Наслідки російських атак на Херсонщину: троє поранених, пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби війська РФ продовжували обстрілювати правобережжя Херсонської області з артилерії та БпЛА, унаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Дудчани, Гаврилівка, Антонівка, Червоний Маяк, Велетенське, Біляївка, Новоолександрівка, Костирка, Станіслав, Широка Балка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Петрівка, Зміївка, Новоберислав, Шляхове, Білозерка, Інженерне, Благовіщенське, Садове, Зеленівка, Осокорівка, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Наддніпрянське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Софіївка, Токарівка, Томина Балка та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі, поцілили по фермерському господарству.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - додав голова ОВА.
За даними поліції, зафіксовано пошкодження 26 об’єктів: багатоквартирного й 19 приватних будинків, трьох господарських споруд, гаража, трансформатора та сільськогосподарської техніки.
Вночі військові РФ скинули з безпілотника вибухівку на приватний будинок у Білозерці. А ввечері окупанти повторно вдарили з дрона по багатоквартирному будинку, на щастя, місцеві жителі не постраждали.
Артилерійським вогнем пошкоджено по одному приватному будинку в Інженерному, Зеленівці, Благовіщенському та господарську споруду в Осокорівці.
Вранці в Антонівці під дроновий удар ворога потрапив 40-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілок, спини та сідниць. Також через артобстріли та атаки безпілотників у населеному пункті пошкоджено п’ять приватних будинків.
Унаслідок скидів із дронів пошкоджено три приватні будинки, гараж і господарську споруду в Гаврилівці та п’ять приватних будинків у Новобериславі.
FPV-дроном російські військові здійснили удар по об’єкту критичної інфраструктури в Біляївці.
Окупанти цинічно атакували з безпілотника трактор, що працював у полі поблизу Костирки. Внаслідок вибуху 55-річний водій дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення стегна. Сільгосптехніка зазнала механічних пошкоджень.
У Зміївці через скиди з безпілотників та артобстріли пошкоджено два приватні будинки.
Протягом дня росіяни били з артилерії та FPV-дронами по Бериславу, на щастя, ніхто не постраждав.
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