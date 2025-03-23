Дві людини загинули та одна поранена внаслідок російських обстрілів Донеччини. ФОТО

23 березня двоє людей загинули та одна зазнала поранень внаслідок чергових атак окупантів на Донеччину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Військові держави-агресора вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади. Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік.

Крім того, під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська.

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"Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Тип зброї встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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