить…
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22.03.2025 20:10 Відповісти
М'ясна бригада а полковник ніжиться у променях слави. Круто
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23.03.2025 06:29 Відповісти
шо він там хлопцям казав - прибери зброю, я не лох, мені 46 років??
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23.03.2025 09:29 Відповісти
А чому Верховний Головнокомандувач без захисту на лінії фронту ?!
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23.03.2025 10:57 Відповісти
Та яка там лінія фронту. Цей недоумок ближче ніж на 100 км до фронту не під'їзжає.
Я взагалі підозрюю що зробили йому для фотосесії якийсь шалаш на кіностудії ім. Довженко і назвали це штабом.
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23.03.2025 12:24 Відповісти
Краще б закон про допомогу переселенцям підписав, та про тютюн також. Бігає по світу. Крім крадівництва топ менеджерами нічого більше не вирішує. Краще б пішов. За грати.
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23.03.2025 12:59 Відповісти
Знов невдача - а так хотілось шоб це тіло нарешті виконало свою обіцянку у 19 році - Ми б всі вмерли..., але в криму будьоний вже котрий рік п'є каву. А оберуть жеж, у будь якому випадку. І похрін шо в нього не те шо по лікоть, увесь у крові. Кончена країна.
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23.03.2025 14:11 Відповісти
Щось цей говнокомандуючий зачастив в підрозділи які мають майже ключове значення в обороні , щось не спокійно мені !
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23.03.2025 18:53 Відповісти
Янелоху показали цирк, десь в Карпатах!
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24.03.2025 14:08 Відповісти
 
 