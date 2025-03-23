УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8776 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
689 3

Дві людини загинули та одна поранена внаслідок російських обстрілів Донеччини. ФОТО

23 березня двоє людей загинули та одна зазнала поранень внаслідок чергових атак окупантів на Донеччину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Військові держави-агресора вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади. Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік.

Крім того, під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська.

Читайте: Ворог зазнає найбільших втрат на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Наслідки обстрілів Донеччини

"Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Тип зброї встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Росіяни випустили більш ніж 1580 КАБів, майже 1100 дронів і 15 ракет по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28183) Донецька область (8302) жертва (246) Покровськ (600) Краматорський район (188) Покровський район (510) Донецьке (3) війна в Україні (3470)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне загиблим.
показати весь коментар
23.03.2025 18:54 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2025 19:12 Відповісти
 
 